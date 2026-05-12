Bãi Cháy kiến tạo vị thế tâm điểm lễ hội 4 mùa

Từ một điểm dừng chân ngắn ngày mỗi dịp hè, Bãi Cháy giờ đây đã chuyển mình thành thủ phủ du lịch bốn mùa với sự hiện diện của các sản phẩm du lịch mới mẻ.

Thuyền buồm đỏ ba vách - sản phẩm du lịch mới của Bãi Cháy

Hành trình “lột xác” của thủ phủ du lịch miền Bắc

“Mỗi lần đi nghỉ mát cùng cơ quan hồi đầu những năm 2000, chúng tôi chỉ ra Bãi Cháy tắm biển, ăn hải sản rồi về. Bãi biển xấu, dịch vụ nghèo nàn, chẳng ai muốn ở lại thêm một đêm”. Chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hạnh, một cán bộ hưu trí tại Hải Dương (cũ) đã phản ánh thực trạng du lịch Bãi Cháy trước đây. Khi đó, do hạ tầng chưa hoàn thiện và các dịch vụ giải trí còn đơn điệu, năng lực phục vụ hạn chế, Bãi Cháy - Hạ Long chỉ là điểm đến ghé qua chớp nhoáng.

Lợi thế kề cận Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long không đủ sức giữ chân khách ở lại lâu hay biến nơi đây thành điểm đến cao cấp. Tăng trưởng doanh thu du lịch thay thế nguồn thu từ “vàng đen” vẫn là bài toán hóc búa với chính quyền địa phương suốt thời gian dài.

Trở lại Bãi Cháy dịp nghỉ lễ giỗ Tổ vừa qua, bà Hạnh không khỏi choáng ngợp trước sự đổi thay quá lớn của Bãi Cháy. Thời gian di chuyển trên đường cao tốc chỉ khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, trong khi các sản phẩm du lịch tại đây đã được nâng tầm lên một đẳng cấp khác.

Toàn cảnh chợ đêm VUI-Fest Hạ Long

“Sau một ngày vui chơi, buổi tối gia đình tôi qua chợ đêm VUI-Fest Hạ Long vừa khai trương tại khu vực ngọn Hải Đăng Bãi Cháy, xem show diễn thuyền buồm đỏ trên biển và ngắm pháo hoa. Khu chợ đêm rất sôi động với nhiều ki ốt ẩm thực, lại có thêm biểu diễn văn nghệ”, bà Hạnh chia sẻ.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long - cửa ngõ đón dòng khách cao cấp đến với vịnh di sản

Trong những năm gần đây, Bãi Cháy hoàn toàn lột xác nhờ sự hiện diện của hệ sinh thái du lịch đa dạng, từng bước xóa bỏ tình trạng “ngủ đông”. Bên cạnh dòng khách đến bằng đường bộ, đường không, phân khúc khách tàu biển cao cấp đang mang lại nguồn thu lớn, trở thành “mỏ vàng” của du lịch địa phương. Tính từ đầu năm, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón gần 50 chuyến tàu, mang theo hàng chục nghìn du khách từ các thị trường Á - Âu. Song song đó, tuyến tàu xuyên vùng di sản Hạ Long - Lan Hạ vừa được khai thông cũng hứa hẹn bổ sung hàng chục ngàn khách mỗi ngày.

Sau thành công của Carnaval Hạ Long 2026 với khoảng 50.000 người tham dự đêm khai mạc, Quảng Ninh tiếp tục “lên dây cót” cho mùa du lịch hè bằng nhiều sự kiện hấp dẫn. Đáng chú ý, show diễn nghệ thuật ánh sáng 3D Mapping “Long Vân Khánh Hội” tại khu vực ngọn Hải Đăng thuộc Sun Elite City dự kiến ra mắt trong tháng 5/2026, hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa – giải trí mới của Bãi Cháy.

Những nỗ lực làm mới sản phẩm du lịch đã giúp Bãi Cháy thoát mác “điểm đến mùa vụ”, đón tới 6,3 triệu lượt khách trong 3 tháng đầu năm 2026 (tăng 10% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế chạm mốc 1,4 triệu lượt. Ông Lê Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy cho biết, địa phương sẽ tiếp tục phát triển các trụ cột kinh tế đêm, du lịch MICE và du lịch văn hóa nhằm duy trì đà tăng trưởng.

Mảnh ghép hoàn thiện bức tranh “vịnh lễ hội”

Dù ghi nhận lượng khách dồi dào, du lịch Bãi Cháy vẫn gặp trở ngại khi thiếu hụt cơ sở lưu trú hạng sang và các tụ điểm thương mại để kích thích chi tiêu. Thay vì chỉ trông chờ vào những sự kiện quy mô lớn mang tính thời điểm, “tọa độ” này rất cần một không gian với nhịp sống lễ hội sôi động 24/7 để giữ chân dòng khách. Trong bối cảnh đó, đại đô thị Sun Elite City chính là “mảnh ghép” hoàn hảo giúp lấp đầy khoảng trống về dịch vụ và hạ tầng lưu trú, mở ra đặc quyền sống và trải nghiệm “có một không hai” bên vịnh kỳ quan.

Tọa lạc ngay tâm điểm giao thương Bãi Cháy, Sun Elite City nắm giữ lợi thế “siêu kết nối” hiếm có. Với Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long ngay nội khu, quần thể trở thành tọa độ đón dòng khách thượng lưu từ các siêu du thuyền quốc tế. Du khách cũng có thể dễ dàng tiếp cận dự án thông qua hệ thống hạ tầng liên vùng gồm cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, sân bay quốc tế Vân Đồn và hầm xuyên vịnh Cửa Lục, tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh tương lai.

Hội đủ 4 mũi nhọn của hệ sinh thái Sun Group gồm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản cao cấp và hạ tầng, quần thể này kiến tạo một vòng tròn trải nghiệm khép kín với các điểm đến hấp dẫn như công viên Sun World Ha Long, khu resort Oakwood Ha Long, Quảng trường lễ hội Sun Carnival và bãi tắm Bãi Cháy. Đặc biệt, kinh tế đêm đã kích hoạt nơi đây thành khu phố thương mại ven biển và chợ đêm VUI-Fest - “thương cảng phồn vinh” mới của Quảng Ninh, chưa kể trải nghiệm tắm khoáng nóng chuẩn Nhật tại Hilton Quang Hanh Onsen Resort cách đó chưa đầy 30km.

Điểm nhấn của hoạt động kinh tế đêm Bãi Cháy là show pháo hoa “Tỏa sáng Vịnh Kỳ quan”. Không cần đợi đến các dịp lễ lớn, giờ đây du khách có thể chiêm ngưỡng bữa tiệc ánh sáng mãn nhãn trên bầu trời vịnh di sản vào mỗi tối.

Chia sẻ về tầm nhìn chiến lược của dự án, ông Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Kinh doanh Sun Property khẳng định: “Sun Elite City ra đời nhằm kiến tạo không gian nghỉ dưỡng - giải trí đẳng cấp bậc nhất Bãi Cháy, giúp nâng tầm trải nghiệm và níu chân du khách lâu hơn. Với các công trình biểu tượng, chuỗi hoạt động kinh tế đêm và nhịp sống lễ hội bùng nổ, quần thể này chắc chắn sẽ biến Bãi Cháy thành thủ phủ du lịch toàn miền Bắc”.