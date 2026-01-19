Bé 1 tháng tuổi nhập viện vì gia đình nhỏ nước cốt chanh vào mắt

Việc nhỏ sữa mẹ, nước cốt chanh vào mắt trẻ có thể gây tổn thương giác mạc, viêm nhiễm nặng và ảnh hưởng lâu dài đến thị lực của bé.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi H.Q.N, 1 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng hai mắt sưng nề, khó mở, chảy nhiều dịch mủ.

Theo gia đình, sau sinh trẻ có biểu hiện đỏ mắt, tăng tiết gỉ mắt. Dù đã được chăm sóc và xử trí tại nhà, tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn trong những ngày gần đây, buộc gia đình phải đưa trẻ đến bệnh viện thăm khám.

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận gia đình đã sử dụng sữa mẹ và nước cốt chanh nhỏ vào mắt trẻ theo kinh nghiệm dân gian.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi/Ảnh VTV

Sau khi thăm khám và đánh giá chuyên khoa, bệnh nhi được chẩn đoán viêm kết mạc giả mạc, một bệnh lý có thể gặp ở trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách, bệnh có thể gây biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến giác mạc và chức năng thị giác. Trường hợp này may mắn được phát hiện sớm, hiện đang đáp ứng tốt với phác đồ điều trị và tiếp tục được theo dõi.

Bệnh nhi 1 tháng tuổi phải nhập viện trong tình trạng hai mắt sưng nề, chảy nhiều mủ. Ảnh BV/Nguồn VOV

Theo các bác sĩ chuyên khoa Mắt, sữa mẹ không phải là dung dịch vô khuẩn tuyệt đối. Việc nhỏ trực tiếp vào mắt có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, khiến tình trạng viêm nặng hơn. Trong khi đó, nước cốt chanh có tính axit, khi tiếp xúc với kết mạc và giác mạc có thể gây kích ứng mạnh, tổn thương bề mặt nhãn cầu, đặc biệt nguy hiểm đối với mắt trẻ sơ sinh còn non nớt.

Việc áp dụng các biện pháp dân gian chưa được kiểm chứng khoa học không chỉ không giúp cải thiện bệnh mà còn có thể che lấp triệu chứng, làm chậm trễ thời điểm điều trị thích hợp, dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng thị lực lâu dài.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có dấu hiệu đỏ mắt, nhiều gỉ mắt, sưng mi, chảy mủ hoặc khó mở mắt, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Mắt để được thăm khám và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý áp dụng các biện pháp truyền miệng tại nhà.