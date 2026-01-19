Nhặt được tài sản lớn, người phụ nữ tìm chủ nhân trả lại

Sau khi nhặt được chiếc lắc vàng cùng 8 triệu đồng, người phụ nữ ở tỉnh Quảng Trị đã đến cơ quan Công an trình báo, trả lại tài sản cho người làm mất.

Chiều 19/01, thông tin từ Công an xã Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một số tiền và tài sản do người dân giao nộp sau khi nhặt được trên đường.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, chị Trần Thị Hoa Lý (49 tuổi, xã Vĩnh Linh) trong quá trình di chuyển đã nhặt được một túi xách màu đen bị đánh rơi.

Công an xã Vĩnh Linh phối hợp chị Lý trao trả đầy đủ tài sản cho người bị mất.

Bên trong túi có nhiều tài sản và giấy tờ quan trọng, gồm: các thẻ ngân hàng, căn cước công dân cùng tám triệu tiền mặt và một lắc kim loại màu vàng.

Ngay lập tức, chị Trần Thị Hoa Lý đã đến Công an xã Vĩnh Linh trình báo và giao nộp toàn bộ tài sản nhặt được.

Sau quá trình xác minh, Công an xã Vĩnh Linh đã phối hợp chị Lý trao trả đầy đủ tài sản cho người bị mất theo đúng quy định.

