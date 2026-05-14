Tầm tiền hơn 700 triệu đồng, VinFast VF MPV 7 có gì để thuyết phục gia đình Việt?

Mẫu xe thuần điện 7 chỗ VinFast VF MPV 7 cho thấy khả năng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của các gia đình hiện đại nhờ không gian và loạt trang bị đáng tiền.

Vận hành chuẩn mực xe gia đình

Anh Quốc Minh (Hà Nội) từng rất e ngại khi nhắc đến dòng xe MPV 7 chỗ. Trong suy nghĩ của người đàn ông 37 tuổi này, xe MPV thường đồng nghĩa với “xe chạy dịch vụ”, ồn ào, bồng bềnh và tốn kém nhiên liệu. Tuy nhiên, trải nghiệm với VinFast VF MPV 7 đã thay đổi cách nhìn của anh.

“Trước đây, mỗi lần cả nhà thuê xe dịch vụ về quê là sợ vì nhiều xe như “hộp diêm”. Với MPV 7, không gian trong xe thoáng hơn hẳn. Hai con ngồi hàng ghế sau suốt hành trình dài vẫn thoải mái, điều hòa mát sâu”, anh Minh tấm tắc.

Theo anh Minh, ngay cả khi chở đủ 7 người, hàng ghế thứ ba vẫn đáp ứng tốt nhu cầu ngồi đường dài, không tạo cảm giác bí bách cho người lớn. Hệ thống treo liên kết đa điểm cũng giúp MPV 7 giữ thân xe ổn định trên nhiều điều kiện đường sá khác nhau.

“Xe chở cả ông bà, vợ chồng và các con nhưng tất cả đều thấy thoải mái, không ai bị say xe hay khó chịu”, anh Minh nhấn mạnh.

Không chỉ tạo khác biệt ở không gian, VF MPV 7 còn ghi điểm với gia đình ở khả năng vận hành êm, dễ kiểm soát và phản hồi chân ga nhanh. Theo reviewer Mạnh Linh, đây cũng là tính năng an toàn hữu dụng khi đi trên cao tốc.

“Nhiều người cứ nghĩ xe gia đình không cần đi nhanh, không cần bốc. Nhưng khi chở đủ người, đủ tải và cần vượt xe lớn trên cao tốc, sức mạnh động cơ chính là một phần của an toàn”, reviewer này phân tích.

Bên cạnh đó, reviewer Mạnh Linh cũng cho rằng, việc một chiếc xe gia đình sở hữu một khối động cơ đủ khỏe cũng giúp cho những người ngồi trên xe không bị khó chịu hay bất an khi nghe thấy tiếng gằn của động cơ mỗi khi vượt xe hoặc leo dốc. Đây cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm của cả người lái và người ngồi trong xe.

Ngoài ra, VF MPV 7 mang diện mạo của một chiếc xe gia đình thực thụ với sự tinh tế được thể hiện ở cabin. Yên ngựa được thiết kế lại, loại bỏ núm xoay chuyển số thay vào đó là các hộc chứa đồ, đặc trưng cho sự tiện dụng về công năng của một chiếc xe gia đình.

“Cần số được đưa lên sau vô-lăng tương tự như xe Mercedes, giúp không gian giữa hai ghế trước trở nên thoáng đãng. Vô-lăng có thêm các nút bấm điều khiển hệ thống giải trí và kiểm soát hành trình”, kênh Vlog xe nhận xét.

Nuôi xe 7 chỗ chưa bao giờ nhàn đến thế

Không chỉ mang lại trải nghiệm tích cực cho người ngồi trong xe, VF MPV 7 cũng rất biết chiều chuộng ngân sách của các gia đình. Hiện tại, giá lăn bánh thực tế của chiếc xe rộng rãi đứng đầu phân khúc chỉ khoảng 745 triệu đồng nhờ lợi thế được miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện, 3% ưu đãi từ chính sách “thu xăng đổi điện” và hỗ trợ 6% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”.

“Trong tầm giá nhỉnh hơn 745 triệu đồng, VF MPV 7 mang lại quá nhiều giá trị về mặt chất lượng xe cho cả gia đình khi đặt cạnh các mẫu xe cùng phân khúc”, reviewer của kênh Vlog Xe nhận xét.

Ngoài ra, theo đại diện kênh này, chi phí sử dụng VF MPV 7 cũng vô cùng tối ưu nhờ loạt chính sách hỗ trợ mạnh tay của VinFast. Hiện tại, xe được miễn phí sạc pin tại trạm công cộng lên đến 10 lần/tháng, kéo dài đến 10/2/2029. Với hạ tầng đến 150.000 cổng sạc phủ khắp 34 tỉnh, thành của V-Green, chủ xe VinFast nói chung và những khách hàng mua VF MPV 7 không cần lo lắng về việc tìm kiếm trạm sạc.

Ngoài sạc pin miễn phí, chi phí bảo dưỡng của xe điện VinFast cũng rất thấp. Nhiều khách hàng cho biết, sau 15.000 km đầu tiên, chi phí bảo dưỡng của xe chỉ khoảng 400.000 đồng.

“Chi phí sử dụng là lợi thế rất lớn của xe VinFast. Người dùng được miễn phí sạc điện, chi phí bảo dưỡng hợp lý, chưa kể hệ sinh thái của VinFast cũng giúp việc sử dụng xe hằng ngày trở nên yên tâm và thoải mái hơn”, reviewer này nhấn mạnh.

Từ khả năng vận hành, tiện nghi đến chi phí sử dụng, VF MPV 7 đang cho thấy những giá trị thực dụng mà nhiều gia đình Việt tìm kiếm ở một mẫu xe 7 chỗ hiện đại.