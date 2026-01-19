Bé 1 tháng tuổi nhập viện vì gia đình nhỏ nước cốt chanh vào mắt

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi H.Q.N, 1 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng hai mắt sưng nề, khó mở, chảy nhiều dịch mủ.
Theo gia đình, sau sinh trẻ có biểu hiện đỏ mắt, tăng tiết gỉ mắt. Dù đã được chăm sóc và xử trí tại nhà, tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn trong những ngày gần đây, buộc gia đình phải đưa trẻ đến bệnh viện thăm khám.
Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận gia đình đã sử dụng sữa mẹ và nước cốt chanh nhỏ vào mắt trẻ theo kinh nghiệm dân gian.
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi/Ảnh VTV
Sau khi thăm khám và đánh giá chuyên khoa, bệnh nhi được chẩn đoán viêm kết mạc giả mạc, một bệnh lý có thể gặp ở trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách, bệnh có thể gây biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến giác mạc và chức năng thị giác. Trường hợp này may mắn được phát hiện sớm, hiện đang đáp ứng tốt với phác đồ điều trị và tiếp tục được theo dõi.
Theo các bác sĩ chuyên khoa Mắt, sữa mẹ không phải là dung dịch vô khuẩn tuyệt đối. Việc nhỏ trực tiếp vào mắt có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, khiến tình trạng viêm nặng hơn. Trong khi đó, nước cốt chanh có tính axit, khi tiếp xúc với kết mạc và giác mạc có thể gây kích ứng mạnh, tổn thương bề mặt nhãn cầu, đặc biệt nguy hiểm đối với mắt trẻ sơ sinh còn non nớt.
Việc áp dụng các biện pháp dân gian chưa được kiểm chứng khoa học không chỉ không giúp cải thiện bệnh mà còn có thể che lấp triệu chứng, làm chậm trễ thời điểm điều trị thích hợp, dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng thị lực lâu dài.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có dấu hiệu đỏ mắt, nhiều gỉ mắt, sưng mi, chảy mủ hoặc khó mở mắt, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Mắt để được thăm khám và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý áp dụng các biện pháp truyền miệng tại nhà.
Bệnh viêm kết mạc (đau mắt đỏ) có giả mạc, bản chất là viêm kết mạc nặng. Nguyên nhân thường do virus, nhiễm khuẩn hoặc lậu cầu tấn công vào mắt. Bệnh có thể xuất hiện vào tất cả các thời điểm trong năm, nhưng thường có những đợt bùng phát thành dịch, nhất là vào những thời điểm giao mùa.
Giả mạc là màng viêm màu trắng đục, bám vào mặt sau của mi mắt và chỉ nhìn thấy khi lật mi lên. Khi có giả mạc tại mắt chứng tỏ sức đề kháng của mắt đã yếu, bệnh viêm kết mạc có chiều hướng nặng thêm. Biểu hiện bệnh là mắt đỏ và mắt ra nhiều ghèn, kèm theo mắt cộm như có cát ở trong khiến bệnh nhân rất khó chịu.
Bệnh nhân bị viêm kết mạc có giả mạc thường đỏ một mắt trước, sau đó lan qua mắt thứ hai. Ghèn thường là nước trong hoặc ghèn màu vàng (Nếu nguyên nhân là vi khuẩn thì ghèn thường có màu vàng đặc như mủ còn do virus thì thường trắng trong, dai kéo thành sợi).
Bệnh viêm kết mạc có giả mạc rất dễ lây và gây thành dịch qua đường hô hấp, hay tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với dịch rỉ mắt của người bệnh.
Trẻ nhỏ bị viêm kết mạc có giả mạc thường kèm ho sốt, viêm long đường hô hấp trên. Kết mạc (lòng trắng) đỏ ngầu, mắt ra gỉ nhiều, đôi khi ứa nước hồng như máu làm các bậc cha mẹ rất hoảng sợ. Khi lật mi lên người ta thấy có một lớp màng trắng bao phủ.
Viêm kết mạc nói chung thường không ảnh hưởng đến thị lực, tuy nhiên nếu không điều trị đúng có thể gây biến chứng viêm giác mạc, loét giác mạc dễ để lại sẹo dẫn tới giảm thị lực lâu dài.