Sun World ba miền kể chuyện văn hóa bản địa bằng những trải nghiệm cảm xúc

Song du lịch văn hóa không thể chỉ dừng lại ở việc tham quan điểm đến, di tích; quan sát phong tục, tín ngưỡng… mà cần thêm những sản phẩm sáng tạo trên chính “chất liệu” văn hóa đặc sắc của dân tộc. Không một nhà phát triển du lịch nào tâm huyết hơn Sun Group trên hành trình này.

Sun World Fansipan Legend - kiệt tác được kiến tạo từ sự tôn trọng và am hiểu sâu sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Ảnh: Ánh Dương.

“Gói ghém” văn hóa trong những show diễn, lễ hội tân thời

Ngược về 2019, một ngày nắng đẹp tại Sân mây của khu vực Ga đến cáp treo Fansipan, những du khách đến thăm nóc nhà Đông Dương khi ấy ngỡ ngàng chứng kiến quang cảnh váy áo người H'Mông, Dao Đỏ, Tày, Giáy, Xá Phó... biến hóa cùng những dải thổ cẩm rực rỡ, hòa trong âm thanh của tre nứa, của trống Dao… Giữa khung cảnh hùng vỹ, một đời sống vùng cao đa sắc màu được chuyển tải sinh động và đầy cảm xúc qua những điệu nhảy sạp rộn ràng, các trò chơi dân gian, tiếng khèn réo rắt, những nụ cười hồn hậu của trai làng, gái bản… trong phiên chợ truyền thống.

Tất cả được hội tụ trong show diễn mang tên “Vũ Điệu Trên Mây”. Không chỉ tái hiện nét văn hóa bản địa, show nghệ thuật của đạo diễn Phạm Hoàng Nam lựa chọn kể câu chuyện về chàng Đỗ, nàng Quyên - biểu trưng của núi rừng Hoàng Liên bằng ngôn ngữ của nghệ thuật múa đương đại cùng kỹ thuật múa đặc sắc khiến khán giả phải trầm trồ.

Show nghệ thuật thực cảnh “Vũ điệu trên mây” dùng ngôn ngữ múa đương đại để kể chuyện giữa đỉnh Fansipan hùng vĩ. Ảnh: Ánh Dương.

Sau “Vũ Điệu Trên Mây”, những dòng chảy văn hóa Tây Bắc vẫn được nuôi dưỡng mạnh mẽ với những mùa giải Vó ngựa trên mây, Lễ hội hoa Đỗ Quyên,…với dự án “Bản Mây” hay triển lãm văn hóa “Giấc mơ trên những đám mây”.

Lãnh đạo Sun World Fansipan Legend cho biết, với mong muốn góp phần gìn giữ những đặc trưng của các dân tộc, đồng thời cũng lấy đó làm gốc rễ để phát triển du lịch, kết nối văn hóa vùng cao tới nhiều du khách, các lễ hội, sự kiện đã liên tục được tổ chức tại đây nhiều năm qua.

Tại Tây Ninh, miền đất giàu bản sắc văn hóa của Nam Bộ, nơi có đỉnh núi hùng vĩ và linh thiêng không kém là núi Bà Đen, những câu chuyện văn hóa cũng được thổi hồn vào các lễ hội, sự kiện đặc sắc.

Đỉnh núi Bà Đen linh thiêng – điểm đến kết nối du khách với tinh hoa nghệ thuật dân gian và cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Ảnh: Ánh Dương.

Chẳng hạn, Lễ hội "Hương sắc Tây Ninh 2026" gồm nhiều màn trình diễn nghệ thuật dân gian, ngắm vườn hoa hàng nghìn bông tulip, chiêm bái tượng Phật, kéo dài từ 20/2 (mùng 4 Tết) đến 18/3.

Đại diện Sun World Ba Den Mountain cho biết Hội xuân trên núi Bà Đen là một trong những lễ hội có thời gian tổ chức dài và quy mô lớn nhất khu vực Nam bộ, kết hợp văn hóa, giải trí lẫn tâm linh. Sau khi khai mạc tại quảng trường trước ga cáp treo của khu du lịch, chương trình mang đến các màn trình diễn dân gian như nhạc ngũ âm, múa Khmer, trống Chhay-dăm - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, cùng nhiều tiết mục nghệ thuật đương đại. Ngoài các tiết mục nghệ thuật, điểm nhấn của đêm khai hội là màn bắn pháo hoa tầm cao tại quảng trường ga đi cáp treo núi Bà Đen.

Dịp 30/4 năm nay, Sun World Ba Den tiếp tục thu hút khách khi tổ chức Bốn phiên chợ lá diễn ra xuyên lễ 30/4 trên núi Bà Đen. Không gian thiết kế theo mô hình chợ dân gian Nam Bộ với các gian hàng sử dụng vật liệu tre, lá. Điểm khác biệt là hình thức trao đổi bằng lá bồ đề thay cho tiền mặt. Du khách đi cáp treo lên đỉnh núi sẽ được phát lá để sử dụng khi chọn mua các món ăn, đặc sản địa phương như bánh tráng, bánh bò hay các món ăn vặt.

