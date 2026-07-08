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[Gallery] Vệ binh Quốc gia Mỹ đào tạo binh sĩ bằng thực tế ảo ứng dụng AI

Quân sự - Thế giới

[Gallery] Vệ binh Quốc gia Mỹ đào tạo binh sĩ bằng thực tế ảo ứng dụng AI

Hệ thống thực tế ảo Omni One tích hợp trí tuệ nhân tạo của Virtuix đang được khảo nghiệm khả năng huấn luyện quân sự nhập vai toàn thân cho binh sĩ không quân.

Tuệ Minh
Một đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân tại bang Pennsylvania sẽ tiến hành đánh giá hệ thống thực tế ảo Omni One.
Một đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân tại bang Pennsylvania sẽ tiến hành đánh giá hệ thống thực tế ảo Omni One.
Đây là hệ thống tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) của Virtuix, trong khuôn khổ nỗ lực nghiên cứu các công nghệ nhập vai nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Đây là hệ thống tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) của Virtuix, trong khuôn khổ nỗ lực nghiên cứu các công nghệ nhập vai nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Trong quá trình đánh giá, đơn vị này sẽ xem xét liệu nền tảng này có thể nâng cao hiệu quả huấn luyện quân sự bằng cách kết hợp các kịch bản do AI tạo ra với chuyển động toàn thân trong môi trường tác chiến thực tế hay không.
Trong quá trình đánh giá, đơn vị này sẽ xem xét liệu nền tảng này có thể nâng cao hiệu quả huấn luyện quân sự bằng cách kết hợp các kịch bản do AI tạo ra với chuyển động toàn thân trong môi trường tác chiến thực tế hay không.
“Việc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân áp dụng Omni One tiếp tục khẳng định nhu cầu ngày càng tăng đối với công nghệ huấn luyện nhập vai của chúng tôi trên mọi quân chủng của quân đội Hoa Kỳ,” ông Jan Goetgeluk, Giám đốc điều hành Virtuix, cho biết.
“Việc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân áp dụng Omni One tiếp tục khẳng định nhu cầu ngày càng tăng đối với công nghệ huấn luyện nhập vai của chúng tôi trên mọi quân chủng của quân đội Hoa Kỳ,” ông Jan Goetgeluk, Giám đốc điều hành Virtuix, cho biết.
Omni One kết hợp máy chạy bộ đa hướng với kính thực tế ảo và các phụ kiện theo dõi chuyển động, cho phép người dùng đi bộ, chạy, cúi người, quỳ gối và thay đổi hướng một cách tự nhiên trong môi trường mô phỏng.
Omni One kết hợp máy chạy bộ đa hướng với kính thực tế ảo và các phụ kiện theo dõi chuyển động, cho phép người dùng đi bộ, chạy, cúi người, quỳ gối và thay đổi hướng một cách tự nhiên trong môi trường mô phỏng.
Khác với các hệ thống VR truyền thống sử dụng bộ điều khiển, nó chuyển đổi trực tiếp chuyển động vật lý vào thế giới ảo.
Khác với các hệ thống VR truyền thống sử dụng bộ điều khiển, nó chuyển đổi trực tiếp chuyển động vật lý vào thế giới ảo.
Được thiết kế cho các ứng dụng quốc phòng, hệ thống này hỗ trợ lập kế hoạch nhiệm vụ, diễn tập chiến thuật và các bài tập dựa trên kịch bản bằng cách cho phép nhân viên điều hướng vật lý trong môi trường tác chiến ảo trước khi diễn tập thực tế.
Được thiết kế cho các ứng dụng quốc phòng, hệ thống này hỗ trợ lập kế hoạch nhiệm vụ, diễn tập chiến thuật và các bài tập dựa trên kịch bản bằng cách cho phép nhân viên điều hướng vật lý trong môi trường tác chiến ảo trước khi diễn tập thực tế.
Cuộc đánh giá này đánh dấu lần triển khai đầu tiên của Virtuix với Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân, mở rộng sự hiện diện của công ty trên toàn quân đội Hoa Kỳ.
Cuộc đánh giá này đánh dấu lần triển khai đầu tiên của Virtuix với Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân, mở rộng sự hiện diện của công ty trên toàn quân đội Hoa Kỳ.
Chương trình được xây dựng dựa trên một số sáng kiến ​​quốc phòng gần đây, bao gồm hợp đồng AFWERX được trao cho nền tảng diễn tập chiến trường Virtual Terrain Walk của Virtuix.
Chương trình được xây dựng dựa trên một số sáng kiến ​​quốc phòng gần đây, bao gồm hợp đồng AFWERX được trao cho nền tảng diễn tập chiến trường Virtual Terrain Walk của Virtuix.
Một dự án huấn luyện bộ binh ảo với Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và các hoạt động triển khai với Học viện Quân sự Hoa Kỳ tại West Point cũng đã được triển khai trước đó.
Một dự án huấn luyện bộ binh ảo với Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và các hoạt động triển khai với Học viện Quân sự Hoa Kỳ tại West Point cũng đã được triển khai trước đó.
Việc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân Mỹ áp dụng Omni One càng khẳng định nhu cầu ngày càng tăng đối với công nghệ huấn luyện nhập vai của chúng tôi trong mọi binh chủng của quân đội.
Việc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân Mỹ áp dụng Omni One càng khẳng định nhu cầu ngày càng tăng đối với công nghệ huấn luyện nhập vai của chúng tôi trong mọi binh chủng của quân đội.
Điện toán không gian và mô phỏng hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành những công nghệ nền tảng cho huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân đội nhiều nước. Thông qua chương trình này, Mỹ trở thành quốc gia đi đầu trong việc đem "trò chơi" công nghệ cao vào huấn luyện.
Điện toán không gian và mô phỏng hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành những công nghệ nền tảng cho huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân đội nhiều nước. Thông qua chương trình này, Mỹ trở thành quốc gia đi đầu trong việc đem "trò chơi" công nghệ cao vào huấn luyện.
Dựa trên nền tảng vốn được các game thủ ao ước, bộ công cụ đắt đỏ này có sẵn với nhiều tựa game nhập vai cho cảm giác chân thực.
Dựa trên nền tảng vốn được các game thủ ao ước, bộ công cụ đắt đỏ này có sẵn với nhiều tựa game nhập vai cho cảm giác chân thực.
Với quân đội Mỹ, Virtuix được yêu cầu tạo dựng những môi trường dựa trên dữ liệu chiến đấu mà quân đội Mỹ thu thập trên mọi chiến trường thực tế. Các chương trình này được giữ bí mật tuyệt đối, Virtuix cũng từ chối bình luận bất cứ chi tiết nào về các "bối cảnh huấn luyện".
Với quân đội Mỹ, Virtuix được yêu cầu tạo dựng những môi trường dựa trên dữ liệu chiến đấu mà quân đội Mỹ thu thập trên mọi chiến trường thực tế. Các chương trình này được giữ bí mật tuyệt đối, Virtuix cũng từ chối bình luận bất cứ chi tiết nào về các "bối cảnh huấn luyện".
Omni One - Từ game thực tế ảo đến hệ thống huấn luyện binh sĩ hiện đại.
Tuệ Minh
Virtuix/Defcons/USGAF
#Huấn luyện quân sự nhập vai AI #Hệ thống thực tế ảo Omni One #Ứng dụng công nghệ AI trong quân đội #Đánh giá và triển khai công nghệ quân sự #Nghiên cứu và phát triển công nghệ mô phỏng

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