Tầm tiền hơn 700 triệu đồng, VinFast VF MPV 7 có gì để thuyết phục gia đình Việt?

Mẫu xe thuần điện 7 chỗ VinFast VF MPV 7 cho thấy khả năng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của các gia đình hiện đại nhờ không gian và loạt trang bị đáng tiền.

PV

Vận hành chuẩn mực xe gia đình

Anh Quốc Minh (Hà Nội) từng rất e ngại khi nhắc đến dòng xe MPV 7 chỗ. Trong suy nghĩ của người đàn ông 37 tuổi này, xe MPV thường đồng nghĩa với “xe chạy dịch vụ”, ồn ào, bồng bềnh và tốn kém nhiên liệu. Tuy nhiên, trải nghiệm với VinFast VF MPV 7 đã thay đổi cách nhìn của anh.

“Trước đây, mỗi lần cả nhà thuê xe dịch vụ về quê là sợ vì nhiều xe như “hộp diêm”. Với MPV 7, không gian trong xe thoáng hơn hẳn. Hai con ngồi hàng ghế sau suốt hành trình dài vẫn thoải mái, điều hòa mát sâu”, anh Minh tấm tắc.

Theo anh Minh, ngay cả khi chở đủ 7 người, hàng ghế thứ ba vẫn đáp ứng tốt nhu cầu ngồi đường dài, không tạo cảm giác bí bách cho người lớn. Hệ thống treo liên kết đa điểm cũng giúp MPV 7 giữ thân xe ổn định trên nhiều điều kiện đường sá khác nhau.

“Xe chở cả ông bà, vợ chồng và các con nhưng tất cả đều thấy thoải mái, không ai bị say xe hay khó chịu”, anh Minh nhấn mạnh.

Không chỉ tạo khác biệt ở không gian, VF MPV 7 còn ghi điểm với gia đình ở khả năng vận hành êm, dễ kiểm soát và phản hồi chân ga nhanh. Theo reviewer Mạnh Linh, đây cũng là tính năng an toàn hữu dụng khi đi trên cao tốc.

“Nhiều người cứ nghĩ xe gia đình không cần đi nhanh, không cần bốc. Nhưng khi chở đủ người, đủ tải và cần vượt xe lớn trên cao tốc, sức mạnh động cơ chính là một phần của an toàn”, reviewer này phân tích.

Bên cạnh đó, reviewer Mạnh Linh cũng cho rằng, việc một chiếc xe gia đình sở hữu một khối động cơ đủ khỏe cũng giúp cho những người ngồi trên xe không bị khó chịu hay bất an khi nghe thấy tiếng gằn của động cơ mỗi khi vượt xe hoặc leo dốc. Đây cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm của cả người lái và người ngồi trong xe.

Ngoài ra, VF MPV 7 mang diện mạo của một chiếc xe gia đình thực thụ với sự tinh tế được thể hiện ở cabin. Yên ngựa được thiết kế lại, loại bỏ núm xoay chuyển số thay vào đó là các hộc chứa đồ, đặc trưng cho sự tiện dụng về công năng của một chiếc xe gia đình.

“Cần số được đưa lên sau vô-lăng tương tự như xe Mercedes, giúp không gian giữa hai ghế trước trở nên thoáng đãng. Vô-lăng có thêm các nút bấm điều khiển hệ thống giải trí và kiểm soát hành trình”, kênh Vlog xe nhận xét.

Nuôi xe 7 chỗ chưa bao giờ nhàn đến thế

Không chỉ mang lại trải nghiệm tích cực cho người ngồi trong xe, VF MPV 7 cũng rất biết chiều chuộng ngân sách của các gia đình. Hiện tại, giá lăn bánh thực tế của chiếc xe rộng rãi đứng đầu phân khúc chỉ khoảng 745 triệu đồng nhờ lợi thế được miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện, 3% ưu đãi từ chính sách “thu xăng đổi điện” và hỗ trợ 6% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”.

“Trong tầm giá nhỉnh hơn 745 triệu đồng, VF MPV 7 mang lại quá nhiều giá trị về mặt chất lượng xe cho cả gia đình khi đặt cạnh các mẫu xe cùng phân khúc, reviewer của kênh Vlog Xe nhận xét.

