Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Kịp thời dẫn đường đưa sản phụ ở Hưng Yên đi cấp cứu trong đêm

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, sản phụ được các y, bác sĩ tiếp nhận ngay khi đến nơi; ca sinh nở diễn ra thuận lợi, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé.

Gia Đạt

Ngày 22/1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 3h45 ngày 18/1, chị Nguyễn Thị Dinh (SN 1987, trú tại xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) có dấu hiệu chuyển dạ, vỡ ối và cần được đưa đến bệnh viện khẩn cấp.

capture-1668.png
CGST kịp thời dẫn đường đưa sản phụ đi cấp cứu trong đêm.

Trong điều kiện đêm khuya, thời tiết giá rét, lưu lượng phương tiện đông trên quốc lộ 10, gia đình gặp nhiều khó khăn khi đưa sản phụ đến Bệnh viện Phụ sản An Đức. Khi đến khu vực ngã tư Gia Lễ, anh Nguyễn Minh Hiếu (chồng sản phụ) đã gặp tổ công tác CSGT đang tuần tra, kiểm soát và đề nghị hỗ trợ.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, Trung tá Ngô Văn Quỳnh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3, cùng các cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác đã nhanh chóng báo cáo chỉ huy, bật đèn tín hiệu ưu tiên, tổ chức dẫn đường, hỗ trợ phương tiện di chuyển an toàn, nhanh chóng đến bệnh viện.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, sản phụ được các y, bác sĩ tiếp nhận ngay khi đến nơi; ca sinh nở diễn ra thuận lợi, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé. Xúc động trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng CSGT, anh Nguyễn Minh Hiếu đã gửi lời cảm ơn tới các cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 3.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#cấp cứu #sản phụ #Hưng Yên #CSGT #sinh nở

Bài liên quan

Xã hội

Nhờ công an tìm người chuyển nhầm 100 triệu vào tài khoản để trả lại

Công an xã Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ vừa xác minh, hỗ trợ người dân trên địa bàn nhận lại số tiền 100 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Ngày 21/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Võ Miếu vừa hỗ trợ xác minh, giúp chị Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1979, trú tại địa bàn) nhận lại số tiền 100 triệu đồng do chuyển khoản nhầm vào tài khoản của người khác.

126.jpg
Chị Chu Thị Yến đã đến công an trình báo sau khi nhận được 100 triệu đồng tiền chuyển nhầm.
Xem chi tiết

Xã hội

Người đàn ông Phú Thọ chuyển nhầm 1 tỷ đồng vào tài khoản người lạ

Công an xã Thổ Tang vừa xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại 1 tỷ đồng chuyển nhầm vào tài khoản của người khác, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho công dân.

Tin từ Công an tỉnh Phú Thọ ngày 14/1 cho biết, Công an xã Thổ Tang vừa kịp thời hỗ trợ một công dân nhận lại số tiền 1 tỷ đồng chuyển khoản nhầm cho người khác.

Trước đó, ngày 26/12/2025, anh Phan Văn Quân (SN 1988, trú tại xã Vĩnh Tường) đến Công an xã Thổ Tang trình báo về việc chuyển nhầm số tiền 1.000.000.000 đồng khi thực hiện giao dịch ngân hàng.

Xem chi tiết

Xã hội

Xác minh, hỗ trợ người dân hoàn trả chuyển nhầm 1,4 tỷ đồng ở Lào Cai

Sau khi làm rõ sự việc, chị Bùi Như Ngọc đã hoàn trả đầy đủ số tiền 1.400.000.000 đồng cho chị N.T.H theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 13/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 10/1, chị Bùi Như Ngọc, sinh năm 1992, trú tại tổ 1, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai bất ngờ nhận được số tiền 1,4 tỷ đồng chuyển vào tài khoản cá nhân. Nhận thấy đây là khoản tiền lớn, có dấu hiệu giao dịch bất thường, chị Ngọc đã chủ động đến Công an phường Trung Tâm trình báo, đề nghị xác minh, làm rõ nguồn gốc số tiền trên.

gen-h-z7426655419199-7db0a3ee8a8259f11c8ab0dd3eeac7bb.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới