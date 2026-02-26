Nhiều trẻ nhập viện vì nuốt dị vật trong 2 ngày liên tiếp tại Hải Phòng

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, Khoa Tiêu hóa – Bệnh viện Nhi Hải Phòng đã tiếp nhận 4 trường hợp trẻ nuốt dị vật chỉ trong 2 ngày liên tiếp.

Các dị vật được ghi nhận gồm: pin cúc áo, đồ chơi nhỏ, cục nam châm… Đây đều là những vật dụng quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày nhưng tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng khi trẻ nuốt phải.

Dị vật trên phim chụp - Ảnh BVCC

Nhờ phát hiện sớm và xử trí kịp thời, các bác sĩ Khoa Tiêu hóa đã nhanh chóng tiến hành nội soi gắp dị vật thành công, giúp các bé tránh được những biến chứng nguy hiểm như: Tổn thương, thủng đường tiêu hóa; Nhiễm trùng nặng; Tắc ruột, hoại tử do nam châm hoặc pin...

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hải Phòng cảnh báo, trong các dịp nghỉ lễ, sinh hoạt gia đình có nhiều thay đổi, việc trông trẻ đôi khi bị lơ là. Trẻ nhỏ lại có thói quen đưa mọi vật vào miệng khám phá thế giới xung quanh. Đây chính là nguyên nhân khiến tai nạn nuốt dị vật tăng cao.

Hình ảnh dị vật trong đường tiêu hóa và được lấy ra - Ảnh BVCC