Ngoài ra, theo đại diện kênh này, chi phí sử dụng VF MPV 7 cũng vô cùng tối ưu nhờ loạt chính sách hỗ trợ mạnh tay của VinFast. Hiện tại, xe được miễn phí sạc pin tại trạm công cộng lên đến 10 lần/tháng, kéo dài đến 10/2/2029. Với hạ tầng đến 150.000 cổng sạc phủ khắp 34 tỉnh, thành của V-Green, chủ xe VinFast nói chung và những khách hàng mua VF MPV 7 không cần lo lắng về việc tìm kiếm trạm sạc.

Ngoài sạc pin miễn phí, chi phí bảo dưỡng của xe điện VinFast cũng rất thấp. Nhiều khách hàng cho biết, sau 15.000 km đầu tiên, chi phí bảo dưỡng của xe chỉ khoảng 400.000 đồng.

“Chi phí sử dụng là lợi thế rất lớn của xe VinFast. Người dùng được miễn phí sạc điện, chi phí bảo dưỡng hợp lý, chưa kể hệ sinh thái của VinFast cũng giúp việc sử dụng xe hằng ngày trở nên yên tâm và thoải mái hơn”, reviewer này nhấn mạnh.

Từ khả năng vận hành, tiện nghi đến chi phí sử dụng, VF MPV 7 đang cho thấy những giá trị thực dụng mà nhiều gia đình Việt tìm kiếm ở một mẫu xe 7 chỗ hiện đại.

Doanh nghiệp

VinFast Limo Green chinh phục tài xế dịch vụ nhờ khả năng sinh lời “vô đối”

Với người chạy dịch vụ, bài toán có lợi nhuận, tiết kiệm chi phí và hoàn vốn luôn là những lo lắng thường trực.

Sự xuất hiện của VinFast Limo Green đang giúp nhiều tài xế thoát khỏi nỗi lo đó nhờ khả năng tiết kiệm vượt trội, để việc chạy xe trở nên “nhẹ đầu” và dễ thở hơn hẳn.

Chạy bao nhiêu cầm về bấy nhiêu

Doanh nghiệp

Lần đầu mua ô tô, chủ xe tiết lộ lý do quyết định “chốt không cần nghĩ” VinFast VF 5

Lần đầu mua ô tô nhưng anh Lê Quang (TP.HCM) lại đưa ra quyết định cực kỳ nhanh gọn khi bắt đầu tìm hiểu VinFast VF 5, nhờ niềm tin về chất lượng.

“Yêu” từ xe máy điện đến ô tô điện

Lần đầu sở hữu ô tô, anh Lê Quang, một người dùng tại TP.HCM, đã tự tin lựa chọn xe điện. Quá trình từ lúc anh tìm hiểu đến khi quyết định “rước” chiếc VinFast VF 5 diễn ra vô cùng chóng vánh.

Doanh nghiệp

VinFast ZGoo: Nhỏ gọn cho học sinh, yên tâm cho phụ huynh

Sở hữu thiết kế gọn nhẹ,dễ sử dụng cùng các trang bị an toàn và chi phí hợp lý,VinFast ZGoo được nhiều gia đình xem là món quà tặng dịp hè dành cho các bạn trẻ.

Thiết kế hiện đại, vận hành an toàn

Tham gia hoạt động lái thử tại chương trình “Phủ xanh Trường học” 2026 của VinFast, em Nguyễn Phương Ngọc (trường THPT Phú Lâm, TP.HCM) tỏ ra đặc biệt ấn tượng với ZGoo. Theo nữ sinh này, chiếc xe điện của VinFast có vẻ bề ngoài mềm mại, đáng yêu, nữ tính, rất phù hợp với phong cách của các bạn nữ.

Vinmec Times City trở thành “bệnh viện hạt nhân” Dược lâm sàng

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City (Hà Nội) vừa được Bộ Y tế phân công là “bệnh viện hạt nhân” về chuyên ngành Dược lâm sàng trong đề án “Phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh” giai đoạn 2026-2030. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra vai trò mới cho Vinmec: Trở thành đầu mối dẫn dắt, chuyển giao chuyên môn và lan tỏa các thực hành sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả trên phạm vi rộng.

Vinhomes Golden City hút dòng tiền nhờ giá trị thực và chính sách hiếm có

Lợi thế giá bán, dư địa tăng trưởng cùng chính sách “khóa trần” lãi suất 0–6%/năm trong 5 năm giúp Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng) ghi nhận lượng tương tác lớn trong phiên livestream thứ 2, ngày 6/5 vừa qua. Nhiều khách hàng đã chuyển từ trạng thái quan tâm, tìm hiểu sang “xuống tiền” để sớm sở hữu dòng liền kề đa công năng, trong bối cảnh nguồn cung thấp tầng ngày càng hạn chế.