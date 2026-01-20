Hà Nội

Xã hội

Hai nữ cán bộ Công an Cao Bằng kịp thời hiến máu cứu người nguy kịch

Phát huy tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, hai nữ cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nùng Trí Cao đã kịp thời có mặt hiến máu cứu người bệnh trong lúc nguy kịch.

Gia Đạt

Ngày 20/1, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, sáng cùng ngày, Công an phường Nùng Trí Cao nhận được thông tin bà Tô Thị Mộng Dung, trú tại Tổ 30, phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng đang điều trị cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng và cần truyền gấp nhóm máu B để duy trì sự sống.

untitled-843712.jpg
Hai nữ cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nùng Trí Cao kịp thời hiến máu cứu người bệnh.

Nhận được thông tin trên, hai cán bộ Công an phường là đồng chí Phùng Thị Thùy Linh - Phó Trưởng Công an phường và đồng chí Hà Thị Phương Thùy - Tổ trưởng Tổ Tổng hợp đã khẩn trương sắp xếp công việc, nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để trực tiếp tham gia hiến máu cứu người.

Hành động của các đồng chí đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm, tận tụy và nhân văn của lực lượng Công an nhân dân, đúng với tinh thần “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Nghĩa cử cao đẹp ấy đã góp phần giúp bệnh nhân được truyền máu kịp thời, ổn định sức khỏe để tiếp tục điều trị.

>>> Xem thêm video: Công an Hà Nam tìm giúp 2 cháu bé đi lạc

Nguồn: ĐTHĐT.
#Công an Cao Bằng #hiến máu #cứu người #phường Nùng Trí Cao #cán bộ nữ

