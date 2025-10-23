Gãy cần cẩu tại dự án chung cư 25 tầng HIYORI Aqua Tower ở Đà Nẵng

Chiều 23/10, thông tin từ lãnh đạo phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết vừa có vụ tai nạn lao động ở một công trường xây dựng chung cư trên địa bàn.

Trước đó, khoảng đầu giờ chiều cùng ngày, người dân sống ở chung cư trên đường Ngô Cao Lãng bất ngờ nghe tiếng động lớn xảy ra từ công trình xây dựng Dự án chung cư Tháp Đại Dương Hiyori Aqua Tower (địa chỉ giao lộ Lê Đức Thọ - Ngô Cao Lãng, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Ghi nhận tại hiện trường, tháp cẩu cao hàng chục mét bị gãy ngang, phần cáp tời bị đứt gãy. Bên dưới có nhiều thanh sắt, thép nằm ngổn ngang.

Hiện, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Vụ tai nạn có gây thiệt hại về người hay không, vẫn chưa được lực lượng chức năng thông tin.

Cần cẩu tại công trình bị gãy ngang.

Dự án chung cư Tháp Đại Dương (HIYORI Aqua Tower) được khởi công ngày 10/9/2024. Đây là dự án liên doanh giữa Công ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng và 3 cá nhân người Việt Nam. Trong đó, Công ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng - công ty con của Công ty CP Bất Động Sản Sun Frontier có trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản).

Dự án do Công ty CP Kỹ thuật xây dựng DINCO thi công; tư vấn giám sát là Công ty TNHH Artelia Việt Nam; giám sát thiết kế là Viện nghiên cứu kiến trúc ASAI KEN Singapore.

Công trình Tháp Đại Dương (HIYORI Aqua Tower) là dự án chung cư cao cấp gồm các căn hộ chung cư, khu vực thương mại, bể bơi, phòng gym, trường mẫu giáo, phòng sinh hoạt cộng đồng và nhiều tiện ích khác. Dự án gồm 25 tầng nổi và 2 tầng hầm với tổng số 202 căn hộ, diện tích căn hộ từ 38 - 163,2 m²; dự kiến hoàn thành vào quý III/2026.