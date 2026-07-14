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[GALLERY] Top ôtô chạy xăng, dầu bán chạy nhất tháng 6, Innova Cross lên đỉnh

Số hóa - Xe

[GALLERY] Top ôtô chạy xăng, dầu bán chạy nhất tháng 6, Innova Cross lên đỉnh

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), các thành viên của hiệp hội đã bán ra 31.104 ôtô trong tháng 6/2026, tăng 4% so với tháng trước.

Hải Nam
Trong nhóm xe sử dụng động cơ xăng và dầu, bảng xếp hạng top 10 mẫu ôtô bán chạy tháng 6/2026 ghi nhận nhiều biến động khi Toyota Innova Cross lần đầu vươn lên dẫn đầu, trong khi Ford Ranger và Ford Everest đồng loạt tụt hạng. Bên cạnh đó, sự trở lại của Mitsubishi Xforce, Honda City và Toyota Hilux cũng góp phần thay đổi đáng kể cục diện doanh số trong tháng.
Trong nhóm xe sử dụng động cơ xăng và dầu, bảng xếp hạng top 10 mẫu ôtô bán chạy tháng 6/2026 ghi nhận nhiều biến động khi Toyota Innova Cross lần đầu vươn lên dẫn đầu, trong khi Ford Ranger và Ford Everest đồng loạt tụt hạng. Bên cạnh đó, sự trở lại của Mitsubishi Xforce, Honda City và Toyota Hilux cũng góp phần thay đổi đáng kể cục diện doanh số trong tháng.
Toyota Innova Cross: 1.670 xe ﻿Toyota Innova Cross là mẫu xe có mức tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm dẫn đầu khi đạt doanh số 1.670 xe, tăng 937 xe so với tháng 5. Đây cũng là lần đầu tiên mẫu MPV này giữ vị trí số một trong bảng xếp hạng xe động cơ đốt trong bán chạy nhất năm 2026. Kết quả này giúp Innova Cross vượt qua Toyota Yaris Cross để dẫn đầu thị trường.
Toyota Innova Cross: 1.670 xe
﻿Toyota Innova Cross là mẫu xe có mức tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm dẫn đầu khi đạt doanh số 1.670 xe, tăng 937 xe so với tháng 5. Đây cũng là lần đầu tiên mẫu MPV này giữ vị trí số một trong bảng xếp hạng xe động cơ đốt trong bán chạy nhất năm 2026. Kết quả này giúp Innova Cross vượt qua Toyota Yaris Cross để dẫn đầu thị trường.
Toyota Yaris Cross: 1.230 xe ﻿Sau nhiều tháng dẫn đầu, Toyota Yaris Cross giảm xuống vị trí thứ hai với doanh số 1.230 xe, thấp hơn 200 xe so với tháng trước. Dù không còn giữ ngôi đầu, mẫu SUV cỡ B vẫn là một trong những cái tên có doanh số ổn định nhất thị trường nhờ duy trì cả phiên bản xăng và hybrid.
Toyota Yaris Cross: 1.230 xe
﻿Sau nhiều tháng dẫn đầu, Toyota Yaris Cross giảm xuống vị trí thứ hai với doanh số 1.230 xe, thấp hơn 200 xe so với tháng trước. Dù không còn giữ ngôi đầu, mẫu SUV cỡ B vẫn là một trong những cái tên có doanh số ổn định nhất thị trường nhờ duy trì cả phiên bản xăng và hybrid.
Mazda CX-5: 1.144 xe ﻿Đứng thứ 3 trong top 10 là Mazda CX-5 với 1.144 xe bán ra. Dù doanh số giảm nhẹ 115 xe so với tháng trước, mẫu SUV hạng C của Mazda vẫn giữ khoảng cách an toàn với nhóm phía sau. Mazda CX-5 hiện được THACO AUTO lắp ráp và phân phối với giá dao động từ 749 - 979 triệu đồng.
Mazda CX-5: 1.144 xe
﻿Đứng thứ 3 trong top 10 là Mazda CX-5 với 1.144 xe bán ra. Dù doanh số giảm nhẹ 115 xe so với tháng trước, mẫu SUV hạng C của Mazda vẫn giữ khoảng cách an toàn với nhóm phía sau. Mazda CX-5 hiện được THACO AUTO lắp ráp và phân phối với giá dao động từ 749 - 979 triệu đồng.
Mitsubishi Xforce: 1.095 xe ﻿Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu xe có mức tăng trưởng đáng chú ý nhất tháng khi tăng thêm 402 xe, đạt doanh số 1.095 chiếc và trở lại top 10 sau một tháng vắng mặt. Kết quả này cho thấy sức hút của phân khúc SUV đô thị vẫn đang được duy trì trên thị trường.
Mitsubishi Xforce: 1.095 xe
﻿Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu xe có mức tăng trưởng đáng chú ý nhất tháng khi tăng thêm 402 xe, đạt doanh số 1.095 chiếc và trở lại top 10 sau một tháng vắng mặt. Kết quả này cho thấy sức hút của phân khúc SUV đô thị vẫn đang được duy trì trên thị trường.
