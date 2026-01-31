Gần 70 triệu đồng giúp lao động nghèo tử vong ở Lâm Đồng về quê an nghỉ

Sự chung tay kịp thời của cộng đồng đã giúp gia đình lao động nghèo quê Quảng Ngãi lo hậu sự và đưa người thân tử vong tại Lâm Đồng về quê an táng.

Nạn nhân là anh H.V.T, 36 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó khoảng hai tháng, anh T rời quê vào Lâm Đồng làm lao động thời vụ nhằm trang trải cuộc sống cho gia đình.

Theo người thân, gia đình anh T thuộc diện đặc biệt khó khăn. Cha mẹ đã lớn tuổi, vợ không có việc làm ổn định và một mình chăm sóc ba con nhỏ đang trong độ tuổi đi học.

Trong thời gian làm việc tại xã Trường Xuân, anh T làm công việc hái cà phê, sau đó chuyển sang hái tiêu để có thêm thu nhập gửi về quê. Tuy nhiên, trong lúc lao động, anh bất ngờ bị đột quỵ và qua đời.

Lời kêu gọi hỗ trợ lao động nghèo tử vong tại xã Trường Xuân nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng.

Sự ra đi đột ngột khiến gia đình anh T lâm vào cảnh bối rối, không đủ khả năng lo chi phí hậu sự cũng như đưa linh cữu về quê an táng.

Trước hoàn cảnh trên, anh Đào Văn Long, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện Đắk Song đã đứng ra kết nối, kêu gọi các nhà hảo tâm và cộng đồng chung tay hỗ trợ.

Chỉ trong thời gian ngắn, lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực với tổng số tiền quyên góp 68,3 triệu đồng. Số tiền này đã được trao cho gia đình anh T để lo hậu sự và chi phí đưa linh cữu về quê nhà.

Sự chung tay kịp thời của cộng đồng đã giúp gia đình nạn nhân vượt qua thời điểm đau thương, sớm đưa anh về quê an nghỉ.