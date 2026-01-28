Kịp thời cứu giúp người bị tai nạn giao thông ở Sơn La qua cơn nguy kịch

CSGT tỉnh Sơn La vừa kịp thời cứu giúp anh Hà Văn T. bị tai nạn giao thông đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy kịch.

Ngày 28/1, Công an tỉnh Sơn La cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, di chuyển qua Km 294+150 tuyến đường tránh QL6 thuộc địa phận xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La, 2 cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La đã kịp thời cứu giúp anh Hà Văn T. bị tai nạn giao thông đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy kịch.

Do được cấp cứu kịp thời, anh Hà Văn T. đã qua cơn nguy kịch.

Theo đó vào khoảng 14h40 ngày 27/1, trong quá trình làm nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Mạnh Cường và Đại úy Trần Xuân Thành đã phát hiện anh Hà Văn T. (SN 2001, trú tại bản Mạt, xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La) điều khiển xe mô tô, tự ngã đâm vào cột mốc, nằm bất động bên đường.

Khi phát hiện sự việc, ngay lập tức, các đồng chí đã nhanh chóng kiểm tra tình trạng của anh T., hỗ trợ người dân xung quanh thực hiện sơ cứu ban đầu; đồng thời, sử dụng xe Cảnh sát giao thông đưa người bị tai nạn đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La để cấp cứu. Việc làm kịp thời của các anh đã giúp người bị tai nạn được cấp cứu sớm, góp phần hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.

>>> Xem thêm video: 3 bé trai bị đi lạc, CSGT Hà Nội tìm giúp người thân