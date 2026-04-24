Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

VinFast VF3 nâng cấp Apple CarPlay và Android Auto từ 2,9 triệu đồng

Chủ xe VinFast VF3 hiện đã có thể tối ưu hóa trải nghiệm giải trí và dẫn đường thông qua gói nâng cấp Apple CarPlay và Android Auto chỉ từ 2,9 triệu đồng.

Nguyễn Thảo
Video: Camera 360 độ và Apple Carplay lắp trên màn zin cho Vinfast VF3.

Thương hiệu xe điện VinFast mới đây đã triển khai chương trình nâng cấp tính năng kết nối điện thoại thông minh cho dòng xe đô thị cỡ nhỏ VF3. Theo đó, gói cập nhật Apple CarPlay và Android Auto bắt đầu áp dụng từ ngày 20/4/2026. Bước đi này nhằm hoàn thiện tiện ích trên VinFast VF3, đáp ứng nhu cầu của số đông người dùng về một giao diện vận hành hiện đại và thân thiện hơn.

VinFast VF3 nâng cấp Apple CarPlay và Android Auto từ 2,9 triệu đồng.

Để sở hữu gói nâng cấp, khách hàng cần chi khoản tài chính từ 2,9 triệu đồng. Cần lưu ý rằng, khoản phí này chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và có thể thay đổi tùy thuộc vào các điều chỉnh về giá phụ tùng cũng như định mức giờ công tại từng thời điểm theo quy định của nhà sản xuất.

Đối tượng áp dụng của chương trình là các khách hàng đang sở hữu xe VF3 nhưng không nằm trong nhóm khách hàng Tiên phong. Trước đó, VinFast đã khẳng định sự tri ân đặc biệt đối với khách đặt cọc sớm trong giai đoạn từ ngày 13 đến 15/5/2024 bằng gói lắp đặt phần cứng và cập nhật phần mềm hoàn toàn miễn phí.

Việc tích hợp Apple CarPlay và Android Auto trên Vinfast VF3 mang lại giá trị sử dụng thực tế rất lớn cho một mẫu xe điện đô thị.

Việc tích hợp Apple CarPlay và Android Auto mang lại giá trị sử dụng thực tế rất lớn cho một mẫu xe điện đô thị. Người lái có thể dễ dàng đồng bộ hóa danh bạ, sử dụng các ứng dụng bản đồ trực tuyến độ chính xác cao hoặc giải trí qua các nền tảng âm nhạc phổ biến ngay trên màn hình trung tâm của xe. Sự bổ sung này giúp VF3 không chỉ dừng lại ở một phương tiện di chuyển thuần túy mà còn trở thành một không gian công nghệ số linh hoạt, hỗ trợ tối đa cho người dùng trong quá trình vận hành hàng ngày.

VinFast VF3 là mẫu xe điện "nhỏ nhưng có võ" với kích thước tổng thể lần lượt là 3.190 x 1.679 x 1.652 mm cùng chiều dài cơ sở 2.075 mm. Cỗ máy điện trên xe có công suất tối đa 30 kW và mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Trong điều kiện dung lượng pin đạt trên mức 50%, xe có thể duy trì tốc độ tối đa lên tới 100 km/h.

Xe có công suất tối đa 30 kW và mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Trong điều kiện dung lượng pin đạt trên mức 50%, xe có thể duy trì tốc độ tối đa lên tới 100 km/h.

Hệ thống pin LFP dung lượng 18,64 kWh cung cấp quãng đường di chuyển lý tưởng khoảng 215 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC, đồng thời hỗ trợ công nghệ sạc nhanh giúp nạp từ 10% đến 70% pin chỉ trong vòng 36 phút.

VinFast VF3 đang mở bán tại thị trường ô tô Việt Nam có hai phiên bản là Eco và Plus cùng giá bán lẻ đề xuất lần lượt là 302 triệu đồng và 315 triệu đồng. Phiên bản Plus sở hữu những nâng cấp đáng giá về trang bị như gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, ốp la-zăng thiết kế mới và camera lùi hỗ trợ đỗ xe an toàn.