Theo các chuyên gia du lịch, có nhiều cách để sáng tạo sản phẩm du lịch văn hóa, nhưng có ba cách thức chủ yếu là: tái hiện, mô phỏng và thuyết minh

Nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Malaysia... đều gặt hái thành công khi đầu tư cả về tài chính và công nghệ để ứng dụng cả ba phương thức nêu trên trong xây dựng, quảng bá các sản phẩm du lịch gắn với các làng nghề truyền thống, bảo tàng văn hóa, lịch sử, ẩm thực…

Tại Việt Nam, từ Bắc vào Nam, từ miền xuôi tới miền ngược, nước ta có hệ thống di sản văn hóa vô cùng phong phú, đa dạng. Đây là nguồn tài nguyên du lịch quan trọng, là tiềm năng, lợi thế so sánh trong phát triển du lịch. Tuy vậy, nếu chỉ đơn thuần khai thác qua việc tham quan, tìm hiểu công trình kiến trúc, phong tục, sinh hoạt văn hóa đơn thuần mà không có sự học hỏi đổi mới sáng tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn thì khó lòng thu hút du khách đến và quay trở lại.

Cần sự đầu tư “xứng tầm”

Nhắc tới các điểm đến chú trọng phát triển du lịch văn hóa bằng nhiều sản phẩm sáng tạo tại Việt Nam có thể kể đến các địa phương nổi bật như Sa Pa, Hội An, Tây Ninh…

Nếu Sa Pa sở hữu Sun World Fansipan Legend từng 2 năm liền được World Travel Awards trao danh hiệu “Điểm du lịch văn hóa hàng đầu thế giới” thì Hội An cũng ghi dấu ấn với việc phục dựng, sáng tạo nhiều sự kiện, lễ hội đặc sắc như: Festival tơ lụa quốc tế, lễ hội ẩm thực quốc tế, công viên đất nung Thanh Hà, chương trình nghệ thuật thực cảnh “Ký ức Hội An”…

Các hoạt động và sản phẩm đa dạng góp phần đáng kể đưa Hội An, Sa Pa, Tây Ninh,.. trở thành điểm đến du lịch văn hóa hàng đầu trong mắt du khách. Trong đó, không ít sản phẩm được các Tập đoàn, doanh nghiệp du lịch tư nhân chủ động nghiên cứu xây dựng với quy mô, giá trị nghệ thuật cao để tạo điểm nhấn hút khách, đồng thời góp phần thúc đẩy dòng chảy, xu hướng phát triển chung của du lịch Việt.

Ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Bắc chia sẻ, từ những ngày đầu tiên có mặt tại mảnh đất Sa Pa, Sun Group luôn coi văn hóa bản địa với 6 dân tộc anh em cùng sinh sống là cốt lõi và gốc rễ để phát triển cũng như kiến tạo những công trình, sản phẩm du lịch tại Sun World Fansipan Legend.

“Chúng tôi mong muốn, thông qua những sản phẩm du lịch đẳng cấp, chất lượng được đầu tư, nét đẹp văn hóa Tây Bắc không chỉ được giữ gìn, bảo tồn mà còn được nâng tầm, lan tỏa sâu rộng hơn nữa và trở thành lý do để ngày càng nhiều du khách tới Sa Pa nói riêng và Tây Bắc nói chung”, ông Chiến nói.

Không chỉ là các show diễn, lễ hội gắn chặt với văn hóa bản địa, ngay từ khâu ý tưởng thiết kế cảnh quan, Sun Group lựa chọn cảm hứng kiến trúc từ văn hóa Việt, mới nhất có thể kể đến Sun World Hà Nam với concept Múa Rối Nước, Sun World Vũng Tàu lấy ý tưởng sông nước Nam Bộ, Sun World Sầm Sơn với cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh, sử thi “Đẻ đất, đẻ nước”

Nhìn nhận các giá trị văn hóa vừa là chất liệu, vừa là đích đến để phát triển sản phẩm du lịch, nhiều tập đoàn lớn đã đầu tư các show diễn, các chương trình nghệ thuật công phu, mang tầm vóc quốc tế, với mong muốn đưa tinh hoa văn hóa thế giới về với Việt Nam và mang tinh hoa văn hóa Việt đến với khách quốc tế.

Trong dòng chảy phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 80, khu vực kinh tế tư nhân đang được kỳ vọng trở thành lực lượng tiên phong kiến tạo các không gian sáng tạo mới – nơi văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn được chuyển hóa thành những sản phẩm du lịch, giải trí và trải nghiệm có giá trị kinh tế cao. Những gì Sun Group đang triển khai tại Sa Pa, Tây Ninh và nhiều điểm đến trên cả nước cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của doanh nghiệp tư nhân trong việc kết nối văn hóa với du lịch, thương mại và công nghệ, từ đó hình thành các chuỗi giá trị sáng tạo mang đậm bản sắc Việt. Không chỉ tạo động lực tăng trưởng cho du lịch địa phương, các dự án này còn góp phần hình thành những "trung tâm sáng tạo vùng" – nơi văn hóa trở thành tài nguyên phát triển bền vững và là cầu nối đưa hình ảnh Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.