[GALLERY] Top ôtô bán chậm nhất Việt Nam, nhiều mẫu xe Nhật vẫn chưa thoát ế

Trong số top ôtô bán ra ế ẩm nhất Việt Nam tháng 6/2026 vừa qua đa phần là các mẫu xe đến từ Nhật Bản như Toyota, Suzuki, Isuzu và một mẫu xe Hyundai.