Mitsubishi Xpander: 1.051 xe ﻿Mitsubishi Xpander lùi xuống vị trí thứ năm khi doanh số giảm còn 1.051 xe. Dù vậy, mẫu MPV này vẫn duy trì lượng tiêu thụ trên 1.000 xe mỗi tháng, bất chấp áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Tại Việt Nam, Xander được bán ra với giá dao động từ 560 - 703 triệu đồng.
Mitsubishi Xpander: 1.051 xe
﻿Mitsubishi Xpander lùi xuống vị trí thứ năm khi doanh số giảm còn 1.051 xe. Dù vậy, mẫu MPV này vẫn duy trì lượng tiêu thụ trên 1.000 xe mỗi tháng, bất chấp áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Tại Việt Nam, Xander được bán ra với giá dao động từ 560 - 703 triệu đồng.
Toyota Hilux: 1.000 xe ﻿Toyota Hilux đạt doanh số tròn 1.000 xe trong tháng 6, tăng thêm 352 xe so với tháng trước, qua đó trở lại nhóm xe bán chạy. Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm 2026 mẫu bán tải này góp mặt trong top 10. Hilux hiện được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản cùng mức giá từ 632 - 903 triệu đồng.
Toyota Hilux: 1.000 xe
﻿Toyota Hilux đạt doanh số tròn 1.000 xe trong tháng 6, tăng thêm 352 xe so với tháng trước, qua đó trở lại nhóm xe bán chạy. Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm 2026 mẫu bán tải này góp mặt trong top 10. Hilux hiện được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản cùng mức giá từ 632 - 903 triệu đồng.
Honda City: 912 xe ﻿Honda City bán được 912 xe trong tháng 6, tăng 486 xe so với tháng trước. Đây cũng là lần đầu tiên mẫu sedan hạng B này xuất hiện trong danh sách 10 xe động cơ xăng, dầu bán chạy nhất kể từ đầu năm đến nay. Honda City hiện được phân phối với ba phiên bản cùng mức giá dao động từ 499 - 569 triệu đồng.
Honda City: 912 xe
﻿Honda City bán được 912 xe trong tháng 6, tăng 486 xe so với tháng trước. Đây cũng là lần đầu tiên mẫu sedan hạng B này xuất hiện trong danh sách 10 xe động cơ xăng, dầu bán chạy nhất kể từ đầu năm đến nay. Honda City hiện được phân phối với ba phiên bản cùng mức giá dao động từ 499 - 569 triệu đồng.
Ford Ranger: 852 xe ﻿Ford Ranger ghi nhận doanh số tháng 6/2026 đạt 852 xe, giảm 237 xe so với tháng 5 và tụt xuống vị trí thứ tám. Mẫu bán tải này hiện có nhiều phiên bản, với giá từ 715 triệu đến 1,039 tỷ đồng, trong khi biến thể Ranger Raptor có giá từ 1,448 tỷ đồng.
Ford Ranger: 852 xe
﻿Ford Ranger ghi nhận doanh số tháng 6/2026 đạt 852 xe, giảm 237 xe so với tháng 5 và tụt xuống vị trí thứ tám. Mẫu bán tải này hiện có nhiều phiên bản, với giá từ 715 triệu đến 1,039 tỷ đồng, trong khi biến thể Ranger Raptor có giá từ 1,448 tỷ đồng.
Ford Everest: 818 xe ﻿Kết thúc tháng 6, Ford đã bàn giao được 818 xe Everest đến tay khách hàng, giảm 244 xe so với tháng trước và đứng thứ chín trong bảng xếp hạng. Dù vậy, sau sáu tháng đầu năm, Everest vẫn đạt doanh số cộng dồn 6.101 xe, tiếp tục là mẫu SUV 7 chỗ sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường.
Ford Everest: 818 xe
﻿Kết thúc tháng 6, Ford đã bàn giao được 818 xe Everest đến tay khách hàng, giảm 244 xe so với tháng trước và đứng thứ chín trong bảng xếp hạng. Dù vậy, sau sáu tháng đầu năm, Everest vẫn đạt doanh số cộng dồn 6.101 xe, tiếp tục là mẫu SUV 7 chỗ sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường.
Hyundai Creta: 787 xe ﻿Khép lại bảng xếp hạng là Hyundai Creta với doanh số 787 xe, tăng 91 xe so với tháng trước. Đây là lần đầu sau nhiều tháng mẫu crossover hạng B của Hyundai quay trở lại nhóm xe bán chạy. Hyundai Creta hiện được lắp ráp trong nước và có giá từ 599 - 715 triệu đồng. Tính chung nửa đầu năm 2026, mẫu xe này đạt doanh số cộng dồn 4.671 xe.
Hyundai Creta: 787 xe
﻿Khép lại bảng xếp hạng là Hyundai Creta với doanh số 787 xe, tăng 91 xe so với tháng trước. Đây là lần đầu sau nhiều tháng mẫu crossover hạng B của Hyundai quay trở lại nhóm xe bán chạy. Hyundai Creta hiện được lắp ráp trong nước và có giá từ 599 - 715 triệu đồng. Tính chung nửa đầu năm 2026, mẫu xe này đạt doanh số cộng dồn 4.671 xe.
Video: Top 10 xe giảm giá nhiều nhất tháng 7/2026 & những dấu hiệu bất thường.
Hải Nam
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