Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Kịp thời cứu giúp người bị tai nạn giao thông ở Sơn La qua cơn nguy kịch

CSGT tỉnh Sơn La vừa kịp thời cứu giúp anh Hà Văn T. bị tai nạn giao thông đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy kịch.

Gia Đạt

Ngày 28/1, Công an tỉnh Sơn La cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, di chuyển qua Km 294+150 tuyến đường tránh QL6 thuộc địa phận xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La, 2 cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La đã kịp thời cứu giúp anh Hà Văn T. bị tai nạn giao thông đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy kịch.

619147176-122224220816275654-3583647860316217584-n.jpg
Do được cấp cứu kịp thời, anh Hà Văn T. đã qua cơn nguy kịch.

Theo đó vào khoảng 14h40 ngày 27/1, trong quá trình làm nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Mạnh Cường và Đại úy Trần Xuân Thành đã phát hiện anh Hà Văn T. (SN 2001, trú tại bản Mạt, xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La) điều khiển xe mô tô, tự ngã đâm vào cột mốc, nằm bất động bên đường.

Khi phát hiện sự việc, ngay lập tức, các đồng chí đã nhanh chóng kiểm tra tình trạng của anh T., hỗ trợ người dân xung quanh thực hiện sơ cứu ban đầu; đồng thời, sử dụng xe Cảnh sát giao thông đưa người bị tai nạn đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La để cấp cứu. Việc làm kịp thời của các anh đã giúp người bị tai nạn được cấp cứu sớm, góp phần hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.

>>> Xem thêm video: 3 bé trai bị đi lạc, CSGT Hà Nội tìm giúp người thân

Nguồn: ĐTHĐT.
#Cảnh sát giao thông #Sơn La #tai nạn #cứu giúp #bệnh viện

Bài liên quan

Xã hội

Sản phụ sắp sinh giữa cao tốc, CSGT dùng xe đặc chủng mở đường đi cấp cứu

Đang trên đường ra Hà Nội sinh con, sản phụ bất ngờ chuyển dạ giữa cao tốc. Tổ CSGT đã kịp thời dùng xe đặc chủng đưa sản phụ vào bệnh viện an toàn.

Ngày 26/1, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, hồi 7h cùng ngày, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Km259 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông phát hiện một ô tô con dừng lại bên đường để nhờ hỗ trợ.

3360698160587972411.jpg
Nhờ sự trợ giúp kịp thời của lực lượng CSGT, hai mẹ con sản phụ đã an toàn.
Xem chi tiết

Xã hội

Làm rõ vụ án mạng khiến nam thanh niên 18 tuổi tử vong tại Lâm Đồng

Sau vụ ẩu đả giữa các thanh niên tại hoa viên Trưng Trắc, ven sông Cà Ty, một nam thanh niên 18 tuổi đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sáng 26/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp Công an phường Phan Thiết truy xét 2 thanh niên nghi liên quan vụ án mạng xảy ra rạng sáng cùng ngày tại khu vực hoa viên Trưng Trắc, ven sông Cà Ty.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 26/1, tại khu vực bờ kè sông Cà Ty, gần cầu Trần Hưng Đạo, phường Phan Thiết xảy ra vụ ẩu đả giữa một số thanh niên. Hậu quả, em D. (18 tuổi, ngụ xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời dẫn đường đưa sản phụ ở Hưng Yên đi cấp cứu trong đêm

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, sản phụ được các y, bác sĩ tiếp nhận ngay khi đến nơi; ca sinh nở diễn ra thuận lợi, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé.

Ngày 22/1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 3h45 ngày 18/1, chị Nguyễn Thị Dinh (SN 1987, trú tại xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) có dấu hiệu chuyển dạ, vỡ ối và cần được đưa đến bệnh viện khẩn cấp.

capture-1668.png
CGST kịp thời dẫn đường đưa sản phụ đi cấp cứu trong đêm.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới