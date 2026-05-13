Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Thêm lựa chọn cho dòng tiền nhàn rỗi: BAC A BANK phát hành chứng chỉ tiền gửi, lãi suất lên tới 8.7%

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức tiếp tục phát hành Chứng chỉ tiền gửi BAC A BANK Đợt 1 năm 2026 với mức lãi suất hấp dẫn cùng kỳ hạn linh hoạt.

PV

Với mục tiêu cung cấp thêm lựa chọn cho khách hàng trong quản lý và tối ưu hóa nguồn vốn - đồng thời tận dụng cơ hội sinh lời cao hơn so với các sản phẩm tiền gửi thông thường

Gia tăng nhu cầu tối ưu dòng tiền trong bối cảnh thị trường biến động

Trong bối cảnh thị trường tài chính tiền tệ đang có nhiều biến chuyển, xu hướng quản lý tài sản cá nhân ngày càng dịch chuyển theo hướng thận trọng nhưng vẫn kỳ vọng sinh lời hiệu quả. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm truyền thống duy trì ở mức ổn định, trong khi các kênh đầu tư như chứng khoán hay bất động sản vẫn tiềm ẩn nhiều biến động ngắn hạn, khiến không ít nhà đầu tư tìm kiếm những giải pháp vừa đảm bảo an toàn vốn, vừa tối ưu lợi suất.

Nắm bắt nhu cầu đó, từ ngày 05/05/2026, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức phát hành 3.000 tỷ đồng Chứng chỉ tiền gửi Đợt 1 năm 2026. Sản phẩm được xây dựng với định hướng mang lại mức lãi suất cạnh tranh so với tiền gửi thông thường, đồng thời đảm bảo tính ổn định trong suốt thời gian nắm giữ.

1.png

Cụ thể, Chứng chỉ tiền gửi BAC A BANK được áp dụng lãi suất cao hơn lãi suất tiết kiệm thông thường kỳ hạn 12 tháng được niêm yết cao nhất với biên độ cộng thêm là 1,4%/năm và 1,6%/năm tuỳ theo kỳ hạn của sản phẩm. Mệnh giá tối thiểu từ 10 triệu đồng mỗi chứng chỉ, tạo điều kiện cho nhiều nhóm khách hàng dễ dàng tiếp cận. Toàn bộ tiền lãi được thanh toán một lần vào cuối kỳ, tiền gốc được chi trả khi đến hạn hoặc theo nhu cầu của khách hàng, giúp đơn giản hóa việc theo dõi và quản lý dòng tiền. Nhờ chính sách lãi suất cố định trong toàn bộ kỳ hạn, khách hàng có thể chủ động hơn trong kế hoạch tài chính cá nhân mà không lo bị ảnh hưởng bởi biến động lãi suất thị trường.

Đảm bảo đông thời tính an toàn và linh hoạt trong sử dụng vốn

Bên cạnh yếu tố lãi suất, điểm đáng chú ý của Chứng chỉ tiền gửi do BAC A BANK phát hành nằm ở khả năng đáp ứng đồng thời hai yêu cầu quan trọng của khách hàng hiện nay: An toàn và linh hoạt trong quá trình sử dụng vốn.

Về cơ chế, sản phẩm có mức độ an toàn tương đương với tiền gửi tại ngân hàng, phù hợp với những nhà đầu tư ưu tiên bảo toàn vốn. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở khả năng sử dụng linh hoạt, cho phép khách hàng cầm cố chứng chỉ để vay vốn khi phát sinh nhu cầu tài chính, hoặc thực hiện chuyển nhượng cho bên thứ ba theo quy định, qua đó gia tăng tính thanh khoản của sản phẩm và khả năng chủ động của khách hàng trong quản lý tài sản mà không làm gián đoạn kế hoạch đầu tư ban đầu.

2.jpg

Bên cạnh đó, việc giao dịch chứng chỉ tiền gửi được triển khai tại 194 điểm giao dịch BAC A BANK trên toàn quốc cũng góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng, đặc biệt với nhóm khách hàng ưu tiên sự thuận tiện và dịch vụ trực tiếp.

Chia sẻ về quyết định tham gia sản phẩm, anh Ngọc Thái (30 tuổi, sinh sống tại Hà Nội) cho biết: “Trước đây tôi chủ yếu gửi tiết kiệm, nhưng khi tìm hiểu về chứng chỉ tiền gửi BAC A BANK, tôi nhận thấy lợi suất tốt hơn trong khi vẫn đảm bảo tiêu chí an toàn, minh bạch. Cuối năm 2025, tôi đã tham gia chứng chỉ tiền gửi BAC A BANK và có trải nghiệm khá tích cực - lãi suất đúng cam kết, thủ tục rõ ràng. Năm nay với mức lãi suất lên tới 8,7%/năm, tôi tiếp tục cân nhắc phân bổ một phần vốn vào kênh này.”

Có thể thấy, với mức lãi suất cạnh tranh, cấu trúc sản phẩm rõ ràng cùng đa dạng tiện ích đi kèm, Chứng chỉ tiền gửi BAC A BANK được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho những nhà đầu tư đang tìm kiếm sự cân bằng giữa an toàn, ổn định và khả năng sinh lời. Sự quan tâm trở lại đối với các sản phẩm chứng chỉ tiền gửi cũng phản ánh xu hướng đầu tư ngày càng thận trọng, ưu tiên hiệu quả bền vững và khả năng kiểm soát rủi ro của khách hàng hiện nay.

