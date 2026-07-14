[GALLERY] Top ôtô chạy xăng, dầu bán chạy nhất tháng 6, Innova Cross lên đỉnh

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), các thành viên của hiệp hội đã bán ra 31.104 ôtô trong tháng 6/2026, tăng 4% so với tháng trước.