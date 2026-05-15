Dấu ấn 10 năm hợp tác giữa BSR và Grace nâng cao chất lượng Polypropylene

Trải qua 10 năm đồng hành, sự hợp tác giữa Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Công ty Grace trong lĩnh vực sử dụng xúc tác PP Lynx 1010 đã mang lại nhiều kết quả nổi bật.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu sản xuất và mở rộng danh mục sản phẩm Polypropylene tại Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất.

Ngày 12/5, tại NMLD Dung Quất, BSR và Công ty Grace (nhà cung cấp công nghệ và hóa chất xúc tác) đã có buổi làm việc để tổng kết hành trình 10 năm hợp tác trong ứng dụng xúc tác PP Lynx 1010. Đồng thời, hai đơn vị cũng đề ra những định hướng phát triển các sản phẩm Polypropylene trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Cao Tuấn Sĩ - Giám đốc NMLD Dung Quất gửi lời cảm ơn và đánh giá cao vai trò của Grace trong hành trình phát triển của BSR. Ông nhấn mạnh, sau 10 năm hợp tác, mối quan hệ giữa hai bên không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm, mà đã phát triển thành sự đồng hành toàn diện về công nghệ và kỹ thuật, mang lại hiệu quả thiết thực trong vận hành sản xuất.

“Sự hợp tác hiệu quả với Grace đã góp phần quan trọng giúp BSR duy trì vận hành ổn định phân xưởng Polypropylene, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của Nhà máy trên thị trường”, ông Cao Tuấn Sĩ nhấn mạnh.

Trong hành trình phát triển của BSR, phân xưởng Polypropylene (PP) luôn đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng giá trị sản phẩm và đáp ứng nhu cầu thị trường. Sự hợp tác bền chặt với Grace đã trở thành một trong những yếu tố then chốt giúp BSR duy trì vận hành ổn định, hiệu quả và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh. 10 năm qua, việc ứng dụng xúc tác PP Lynx 1010 đã mang lại hiệu quả rõ rệt cho phân xưởng Polypropylene của BSR. Xúc tác này giúp tối ưu thời gian vận hành liên tục lên đến 3-4 năm, phù hợp với chu kỳ dừng bảo dưỡng tổng thể của Nhà máy, qua đó giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu suất sản xuất.

Không chỉ dừng lại ở vận hành ổn định, sự đồng hành của Grace còn góp phần hỗ trợ BSR nghiên cứu và phát triển thành công nhiều dòng sản phẩm mới. Đặc biệt, năm 2022, BSR đã đưa ra thị trường sản phẩm BOPP - đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm Polypropylene, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã đi sâu vào các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật đối với xúc tác Lynx 1010 nhằm tiếp tục tối ưu vận hành; đề xuất kế hoạch thử nghiệm xúc tác thế hệ mới HYAMPP II; cũng như định hướng nghiên cứu, phát triển các sản phẩm Polypropylene mới có giá trị gia tăng cao.

Về phía đối tác, ông Mishra Yogesh - Giám đốc Kinh doanh Công ty Grace bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn BSR đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng Grace trong suốt 10 năm qua, tạo điều kiện thuận lợi để hai bên phát huy hiệu quả hợp tác. Ông đồng thời khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng BSR: “Grace sẽ tiếp tục hỗ trợ BSR thông qua các giải pháp xúc tác tiên tiến, dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu và hợp tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững”.