Để tham khảo thêm thông tin chi tiết về Chứng chỉ tiền gửi BAC A BANK Đợt 1 năm 2026, Quý Khách hàng vui lòng ghé trực tiếp các Chi nhánh/Phòng giao dịch BAC A BANK trên toàn quốc hoặc liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 1800 588 828 (miễn phí).

#Lựa chọn dòng tiền nhàn rỗi #Chứng chỉ tiền gửi BAC A BANK #Lãi suất hấp dẫn và linh hoạt #Quản lý và tối ưu hóa nguồn vốn #Thị trường biến động và đầu tư an toàn #Sản phẩm tiết kiệm cạnh tranh

Bài liên quan

Doanh nghiệp

BAC A BANK - phát triển bền vững theo định hướng tăng trưởng an toàn, ổn định

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Nghệ An với sự tham dự của hơn 200 cổ đông.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 diễn ra vào ngày 18/4/2026, Hội đồng Quản trị BAC A BANK đã thông qua kế hoạch kinh doanh với các chỉ số tăng trưởng so với năm 2025 dự kiến như sau: tổng tài sản tăng 8% - 12%; huy động vốn khách hàng tăng 7% - 11%; dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 8% - 12%; thu từ dịch vụ và bảo lãnh tăng 300 tỷ đồng đến 350 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.500 – 1.650 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%; mở rộng mạng lưới lên 194 điểm giao dịch trên cả nước.

Cũng tại sự kiện, Hội đồng Quản trị BAC A BANK đã trình cổ đông và thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 11.525 tỷ đồng tương đương tăng thêm 804 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ dựa trên phát hành cổ phiếu phổ thông chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 7,5% sau khi trích lập các quỹ.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Mở thẻ tín dụng BAC A BANK và chi tiêu ,chủ thẻ hưởng ưu đãi miễn phí thường niên trọn đời

Ngân hàng TMCP Bắc Á triển khai ưu đãi miễn phí trọn đời cho chủ thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard mở mới từ nay đến hết tháng 5/2026.

Chương trình ưu đãi “Chi tiêu thẻ mới - Free phí trọn đời” của BAC A BANK áp dụng cho các thẻ tín dụng được mở mới trong vòng 02 tháng từ ngày 1/4/2026 đến ngày 31/05/2026. Các chủ thẻ thỏa mãn điều kiện của chương trình sẽ được miễn phí trọn đời thẻ tương đương với thời hạn 05 năm. Cụ thể, trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ, nếu chủ thẻ đạt doanh số giao dịch (không bao gồm rút tiền mặt) tối thiểu từ 3.000.000 VND (áp dụng cho thẻ Rewards Gold) và từ 5.000.000 VND (đối với thẻ Cashback Platinum) sẽ được hưởng ưu đãi. Chủ thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard còn được hưởng hoàn tiền tới 20% cho giao dịch đầu tiên, càng khiến việc “chạm thẻ” trở nên hấp dẫn hơn. Chương trình miễn phí thường niên của BAC A BANK được áp dụng cho thẻ chính mở lần đầu, và có hiệu lực song song với các chương trình dành cho khách hàng mở mới khác (nếu có).

1.png
Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Chủ thẻ nhận ưu đãi lớn từ BAC A BANK - cả năm thỏa thích Shopee

Hàng chục ngàn lượt khách hàng sẽ được hưởng lợi từ chương trình “Lướt Shopee, săn deal Thẻ” với ưu đãi giảm giá trực tiếp lên tới 100.000 VND khi mua sắm.

Chương trình “Lướt Shopee, săn deal Thẻ” của BAC A BANK tiếp tục làm “nức lòng” các tín đồ shopping với voucher giảm 50.000 VND cho đơn hàng từ 300.000 VND trở lên; voucher giảm 100.000 VND cho đơn hàng từ 500.000 VND - áp dụng với cả hai dòng thẻ của BAC A BANK: Thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard Rewards Gold và Thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard Cashback Platinum. Chương trình ưu đãi hấp dẫn này được triển khai trong cả năm 2026 trên sàn thương mại điện tử Shopee vào các ngày đôi (4/4, 5/5, 6/6, 7/7, 8/8, 9/9, 10/10, 11/11, 12/12) và ngày 25 hàng tháng. Mỗi khách hàng được hưởng 01 lần ưu đãi/thẻ/ngày và vẫn được áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác của Shopee, giúp nhân đôi lợi ích khi chi tiêu, mua sắm.

2.png
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Vinmec Times City trở thành “bệnh viện hạt nhân” Dược lâm sàng

Vinmec Times City trở thành “bệnh viện hạt nhân” Dược lâm sàng

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City (Hà Nội) vừa được Bộ Y tế phân công là “bệnh viện hạt nhân” về chuyên ngành Dược lâm sàng trong đề án “Phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh” giai đoạn 2026-2030. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra vai trò mới cho Vinmec: Trở thành đầu mối dẫn dắt, chuyển giao chuyên môn và lan tỏa các thực hành sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả trên phạm vi rộng.

Vinhomes Golden City hút dòng tiền nhờ giá trị thực và chính sách hiếm có

Vinhomes Golden City hút dòng tiền nhờ giá trị thực và chính sách hiếm có

Lợi thế giá bán, dư địa tăng trưởng cùng chính sách “khóa trần” lãi suất 0–6%/năm trong 5 năm giúp Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng) ghi nhận lượng tương tác lớn trong phiên livestream thứ 2, ngày 6/5 vừa qua. Nhiều khách hàng đã chuyển từ trạng thái quan tâm, tìm hiểu sang “xuống tiền” để sớm sở hữu dòng liền kề đa công năng, trong bối cảnh nguồn cung thấp tầng ngày càng hạn chế.