Biệt thự đơn lập Đảo Ngọc hút giới danh gia nhờ đặc quyền “sở hữu mặt biển”

Trong khi khái niệm “view biển” hay “cận biển” vẫn đang phổ biến, giới siêu giàu toàn cầu đang tìm kiếm một chuẩn sống khác: “sở hữu” riêng một phần đại dương. The Crescent Bay – Đặc quyền sở hữu “đại dương riêng” của số ít tinh hoa tại Đảo Ngọc.

Tại phân khu Đảo Ngọc thuộc Vinhomes Hải Vân Bay, dòng biệt thự đơn lập The Crescent Bay được xem là biểu tượng cho chuẩn tài sản ấy, khi biển không còn là cảnh quan để ngắm nhìn mà trở thành một phần không gian sống riêng tư, biệt lập và mang giá trị di sản.

Khi đại dương trở thành “di sản tư gia” vô giá

Với tầng lớp thượng lưu, những tiêu chuẩn “view biển” hay “cận biển” đã dần trở nên phổ biến. Điều họ tìm kiếm giờ đây là quyền “sở hữu” trực diện mặt biển - dạng tài sản vốn cực kỳ khan hiếm trên thế giới.

Chuẩn mực này đã được xác lập từ lâu trên thế giới. Tại Palm Jumeirah (Dubai), The Hamptons hay Malibu (Mỹ), những bất động sản sở hữu mặt biển trực diện luôn thuộc nhóm tài sản đắt giá và gần như không xuất hiện trên thị trường mở. Giá trị của chúng đến từ tính hữu hạn tuyệt đối của đường bờ biển riêng tư.

Tại khu Đảo Ngọc của Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng), biệt thự đơn lập The Crescent Bay chính là “tuyên ngôn” rõ nét nhất cho chuẩn sống đó. Đây là dòng sản phẩm duy nhất trong toàn khu có khả năng chạm trực diện vào đường biên của sóng nước. Nếu “một bước chạm biển” từng được xem là đỉnh cao của trải nghiệm nghỉ dưỡng, thì với The Crescent Bay, biển đã trở thành một phần để sở hữu.

Mỗi tư dinh tại đây gắn liền với một phần bãi biển riêng tư biệt lập. Chủ nhân có thể bước thẳng từ hiên nhà xuống bờ cát mà không phải đi qua bất kỳ không gian công cộng nào. Đại dương hiện diện như một phần “lãnh địa” cá nhân, tạo nên trải nghiệm sống khác biệt so với những dự án nghỉ dưỡng ven biển thông thường.

Biệt thự đơn lập The Crescent Bay thu hút giới tinh hoa bởi những giá trị mang tính độc bản

Giao điểm giữa sự riêng tư tuyệt đối và nhịp sống thời thượng

The Crescent Bay không được định giá đơn thuần bằng bảng giá niêm yết, mà bằng mức độ khan hiếm tuyệt đối của tự nhiên. Tọa lạc ngay dưới chân “thiên hạ đệ nhất hùng quan” đèo Hải Vân, các tư dinh nằm trọn trong vịnh biển sở hữu cấu trúc “ngũ tầng kỳ quan” độc đáo.

Chính địa thế đặc biệt ấy khiến quỹ đất tại đây trở thành dạng tài nguyên hữu hạn theo nghĩa tuyệt đối: không thể mở rộng, không thể tái tạo và gần như không còn cơ hội xuất hiện lần thứ hai. Đây chính là nền tảng cốt lõi định hình nên giá trị bền vững cho The Crescent Bay.

Một yếu tố khác tạo nên sức hút khác biệt của The Crescent Bay là pháp lý sở hữu lâu dài. Yếu tố này giúp giá trị tài sản vượt khỏi tư duy đầu tư ngắn hạn để trở thành một dạng “di sản gia tộc” có thể tích lũy và chuyển giao qua nhiều thế hệ.

Theo ông Lê Nguyên Giáp, Phó Tổng giám đốc CTCP Dịch vụ Thương mại Địa ốc QTC, những sản phẩm sở hữu vị trí trực diện mặt biển như The Crescent Bay luôn được săn đón bởi dòng sản phẩm này vốn có giá trị rất lớn trên thị trường.

“Duy nhất chỉ có khu Đảo Ngọc của Vinhomes Hải Vân Bay có vị trí sát biển và được sở hữu sổ đỏ lâu dài. Đây thực sự là một vị trí kim cương”, ông Giáp nhận định.

Đảo Ngọc là khu sở hữu vị trí sát biển nhất tại đô thị vịnh biển Vinhomes Hải Vân Bay

Đi đôi với tính pháp lý là đặc quyền về tầm nhìn vĩnh viễn. Với vị thế trực diện đại dương, mỗi căn biệt thự sở hữu một khoảng không khoáng đạt không bao giờ bị che chắn - giá trị ngày càng hiếm khi mật độ xây dựng ven biển liên tục gia tăng.

Đây cũng là lý do giới đầu tư siêu sang xem những tài sản như The Crescent Bay thuộc một quỹ đạo giá trị riêng biệt, gần như không vận hành theo chu kỳ thông thường của thị trường.

Đáng chú ý, sở hữu biển tại đây không đồng nghĩa với việc chọn lối sống tách biệt, ngược lại, đó là sự giao thoa hoàn hảo giữa sự riêng tư tuyệt đối và hệ sinh thái trải nghiệm đỉnh cao của Vinhomes Hải Vân Bay.

Từ những mảng xanh của quần thể công viên Bách Thảo, công viên Đảo Ngọc đến sự nhộn nhịp của phố đi bộ ven biển Emerald Boulevard, hay những cảm xúc bùng nổ tại VinWonders Hải Vân Bay – tổ hợp công viên chủ đề vận động trải nghiệm và thể thao mạo hiểm lớn nhất Đông Nam Á, tất cả cộng hưởng để tạo nên một phong cách sống nghỉ dưỡng thượng lưu đúng nghĩa.

Đảo Ngọc, với tâm điểm là “kiệt tác” The Crescent Bay, vì thế vượt lên khái niệm bất động sản ven biển thông thường để trở thành “chương mới” về chuẩn tài sản của giới danh gia.

Nếu biển xanh là giá trị mà nhiều người có thể chiêm ngưỡng, thì một đại dương riêng tư – nơi tầm nhìn khoáng đạt, đặc quyền tận hưởng và không gian sống biệt lập hòa làm một lại là di sản chỉ dành cho số ít chủ nhân tinh hoa.