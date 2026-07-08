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[GALLERY] Tăng tốc thi công nút giao Phạm Tu - đường 70, gỡ điểm nghẽn ùn tắc

Kinh doanh - Địa ốc

[GALLERY] Tăng tốc thi công nút giao Phạm Tu - đường 70, gỡ điểm nghẽn ùn tắc

Sau gần một thập kỷ đình trệ, dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Theo Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc
Ghi nhận vào đầu tháng 7/2026, tại khu vực dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 đoạn qua Bệnh viện K Tân Triều, không khí thi công diễn ra khẩn trương.
Ghi nhận vào đầu tháng 7/2026, tại khu vực dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 đoạn qua Bệnh viện K Tân Triều, không khí thi công diễn ra khẩn trương.
Sau khi nhận bàn giao mặt bằng, cơ quan chức năng và đơn vị thi công đã di dời, hạ ngầm hệ thống điện 110kV và triển khai thi công hạng mục cầu vượt tại nút giao.
Sau khi nhận bàn giao mặt bằng, cơ quan chức năng và đơn vị thi công đã di dời, hạ ngầm hệ thống điện 110kV và triển khai thi công hạng mục cầu vượt tại nút giao.
Trên công trường, nhiều máy khoan cọc nhồi, cẩu bánh xích, máy xúc cùng công nhân thi công liên tục để bù tiến độ bị chậm trong nhiều năm.
Trên công trường, nhiều máy khoan cọc nhồi, cẩu bánh xích, máy xúc cùng công nhân thi công liên tục để bù tiến độ bị chậm trong nhiều năm.
Các trụ cầu vượt tại nút giao Phạm Tu - đường 70 đang thành hình sau hơn một tháng triển khai thi công.
Các trụ cầu vượt tại nút giao Phạm Tu - đường 70 đang thành hình sau hơn một tháng triển khai thi công.
Công nhân thi công hạng mục cầu vượt tại nút giao Phạm Tu - đường 70.
Công nhân thi công hạng mục cầu vượt tại nút giao Phạm Tu - đường 70.
Trước đó, dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 phải dừng thi công từ năm 2018 do vướng giải phóng mặt bằng và biến động giá vật liệu.
Trước đó, dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 phải dừng thi công từ năm 2018 do vướng giải phóng mặt bằng và biến động giá vật liệu.
Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2026.
Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2026.
Khi hoàn thành, nút giao Phạm Tu - đường 70 được kỳ vọng sẽ xóa "điểm đen" ùn tắc, góp phần giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến đường lân cận như Nguyễn Xiển, Xa La, Phúc La và khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
Khi hoàn thành, nút giao Phạm Tu - đường 70 được kỳ vọng sẽ xóa "điểm đen" ùn tắc, góp phần giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến đường lân cận như Nguyễn Xiển, Xa La, Phúc La và khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
Theo Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc
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