VINGROUP tuyển dụng giai đoạn 1 hơn 20.000 lao động làm việc

Chiến dịch tuyển dụng quy mô lớn nhằm đáp ứng tiến độ triển khai dự án trọng điểm, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài của Tập đoàn trong việc đồng hành cùng địa phương phát triển sinh kế bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Cụ thể, Vingroup sẽ tuyển dụng lao động ở nhiều vị trí như công nhân cơ hữu, nhân viên hành chính, vệ sinh, bảo vệ và nhân sự vận hành tại dự án (tạp vụ, vệ sinh, chăm sóc cây xanh, kỹ thuật, lái xe), cán bộ nhân viên của các trường học, bệnh viện…. Các ứng viên cần đáp ứng các điều kiện: độ tuổi từ 18 đến 55, tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc Trung học phổ thông trở lên, có sức khỏe tốt và tinh thần làm việc nghiêm túc.

Đặc biệt, Vingroup ưu tiên tiếp nhận các lao động đủ điều kiện, đang sinh sống tại 11 xã thuộc phạm vi triển khai dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa.

Với việc tuyển dụng quy mô lớn 20.000 lao động giai đoạn 1 tại khu vực Nam Hà Nội, Vingroup hướng tới hỗ trợ người dân có đất bị thu hồi, tạo sinh kế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua mức thu nhập và phúc lợi vượt trội so với thị trường.

Đối với các ứng viên chưa có kinh nghiệm, Vingroup sẽ tổ chức đào tạo bài bản và hướng dẫn thực hành trực tiếp tại công trường nhằm giúp người lao động nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc, hướng tới cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài trong hệ sinh thái của Tập đoàn.

Về chế độ lương thưởng, Vingroup đảm bảo lao động sẽ nhận được mức thu nhập cạnh tranh hàng đầu trên thị trường, chi trả đúng hạn và ổn định. Về chế độ phúc lợi, người lao động sẽ được nhận chính sách toàn diện với đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phụ cấp ăn ca, nghỉ phép năm, lương tháng 13 cùng thưởng các ngày Lễ, Tết, chính sách ưu đãi khi sử dụng dịch vụ trong hệ sinh thái của Vingroup.

Với quy mô hơn 20.000 người - lớn bậc nhất trong các chương trình tuyển dụng tại địa phương, Vingroup mong muốn góp phần hỗ trợ người dân tại khu vực triển khai dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội có cơ hội phát triển nghề nghiệp bền vững ngay trên chính quê hương, với thu nhập ngày càng được nâng cao, không phụ thuộc vào thời tiết, mùa vụ. Đây cũng chính là triết lý phát triển xuyên suốt của Vingroup trong chiến lược phát triển kinh doanh, khi luôn lấy con người làm trung tâm, lấy sự phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội và cộng đồng làm nền tảng, từ đó góp phần thay đổi diện mạo đô thị và chất lượng sống của người dân trên địa bàn.

Khi đi vào vận hành, Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội sẽ góp phần nâng cao vị thế Thủ đô Hà Nội trên bản đồ thể thao - văn hóa châu lục và quốc tế

Dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội có diện tích hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng – ghi dấu ấn là khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã. Dự án được quy hoạch thành 4 khu với mục tiêu kiến tạo đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, tâm điểm là sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ ngồi có mái che là sân vận động lớn nhất thế giới khi đi vào hoạt động. Khi đi vào vận hành, Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội sẽ góp phần nâng cao vị thế Thủ đô Hà Nội trên bản đồ thể thao - văn hóa châu lục và quốc tế, tạo động lực phát triển bền vững cho thành phố trong nhiều thập kỷ./.