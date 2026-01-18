Hà Nội

Quân sự

Mỹ thể hiện sức mạnh chiến đấu qua huấn luyện trên không tại Okinawa

Các hoạt động huấn luyện mới phản ánh chiến lược linh hoạt của Mỹ nhằm đối phó với các thách thức khu vực, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng Đài Loan.

Nguyễn Cúc
Mỹ thể hiện sức mạnh chiến đấu qua huấn luyện trên không tại Okinawa

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ (U.S. Indo-Pacific Command) ngày 10/1/2026 đã công bố một hình ảnh tác chiến mới, ghi lại hoạt động huấn luyện nhảy dù quân sự rơi tự do của lực lượng Tác chiến Đặc biệt Hải quân Mỹ (Naval Special Warfare) trên không phận Okinawa, Nhật Bản.

Hoạt động này phản ánh rõ nỗ lực của Mỹ trong việc nâng cao năng lực thâm nhập chính xác và bảo đảm khả năng sống sót trong các kịch bản tác chiến tại môi trường tranh chấp ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo U.S. Indo-Pacific Command, khoa mục huấn luyện được thiết kế nhằm hoàn thiện kỹ năng triển khai lực lượng đặc nhiệm trong điều kiện bị đối phương giám sát chặt chẽ hoặc hạn chế tiếp cận.

z7422039375880-93f67c0041f8ba584230fabe3b549d6d.jpg
Trực thăng AH-1Z Viper và UH-1Y Venom bay phối hợp trong diễn tập hoặc huấn luyện

Hình ảnh công bố cho thấy một hoạt động đổ bộ đường không có tổ chức, được yểm trợ bởi hai trực thăng của Thủy quân Lục chiến Mỹ, gồm trực thăng vận tải đa dụng UH-1Y Venom và trực thăng tấn công AH-1Z Viper, mô phỏng hồ sơ thâm nhập trong không gian tác chiến đặc trưng của chuỗi đảo thứ nhất.

Hoạt động huấn luyện nhấn mạnh xu hướng ngày càng coi trọng khả năng thâm nhập chính xác từ độ cao lớn - một phương thức tác chiến mang lại lợi thế rõ rệt khi các tuyến tiếp cận truyền thống bị gián đoạn, suy yếu hoặc trở nên dễ dự đoán.

Các binh sĩ đặc nhiệm được ghi nhận thực hiện nhảy dù rơi tự do quân sự với dấu hiệu bộc lộ thấp, luyện tập tiếp cận các bãi đổ bộ nằm ngoài tầm với của sân bay cố định hoặc các căn cứ hậu cần truyền thống - những mục tiêu nhiều khả năng sẽ bị tấn công sớm trong xung đột. Những khoa mục này không chỉ rèn luyện kỹ năng cá nhân, mà còn kiểm nghiệm khả năng phối hợp giữa lực lượng đặc nhiệm, không quân, thủy quân lục chiến và các năng lực hỗ trợ liên quân.

Okinawa, với vị trí gần nhiều điểm nóng tiềm tàng tại Đông Á, tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong các kế hoạch phản ứng nhanh của Mỹ. Việc huấn luyện trong điều kiện không phận và địa hình sát với kịch bản tác chiến thực tế giúp lực lượng liên quân kiểm nghiệm khả năng tập hợp, triển khai và thích ứng dưới áp lực, thay vì giả định quyền tiếp cận không bị tranh chấp.

Trong bối cảnh địa - chính trị rộng hơn, hoạt động này diễn ra khi Mỹ và các đồng minh theo dõi sát sao các hoạt động quân sự của Trung Quốc xung quanh Đài Loan và trên toàn bộ chuỗi đảo thứ nhất. Việc công bố hình ảnh huấn luyện đặc nhiệm được xem là thông điệp cho thấy Mỹ vẫn duy trì khả năng triển khai lực lượng linh hoạt, nhanh và chính xác, ngay cả trong môi trường tác chiến phức tạp.

Các chuyên gia quân sự nhận định, trong các kịch bản xung đột tương lai tại Tây Thái Bình Dương, khả năng đưa các tổ đội nhỏ thâm nhập sâu vào không gian tác chiến bị tranh chấp, bảo vệ họ trong giai đoạn dễ tổn thương và duy trì hoạt động liên tục sẽ là yếu tố quyết định thành công. Những cuộc huấn luyện như trên bầu trời Okinawa không chỉ nâng cao năng lực tác chiến thực tế, mà còn đóng vai trò răn đe, khẳng định rằng các chiến lược “từ chối tiếp cận” sẽ phải đối mặt với những phương thức triển khai linh hoạt và thích ứng cao.

Army recognition
