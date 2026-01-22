Kịp thời dẫn đường đưa sản phụ ở Hưng Yên đi cấp cứu trong đêm

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, sản phụ được các y, bác sĩ tiếp nhận ngay khi đến nơi; ca sinh nở diễn ra thuận lợi, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé.

Ngày 22/1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 3h45 ngày 18/1, chị Nguyễn Thị Dinh (SN 1987, trú tại xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) có dấu hiệu chuyển dạ, vỡ ối và cần được đưa đến bệnh viện khẩn cấp.

CGST kịp thời dẫn đường đưa sản phụ đi cấp cứu trong đêm.

Trong điều kiện đêm khuya, thời tiết giá rét, lưu lượng phương tiện đông trên quốc lộ 10, gia đình gặp nhiều khó khăn khi đưa sản phụ đến Bệnh viện Phụ sản An Đức. Khi đến khu vực ngã tư Gia Lễ, anh Nguyễn Minh Hiếu (chồng sản phụ) đã gặp tổ công tác CSGT đang tuần tra, kiểm soát và đề nghị hỗ trợ.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, Trung tá Ngô Văn Quỳnh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3, cùng các cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác đã nhanh chóng báo cáo chỉ huy, bật đèn tín hiệu ưu tiên, tổ chức dẫn đường, hỗ trợ phương tiện di chuyển an toàn, nhanh chóng đến bệnh viện.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, sản phụ được các y, bác sĩ tiếp nhận ngay khi đến nơi; ca sinh nở diễn ra thuận lợi, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé. Xúc động trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng CSGT, anh Nguyễn Minh Hiếu đã gửi lời cảm ơn tới các cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 3.

