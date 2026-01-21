Hà Nội

Xã hội

Cán bộ Công an Phú Thọ hiến máu cứu người bệnh qua cơn nguy kịch

Nhận thông tin người bệnh cần máu để duy trì sự sống, cán bộ công an xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ lập tức tham gia hiến máu, giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Nguyễn Hinh

Ngày 21/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho hay, một cán bộ Công an xã Mai Châu đã tham gia hiến máu khẩn cấp, hỗ trợ cứu sống một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch do mất máu nghiêm trọng.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tiệp hiến máu cứu người bệnh.
Thiếu tá Nguyễn Văn Tiệp hiến máu cứu người bệnh.

Theo thông tin ban đầu, ông H.V.T (trú tại bản Sài Khao, xã Mai Hạ) cấp cứu tại cơ sở y tế trong tình trạng xuất huyết dạ dày. Do mất máu, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, cần phải truyền máu gấp để duy trì sự sống. Tuy nhiên, nguồn máu dự trữ tại cơ sở y tế không đủ đáp ứng, gây khó khăn cho công tác cứu chữa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Nguyễn Văn Tiệp, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Mai Châu đã có mặt tại cơ sở y tế thực hiện hiến máu cứu người.

Nhờ được truyền máu kịp thời, ông H.V.T đã qua cơn nguy kịch, tình trạng sức khỏe dần ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Xúc động trước tình cảm của người chiến sĩ Công an, gia đình bệnh nhân đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cá nhân Thiếu tá Nguyễn Văn Tiệp và tập thể Công an xã Mai Châu.

Hành động hiến máu cứu người trong tình huống khẩn cấp là minh chứng cụ thể cho việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “3 Nhất”, thực hiện đúng phương châm “gần dân nhất” của lực lượng Công an cơ sở, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

Xã hội

Hai nữ cán bộ Công an Cao Bằng kịp thời hiến máu cứu người nguy kịch

Phát huy tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, hai nữ cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nùng Trí Cao đã kịp thời có mặt hiến máu cứu người bệnh trong lúc nguy kịch.

Ngày 20/1, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, sáng cùng ngày, Công an phường Nùng Trí Cao nhận được thông tin bà Tô Thị Mộng Dung, trú tại Tổ 30, phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng đang điều trị cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng và cần truyền gấp nhóm máu B để duy trì sự sống.

untitled-843712.jpg
Hai nữ cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nùng Trí Cao kịp thời hiến máu cứu người bệnh.
Xem chi tiết

Xã hội

Chiến sĩ công an Khánh Hoà hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch

Nhận được thông tin bệnh nhân nguy kịch, cần truyền máu gấp, một chiến sĩ công an ở Khánh Hoà đã đến bệnh viện, hiến máu cứu người.

Ngày 17/12, thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hoà xác nhận, một cán bộ Phòng An ninh kinh tế vừa kịp thời tham gia hiến máu cứu sống một bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo.

Trước đó, ngày 15/12, trước tình huống khẩn cấp của một bệnh nhân đang cấp cứu do nhiễm trùng máu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (khu vực Nam Khánh Hòa) cần truyền gấp tiểu cầu gạn tách nhóm máu AB+, Khoa Huyết học - Truyền máu của bệnh viện đã khẩn trương liên hệ, kêu gọi hỗ trợ hiến tiểu cầu để giành lại sự sống cho người bệnh.

Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch ở Tuyên Quang

Ngay khi nhận được tin báo, 2 cán bộ Công an xã Quản Bạ đã nhanh chóng có mặt tại Bệnh viện để kịp thời hiến máu khẩn cấp, giúp sản phụ vượt qua cơn nguy kịch.

Ngày 11/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, chiều 10/11, Công an xã Quản Bạ nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ về trường hợp sản phụ Vàng Thị Hồ (40 tuổi, trú tại thôn Lùng Hoá, xã Lùng Tám) được chẩn đoán rau tiền đạo hoàn toàn, đang mang thai 35 tuần, chảy máu nhiều, cần gấp nhóm máu B để phẫu thuật cấp cứu.

capture-8664.png
2 cán bộ Công an xã Quản Bạ hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch.
Xem chi tiết

