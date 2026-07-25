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[GALLERY] Toyota Sequoia 2027 nâng cấp, thêm bản địa hình như bán tải Tundra

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota Sequoia 2027 nâng cấp, thêm bản địa hình như bán tải Tundra

Mẫu SUV cỡ lớn Toyota Sequoia 2027 nâng cấp bổ sung màn hình lớn hơn trên toàn bộ các phiên bản, cùng với camera hành trình có giới hạn ghi hình bất thường.

Nguyễn Chung
Phiên bản nâng cấp của dòng SUV ba hàng ghế Toyota Sequoia 2027 cuối cùng cũng đã ra mắt với nhiều cải tiến. Khách hàng sẽ nhận được nhiều công nghệ và trang bị an toàn hơn, cùng với phiên bản Trailhunter mới hướng tới thám hiểm địa hình.
Phiên bản nâng cấp của dòng SUV ba hàng ghế Toyota Sequoia 2027 cuối cùng cũng đã ra mắt với nhiều cải tiến. Khách hàng sẽ nhận được nhiều công nghệ và trang bị an toàn hơn, cùng với phiên bản Trailhunter mới hướng tới thám hiểm địa hình.
Sequoia được nâng cấp có phần đầu xe sắc nét hơn. Theo Toyota, thiết kế này nhấn mạnh các đường ngang tạo nên dáng vẻ mạnh mẽ hơn. Một số phiên bản được bổ sung thêm các chi tiết mạ crôm được thiết kế lại, lưới tản nhiệt mới, đèn sương mù hình chữ nhật và thiết kế cản trước phía dưới gọn gàng hơn.
Sequoia được nâng cấp có phần đầu xe sắc nét hơn. Theo Toyota, thiết kế này nhấn mạnh các đường ngang tạo nên dáng vẻ mạnh mẽ hơn. Một số phiên bản được bổ sung thêm các chi tiết mạ crôm được thiết kế lại, lưới tản nhiệt mới, đèn sương mù hình chữ nhật và thiết kế cản trước phía dưới gọn gàng hơn.
Bên trong, mọi chiếc Sequoia 2027 giờ đây đều được trang bị tiêu chuẩn màn hình thông tin giải trí 14 inch mới nhất của Toyota. Hệ thống đa phương tiện được cập nhật có màn hình chính được thiết kế lại với các tiện ích có thể tùy chỉnh, nhận dạng giọng nói “Hey Toyota” nhanh hơn và kết nối 5G thông qua AT&amp;T. Toyota cũng giới thiệu camera hành trình tích hợp như trang bị tiêu chuẩn.
Bên trong, mọi chiếc Sequoia 2027 giờ đây đều được trang bị tiêu chuẩn màn hình thông tin giải trí 14 inch mới nhất của Toyota. Hệ thống đa phương tiện được cập nhật có màn hình chính được thiết kế lại với các tiện ích có thể tùy chỉnh, nhận dạng giọng nói “Hey Toyota” nhanh hơn và kết nối 5G thông qua AT&T. Toyota cũng giới thiệu camera hành trình tích hợp như trang bị tiêu chuẩn.
Sử dụng camera ngoại thất của xe, hệ thống có thể ghi lại các đoạn video dài 20 giây một cách thủ công hoặc tự động khi được kích hoạt bởi một số sự kiện nhất định. Chức năng Khóa số cũng đã được mở rộng.
Sử dụng camera ngoại thất của xe, hệ thống có thể ghi lại các đoạn video dài 20 giây một cách thủ công hoặc tự động khi được kích hoạt bởi một số sự kiện nhất định. Chức năng Khóa số cũng đã được mở rộng.
Các ứng dụng ví điện tử tương thích của Apple, Google và Samsung giờ đây có thể lưu trữ trực tiếp khóa, cho phép chủ sở hữu khóa, mở khóa và khởi động xe SUV mà không cần mở ứng dụng của Toyota. Quyền truy cập cũng có thể được chia sẻ với tối đa năm người lái xe khác.
Các ứng dụng ví điện tử tương thích của Apple, Google và Samsung giờ đây có thể lưu trữ trực tiếp khóa, cho phép chủ sở hữu khóa, mở khóa và khởi động xe SUV mà không cần mở ứng dụng của Toyota. Quyền truy cập cũng có thể được chia sẻ với tối đa năm người lái xe khác.
Hệ thống An toàn Sense 4.0 giờ đây cũng được trang bị tiêu chuẩn. Toyota cũng nhấn mạnh bộ biến tần 2,4 kW tích hợp trên Sequoia, dùng để cấp điện cho thiết bị cắm trại hoặc đồ dùng dã ngoại, cùng với đèn LED gắn trên lưới tản nhiệt sáng hơn và đèn sương mù RIGID tùy chọn trên một số phiên bản.
