Kịp thời đưa thai phụ ở Tuyên Quang bị đá lăn trúng người đi cấp cứu

Ngày 20/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, mới đây, Công an xã Mèo Vạc nhận được tin báo của người dân về việc chị Vừ Thị Pà (sinh năm 2007), mang thai tháng thứ 8, bị đá từ trên cao lăn trúng vào vùng đầu và bụng trong lúc đi lấy củi tại địa bàn thôn Tìa Chí Dùa.

Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, sức khỏe của thai phụ và thai nhi hiện đã ổn định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã nhanh chóng huy động lực lượng, sử dụng phương tiện sẵn có, khẩn trương tiếp cận hiện trường, đưa nạn nhân xuống núi và đến Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Mèo Vạc cấp cứu. Do địa hình rừng núi hiểm trở, tình trạng nạn nhân mất nhiều máu và có dấu hiệu chấn thương vùng bụng ảnh hưởng đến thai nhi. Cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực chạy đua với thời gian, bảo đảm an toàn cho thai phụ trong suốt quá trình di chuyển.

Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, sức khỏe của thai phụ và thai nhi hiện đã ổn định. Gia đình nạn nhân bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng Công an xã vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, hết lòng vì Nhân dân phục vụ. Việc làm kịp thời, đầy nghĩa tình của lực lượng Công an xã tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân “vì Nhân dân phục vụ”, luôn có mặt ở những thời điểm khó khăn nhất để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân.

