Phú Quốc: Khắc phục nguy cơ tai nạn giao thông tại vòng xoay Đường Bào

Sau phản ánh của người dân,cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã ban hành văn bản yêu cầu những vấn đề bất cập tại khu vực vòng xoay điểm trường Đường Bào .

Vòng xoay Đường Bào trên tuyến ĐT.975 tại Phú Quốc

Văn bản số 1989/CAT-CSGT ngày 6/5/2026 gửi Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc khẳng định, cơ quan chức năng đã nghiên cứu hồ sơ, khảo sát thực tế khu vực Km8+100 đến Km8+600 tuyến ĐT.975 theo đề xuất của doanh nghiệp về việc hạ nền đoạn dốc nhằm khắc phục nguy cơ tai nạn giao thông tại vòng xoay điểm trường Đường Bào.

Kết quả khảo sát cho thấy, đoạn tuyến theo hướng từ An Thới đi Dương Đông có độ dốc lớn, cao hơn mặt bằng khu vực trường học Đường Bào, dẫn đến hạn chế tầm nhìn của người điều khiển phương tiện, đặc biệt với các xe lưu thông tốc độ cao. Đây là yếu tố “tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, dễ phát sinh va chạm”, nhất là vào các khung giờ cao điểm.

“Chỉ cần xe lên dốc nhanh một chút là rất khó quan sát phía trước. Tôi từng chứng kiến nhiều tình huống thắng gấp ngay sát vòng xoay”, anh Nguyễn Văn Tr., tài xế thường xuyên di chuyển qua khu vực này cho biết.

Phương tiện di chuyển từ các phía hướng đến vòng xoay bị hạn chế tầm nhìn

Trước đó, qua phản ánh thực tế từ người dân và khảo sát kỹ thuật, đơn vị thi công dự án ĐT.975 đã xác định nguyên nhân chính nằm ở hình học tuyến đường. Đoạn từ Km8+100 đến Km8+600 hiện có độ dốc dọc khoảng 4%, kết hợp với đường cong đứng và đường cong nằm gắt, trong khi đỉnh dốc lại nằm trùng vị trí vòng xoay. Tổ hợp các yếu tố này khiến tầm nhìn của lái xe bị “bẻ gãy” khi tiếp cận nút giao.

Để xử lý tận gốc nguy cơ mất an toàn, ngày 06/04, Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc - đơn vị đầu tư dự án mở rộng ĐT.975 đã có công văn kiến nghị phương án hạ độ dốc đoạn tuyến dài khoảng 500m, đưa độ dốc xuống còn 1–2%, qua đó mở rộng tầm quan sát và tăng thời gian phản ứng cho người điều khiển phương tiện.

Hiện, đơn vị đang tiếp tục làm việc với Sở Xây dựng tỉnh An Giang để kiến nghị xử lý.

Đây là khu vực nằm trên tuyến ĐT.975 – trục giao thông huyết mạch kết nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC. Tuyến đường hiện đang được nâng cấp quy mô lớn để phục vụ sự kiện quốc tế này.

Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện dự kiến tiếp tục gia tăng mạnh thời gian tới, đặc biệt khi các dự án hạ tầng và du lịch đồng loạt triển khai, yêu cầu xử lý dứt điểm các “điểm mù” giao thông như vòng xoay Đường Bào đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

“Người dân chỉ mong đi qua đoạn này an toàn hơn, nhất là khu vực gần trường học, có khảo sát rồi thì hy vọng sớm có giải pháp khắc phục”, chị Nguyễn Thị H., một phụ huynh địa phương bày tỏ.

Có thể thấy, vấn đề tại vòng xoay Đường Bào đang dần được nhìn nhận đầy đủ hơn dưới góc độ an toàn giao thông. Tuy nhiên, điều được chờ đợi lúc này không chỉ là các văn bản, mà là tốc độ triển khai các giải pháp trên thực địa, trước khi những cảnh báo tai nạn trở thành sự thật.