Hệ thống An toàn Sense 4.0 giờ đây cũng được trang bị tiêu chuẩn. Toyota cũng nhấn mạnh bộ biến tần 2,4 kW tích hợp trên Sequoia, dùng để cấp điện cho thiết bị cắm trại hoặc đồ dùng dã ngoại, cùng với đèn LED gắn trên lưới tản nhiệt sáng hơn và đèn sương mù RIGID tùy chọn trên một số phiên bản.
Điều đáng chú ý là thông báo của Toyota không đề cập đến bất kỳ cập nhật nào về hệ thống truyền động. Điều đó cho thấy rất có thể mẫu SUV này sẽ tiếp tục sử dụng hệ thống hybrid i-Force MAX hiện có, kết hợp động cơ V6 3.4 lít tăng áp kép với một động cơ điện để sản sinh công suất 437 mã lực (326kW) và mô-men xoắn 790Nm, mặc dù Toyota vẫn chưa chính thức xác nhận thông số kỹ thuật cho mẫu xe năm 2027.
Điều đáng chú ý là thông báo của Toyota không đề cập đến bất kỳ cập nhật nào về hệ thống truyền động. Điều đó cho thấy rất có thể mẫu SUV này sẽ tiếp tục sử dụng hệ thống hybrid i-Force MAX hiện có, kết hợp động cơ V6 3.4 lít tăng áp kép với một động cơ điện để sản sinh công suất 437 mã lực (326kW) và mô-men xoắn 790Nm, mặc dù Toyota vẫn chưa chính thức xác nhận thông số kỹ thuật cho mẫu xe năm 2027.
Dòng xe Sequoia được nâng cấp sẽ tiếp tục bao gồm các phiên bản SR5, Limited, Platinum, 1794 Edition, TRD Pro và Capstone, cùng với biến thể Trailhunter được bổ sung như một tùy chọn off-road mới. Cũng vừa xuất hiện trên người anh em bán tải Tundra, Sequoia Trailhunter cũng dựa trên bản SR5 giá "mềm".
Dòng xe Sequoia được nâng cấp sẽ tiếp tục bao gồm các phiên bản SR5, Limited, Platinum, 1794 Edition, TRD Pro và Capstone, cùng với biến thể Trailhunter được bổ sung như một tùy chọn off-road mới. Cũng vừa xuất hiện trên người anh em bán tải Tundra, Sequoia Trailhunter cũng dựa trên bản SR5 giá "mềm".
Xe được trang bị lốp Michelin LTX Trail 265/70R18, hệ thống treo Old Man Emu nâng cấp, móc kéo phía trước, tấm bảo vệ gầm bổ sung, mâm xe màu đồng và huy hiệu độc quyền. Toyota cũng trang bị thêm bộ vi sai cầu sau khóa, hệ thống Crawl Control và Multi-Terrain Select để cải thiện độ bám đường khi di chuyển trên địa hình gồ ghề.
Xe được trang bị lốp Michelin LTX Trail 265/70R18, hệ thống treo Old Man Emu nâng cấp, móc kéo phía trước, tấm bảo vệ gầm bổ sung, mâm xe màu đồng và huy hiệu độc quyền. Toyota cũng trang bị thêm bộ vi sai cầu sau khóa, hệ thống Crawl Control và Multi-Terrain Select để cải thiện độ bám đường khi di chuyển trên địa hình gồ ghề.
Toyota không đề cập đến một số trang bị phần cứng có trên các mẫu Trailhunter khác, chẳng hạn như giá nóc ARB, máy nén khí tích hợp hoặc các phụ kiện cắm trại tích hợp, cho thấy phiên bản này hướng đến những chuyến phiêu lưu cuối tuần hơn là những chuyến offroad khó khăn. Toyota cho biết thông số kỹ thuật đầy đủ, giá cả và thời gian sản xuất của Sequoia 2027 sẽ được công bố vào cuối mùa thu năm nay.
Toyota không đề cập đến một số trang bị phần cứng có trên các mẫu Trailhunter khác, chẳng hạn như giá nóc ARB, máy nén khí tích hợp hoặc các phụ kiện cắm trại tích hợp, cho thấy phiên bản này hướng đến những chuyến phiêu lưu cuối tuần hơn là những chuyến offroad khó khăn. Toyota cho biết thông số kỹ thuật đầy đủ, giá cả và thời gian sản xuất của Sequoia 2027 sẽ được công bố vào cuối mùa thu năm nay.
Video: Hé lộ mẫu xe SUV cỡ lớn Toyota Sequoia 2027 nâng cấp.
Nguyễn Chung
#Toyota Sequoia 2027 nâng cấp #Toyota Sequoia #nâng cấp #Trailhunter #SUV #công nghệ

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