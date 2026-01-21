Cán bộ Công an Phú Thọ hiến máu cứu người bệnh qua cơn nguy kịch

Nhận thông tin người bệnh cần máu để duy trì sự sống, cán bộ công an xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ lập tức tham gia hiến máu, giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ngày 21/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho hay, một cán bộ Công an xã Mai Châu đã tham gia hiến máu khẩn cấp, hỗ trợ cứu sống một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch do mất máu nghiêm trọng.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tiệp hiến máu cứu người bệnh.

Theo thông tin ban đầu, ông H.V.T (trú tại bản Sài Khao, xã Mai Hạ) cấp cứu tại cơ sở y tế trong tình trạng xuất huyết dạ dày. Do mất máu, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, cần phải truyền máu gấp để duy trì sự sống. Tuy nhiên, nguồn máu dự trữ tại cơ sở y tế không đủ đáp ứng, gây khó khăn cho công tác cứu chữa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Nguyễn Văn Tiệp, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Mai Châu đã có mặt tại cơ sở y tế thực hiện hiến máu cứu người.

Nhờ được truyền máu kịp thời, ông H.V.T đã qua cơn nguy kịch, tình trạng sức khỏe dần ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Xúc động trước tình cảm của người chiến sĩ Công an, gia đình bệnh nhân đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cá nhân Thiếu tá Nguyễn Văn Tiệp và tập thể Công an xã Mai Châu.

Hành động hiến máu cứu người trong tình huống khẩn cấp là minh chứng cụ thể cho việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “3 Nhất”, thực hiện đúng phương châm “gần dân nhất” của lực lượng Công an cơ sở, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.