Dấu ấn 10 năm hợp tác giữa BSR và Grace nâng cao chất lượng Polypropylene

Trải qua 10 năm đồng hành, sự hợp tác giữa Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Công ty Grace trong lĩnh vực sử dụng xúc tác PP Lynx 1010 đã mang lại nhiều kết quả nổi bật.

Trần Thị Sánh

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu sản xuất và mở rộng danh mục sản phẩm Polypropylene tại Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất.

Ngày 12/5, tại NMLD Dung Quất, BSR và Công ty Grace (nhà cung cấp công nghệ và hóa chất xúc tác) đã có buổi làm việc để tổng kết hành trình 10 năm hợp tác trong ứng dụng xúc tác PP Lynx 1010. Đồng thời, hai đơn vị cũng đề ra những định hướng phát triển các sản phẩm Polypropylene trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Cao Tuấn Sĩ - Giám đốc NMLD Dung Quất gửi lời cảm ơn và đánh giá cao vai trò của Grace trong hành trình phát triển của BSR. Ông nhấn mạnh, sau 10 năm hợp tác, mối quan hệ giữa hai bên không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm, mà đã phát triển thành sự đồng hành toàn diện về công nghệ và kỹ thuật, mang lại hiệu quả thiết thực trong vận hành sản xuất.

“Sự hợp tác hiệu quả với Grace đã góp phần quan trọng giúp BSR duy trì vận hành ổn định phân xưởng Polypropylene, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của Nhà máy trên thị trường”, ông Cao Tuấn Sĩ nhấn mạnh.

Trong hành trình phát triển của BSR, phân xưởng Polypropylene (PP) luôn đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng giá trị sản phẩm và đáp ứng nhu cầu thị trường. Sự hợp tác bền chặt với Grace đã trở thành một trong những yếu tố then chốt giúp BSR duy trì vận hành ổn định, hiệu quả và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh. 10 năm qua, việc ứng dụng xúc tác PP Lynx 1010 đã mang lại hiệu quả rõ rệt cho phân xưởng Polypropylene của BSR. Xúc tác này giúp tối ưu thời gian vận hành liên tục lên đến 3-4 năm, phù hợp với chu kỳ dừng bảo dưỡng tổng thể của Nhà máy, qua đó giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu suất sản xuất.

Không chỉ dừng lại ở vận hành ổn định, sự đồng hành của Grace còn góp phần hỗ trợ BSR nghiên cứu và phát triển thành công nhiều dòng sản phẩm mới. Đặc biệt, năm 2022, BSR đã đưa ra thị trường sản phẩm BOPP - đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm Polypropylene, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã đi sâu vào các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật đối với xúc tác Lynx 1010 nhằm tiếp tục tối ưu vận hành; đề xuất kế hoạch thử nghiệm xúc tác thế hệ mới HYAMPP II; cũng như định hướng nghiên cứu, phát triển các sản phẩm Polypropylene mới có giá trị gia tăng cao.

Về phía đối tác, ông Mishra Yogesh - Giám đốc Kinh doanh Công ty Grace bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn BSR đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng Grace trong suốt 10 năm qua, tạo điều kiện thuận lợi để hai bên phát huy hiệu quả hợp tác. Ông đồng thời khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng BSR: “Grace sẽ tiếp tục hỗ trợ BSR thông qua các giải pháp xúc tác tiên tiến, dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu và hợp tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững”.

BSR khánh thành cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

Ngày 04/12/2025, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) phối hợp cùng UBND xã Cái Nhum (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao cầu Rạch Sếp.

Công trình giao thông nối liền hai ấp Vàm Lịch - Mỹ Hạnh thuộc xã Cái Nhum, được BSR tài trợ số tiền 2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí an sinh xã hội.

Xã Cái Nhum là địa phương nằm cạnh sông Cổ Chiên (một nhánh của sông Mê Kông) với địa hình đồng bằng, nhiều kênh, rạch nên giao thông vẫn còn phụ thuộc nhiều vào đường thuỷ. Do đó, cầu Rạch Sếp sau khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của xã Cái Nhum, tạo điều kiện để người dân đi lại thuận tiện, an toàn. Song song đó, rút ngắn thời gian trong các hoạt động vận tải, giao thông và giúp các em học sinh dễ dàng đến trường. Cầu Rạch Sếp được đưa vào khai thác cũng mở ra kỳ vọng thúc đẩy giao thương, sản xuất, nâng cao chất lượng sống cho bà con trong khu vực.

BSR đến với đồng bào vùng lũ Đắk Lắk

Ngày 25/11, đoàn cứu trợ của Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã đến các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ lịch sử tại tỉnh Đắk Lắk.

Từng phần quà gồm nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu đã được trao tận tay người dân, thể hiện tinh thần sẻ chia, "tương thân tương ái" của tập thể người lao động BSR. Thấu hiểu những mất mát và khó khăn của bà con nhân dân Đắk Lắk, BSR đã nhanh chóng phát động chương trình kêu gọi CBCNV quyên góp, chung tay hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đồng thời, tổ chức đoàn công tác trực tiếp đến các địa phương để trao các phần quà thiết yếu

Các phần quà được BSR đóng gói trong thùng nhựa để chống ẩm, đảm bảo an toàn khi vận chuyển qua vùng ngập lụt. Những chiếc thùng này không chỉ giúp bảo quản nhu yếu phẩm, mà còn có thể tái sử dụng lâu dài, trở thành vật dụng thiết thực cho bà con khi ổn định cuộc sống sau thiên tai

BSR phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

Hành động thiết thực nhất để BSR chia sẻ với đồng bào cả nước là đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất.

Đó là phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng tại buổi làm việc của Đoàn công tác Petrovietnam với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vào ngày 23/11, tại NM Lọc dầu Dung Quất.

Đoàn công tác Petrovietnam đã đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2025, xây dựng các giải pháp, động lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; đồng thời thảo luận định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030 và công tác đầu tư, tái cấu trúc BSR trong các giai đoạn tiếp theo.

