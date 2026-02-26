Hà Nội

Sống Khỏe

Nhiều trẻ nhập viện vì nuốt dị vật trong 2 ngày liên tiếp tại Hải Phòng

Dịp nghỉ lễ, việc trông trẻ đôi khi bị lơ là. Trẻ nhỏ có thói quen đưa mọi vật vào miệng khám phá thế giới xung quanh khiến tai nạn nuốt dị vật tăng cao.

Thúy Nga

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, Khoa Tiêu hóa – Bệnh viện Nhi Hải Phòng đã tiếp nhận 4 trường hợp trẻ nuốt dị vật chỉ trong 2 ngày liên tiếp.

Các dị vật được ghi nhận gồm: pin cúc áo, đồ chơi nhỏ, cục nam châm… Đây đều là những vật dụng quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày nhưng tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng khi trẻ nuốt phải.

di-vat.jpg
Dị vật trên phim chụp - Ảnh BVCC

Nhờ phát hiện sớm và xử trí kịp thời, các bác sĩ Khoa Tiêu hóa đã nhanh chóng tiến hành nội soi gắp dị vật thành công, giúp các bé tránh được những biến chứng nguy hiểm như: Tổn thương, thủng đường tiêu hóa; Nhiễm trùng nặng; Tắc ruột, hoại tử do nam châm hoặc pin...

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hải Phòng cảnh báo, trong các dịp nghỉ lễ, sinh hoạt gia đình có nhiều thay đổi, việc trông trẻ đôi khi bị lơ là. Trẻ nhỏ lại có thói quen đưa mọi vật vào miệng khám phá thế giới xung quanh. Đây chính là nguyên nhân khiến tai nạn nuốt dị vật tăng cao.

di-vat-2.jpg
Hình ảnh dị vật trong đường tiêu hóa và được lấy ra - Ảnh BVCC

Để phòng tránh trẻ nuốt phải dị vật, phụ huynh cần:

- Cất giữ pin, nam châm, đồ chơi nhỏ ngoài tầm tay trẻ.

- Chọn đồ chơi phù hợp độ tuổi, không có chi tiết rời.

- Quan sát trẻ khi chơi, đặc biệt trẻ dưới 3 tuổi.

- Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được hỗ trợ kịp thời.