Năm 2025, VF3 là mẫu xe bán chạy nhất thị trường với doanh số 44.585 chiếc.

Năm 2025, VF3 là mẫu xe bán chạy nhất thị trường với 44.585 chiếc bàn giao đến tay khách hàng. Đà tăng trưởng vẫn được duy trì mạnh mẽ trong 3 tháng đầu năm 2026 khi lượng xe bán ra chạm mốc 10.188 xe, khẳng định sức hút không mạnh mẽ của mẫu xe điện nhỏ gọn với người tiêu dùng Việt.

Bài liên quan

Số hóa - Xe

VinFast VF3 Plus 2026 giá 315 triệu đồng được nâng cấp những gì?

Sau thời gian gây bão thị trường với doanh số ấn tượng, mẫu xe điện mini VF3 của VinFast vừa có bước chuyển mình quan trọng với sự xuất hiện của phiên bản Plus.

Mẫu xe mini điện VinFast VF3 Plus 2026 đã chính thức có mặt tại hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc, sẵn sàng bàn giao đến tay khách hàng. Đây được xem là bản nâng cấp kịp thời, tập trung vào những tính năng mà người dùng mong đợi nhất kể từ khi dòng xe này ra mắt.
Về diện mạo tổng thể, VinFast VF3 Plus vẫn giữ nguyên kích thước nhỏ gọn và phong cách hình khối đặc trưng. Tuy nhiên, điểm nhận diện dễ dàng nhất nằm ở bộ mâm xe. Thay vì để lộ mâm sắt đơn điệu như các phiên bản trước, bản Plus được trang bị thêm ốp mâm bằng nhựa phối hai tông màu bắt mắt.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

VinFast VF3 lộ diện bản nâng cấp, tăng 3 triệu thêm option đáng giá

VinFast VF3 bản nâng cấp vừa về đại lý với thay đổi đáng chú ý về thiết kế vô lăng và thêm kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Giá xe có sự điều chỉnh nhẹ.

Video: VinFast VF3 nâng cấp giảm xóc Tein liệu có đáng tiền?

Thị trường ôtô điện Việt Nam những tháng cuối năm trở nên sôi động hơn khi các tư vấn viên bán hàng đồng loạt thông báo phiên bản nâng cấp của mẫu xe quốc dân VinFast VF3 đã chính thức có mặt tại đại lý. Với số lượng xe dồi dào và màu sắc đa dạng, các đơn vị phân phối khẳng định sẵn sàng bàn giao xe ngay đến tay khách hàng để kịp nhu cầu di chuyển dịp Tết dương lịch và Nguyên đán sắp tới.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Biển "ngũ 9 hơn 4 tỷ" trên Vinfast VF3 của Huấn hoa hồng gắn lên BYD Han?

Huấn "Hoa Hồng" từng gây sốt mạng khi khoe chiếc VinFast VF3 biển 51D-999.99 - trị giá hơn 4 tỷ. Tuy nhiên, mới đây, biển số này được gắn trên xe điện BYD Han.

Mới đây, cộng đồng chơi xe chia sẻ hình ảnh chiếc xe điện BYD Han nổi bật với biển số siêu đẹp 51D-999.99 lăn bánh trên đường phố Hà Nội. Hình ảnh gây chú ý lớn khi đây chính là biển số vốn đã từng gắn trên chiếc VinFast VF3, được dân chơi Huấn “Hoa Hồng” (tên thật Bùi Xuân Huấn) khoe hồi tháng 1/2025.
Giá trị của biển số ngũ quý 9 này ở mức “khủng”, thuộc nhóm biển số có giá đắt nhất năm 2024. Biển 51D-999.99 đã được đấu giá tới 3 lần, trong đó, lần 1 diễn ra ngày 19/4/2024 với giá trúng 6,21 tỷ đồng, lần 2 tái xuất ngày 22/7/2024 với giá trúng 3,58 tỷ đồng. Đến lần 3, ngày 12/11/2024, biển 51D-999.99 được trả giá thành công với mức hơn 4,13 tỷ đồng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới