Người mua ve chai trả lại hơn 5 chỉ vàng trong tủ sắt

Khi kiểm tra số phế liệu vừa mua, chị Đào Thị Hương (Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện bên trong chiếc két sắt hỏng có một số vàng, nên đã trình báo cơ quan Công an.

Ngày 21/12, thông tin từ Công an phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp chị Đào Thị Hương (49 tuổi, trú tổ dân phố 3, phường Sông Trí) trao trả 5,5 chỉ vàng cho một người dân trên địa bàn.

Trước đó, ngày 20/12, chị Hương chạy xe đi mua sắt vụn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Chiều tối cùng ngày, khi kiểm tra số phế liệu vừa mua, chị Hương bất ngờ phát hiện bên trong chiếc két sắt hỏng có một số vàng.

Chị Hương trao trả lại tài sản cho bà Cát.

Ngay lập tức, chị Hương đến Công an phường Sông Trí trình báo sự việc, đồng thời nhờ tìm người bỏ quên vàng để trả lại.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định số vàng trên là của bà Nguyễn Thị Cát (75 tuổi, trú phường Sông Trí).

Nhân lại tài sản, bà Cát rất vui mừng, gửi cảm ơn sâu sắc tới chị Hương và lực lượng Công an.

