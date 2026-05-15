Gần 1.000 Cửa hàng xăng dầu PVOIL đã sẵn sàng kinh doanh xăng E10

Ngày 15/5/2026, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL), thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) sẽ chính thức triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước, đánh dấu bước chuyển lớn trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học và chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam.

Toàn bộ công tác chuẩn bị cho việc triển khai kinh doanh xăng E10 trên toàn quốc của PVOIL đã được hoàn tất, từ hạ tầng pha chế, tồn trữ, vận chuyển đến hệ thống phân phối và phương án đảm bảo nguồn cung nguyên liệu phục vụ pha chế trên quy mô lớn.

Trước ngày triển khai đồng loạt, các cửa hàng xăng dầu của PVOIL đã hoàn tất việc rà soát lần cuối và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật, từ bồn chứa, trụ bơm, đường ống đến thiết bị đo lường. Công tác cập nhật thông tin sản phẩm trên các trụ bơm cũng được triển khai đồng bộ. Đồng thời, việc vệ sinh bồn chứa, kiểm tra độ kín và đánh giá khả năng tương thích của thiết bị với xăng E10 đã được thực hiện, nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn trong quá trình kinh doanh. Đối với lượng xăng khoáng RON 95 còn tồn tại các cửa hàng, các đơn vị sẽ tiếp tục bán hết trước khi chuyển sang kinh doanh hoàn toàn xăng E10.

Nhân viên PVOIL nhập xăng E10 vào bồn chứa tại CHXD.

Để bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn vận hành, PVOIL kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý chất lượng ở tất cả các khâu, từ sản xuất, vận chuyển, tồn trữ đến phân phối tại các cửa hàng xăng dầu. Tổng công ty cũng đã ban hành sổ tay hướng dẫn kỹ thuật để các đơn vị triển khai thống nhất, đồng bộ và đúng quy trình trên toàn hệ thống.

PVOIL đã triển khai bán thử nghiệm xăng E10 từ ngày 1/8/2025 tại Hà Nội và Hải Phòng, sau đó mở rộng dần ra nhiều tỉnh, thành phố. Đến ngày 13/5/2026, đã có 715 cửa hàng xăng dầu của PVOIL kinh doanh xăng E10. Kết quả vận hành thực tế cho thấy xăng E10 do PVOIL pha chế và cung ứng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, vận hành ổn định trên phương tiện và từng bước được người tiêu dùng đón nhận.

Đơn vị thi công dán nhãn sản phẩm xăng E10 tại trụ bơm.

Song song với công tác chuẩn bị tại cửa hàng, PVOIL đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ các kho đầu nguồn. Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh đại trà, PVOIL thực hiện chuyển đổi hạ tầng pha chế xăng E5 sang E10, đồng thời nâng cấp hệ thống bồn bể, đường ống công nghệ và sức chứa ethanol. Hiện nay, tổng công suất pha chế E10 của PVOIL đạt gần 4 triệu m³/năm, sẵn sàng cung ứng cho toàn hệ thống và các đơn vị khác nếu có nhu cầu.

Khách hàng đổ xăng E10 tại CHXD PVOIL.

Việc triển khai kinh doanh xăng E10 của PVOIL không chỉ là thực hiện lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học theo định hướng của Chính phủ và Bộ Công Thương, mà còn góp phần đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định cho thị trường, tăng cường an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời thể hiện cam kết của Petrovietnam trong xu hướng phát triển năng lượng xanh, giảm phát thải và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam vào năm 2050.

Petrovietnam/PV GAS ký kết và trao văn kiện Dự án phát triển mỏ Nam Du–U Minh

Ngày 20/4 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết và trao các văn kiện của Dự án phát triển mỏ Nam Du, Lô 46/07 và mỏ U Minh, Lô 51. 

Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hiện thực hóa dự án khí Nam Du - U Minh, tạo nền tảng để đưa nguồn khí mới vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

00.jpg
Các đại biểu dự lễ ký kết
Petrovietnam/PV GAS thống nhất phương án đảm bảo nguồn cung LPG với khách hàng

Nguồn cung LPG khan hiếm, giá LPG quốc tế tăng gấp đôi.

Trong bối cảnh nguồn cung khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) khan hiếm và giá LPG quốc tế tăng mạnh, đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) là Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí (PV GAS TRADING) đã chủ động làm việc với các khách hàng để thống nhất phương án đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong 2 tháng tới: tăng cường mua nguồn ngoài Trung Đông, PV GAS đẩy mạnh sản xuất LPG trong nước.

Xung đột vũ trang tại Trung Đông cộng với việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng toàn cầu đã đẩy thị trường vào trạng thái thiếu hụt nguồn cung dẫn đến biến động về giá. Khan hiếm nguồn cung đến từ việc khoảng 70% nguồn LPG nhập khẩu của Việt Nam đến từ khu vực Trung Á này. Giá năng lượng và nhiên liệu ngay lập tức phản ánh tình hình thị trường và leo thang dữ dội so với thời điểm trước khi xảy ra xung đột, giá dầu Brent tăng gấp rưỡi, LPG tăng gấp đôi, còn giá khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tăng từ 2 đến 3 lần.

Giữ lửa truyền thống, xây dựng Công đoàn Petrovietnam vững mạnh

Hơn 100 đại biểu ưu tú, đại diện cho phong trào công nhân, lao động đã về dự Đại hội Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam lần thứ VIII.

ĐH là sự kiện chính trị quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động trong toàn Tập đoàn, đánh dấu chặng đường phát triển mới của tổ chức Công đoàn Petrovietnam trong giai đoạn chuyển mình.

Với phương châm hành động “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Petrovietnam lần thứ VII, giai đoạn 2023-2025; đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025-2030, gắn với Chiến lược phát triển Petrovietnam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

