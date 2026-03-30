Nano S05 - ôtô điện từ 148 triệu, rẻ ngang xe máy sắp ra mắt Việt Nam

Thị trường ôtô điện mini Việt Nam chuẩn bị đón nhận một "tân binh" đến từ TMT Motors mang tên Nano S05. Theo kế hoạch, xe sẽ ra mắt Việt Nam vào quý II/2026.

Thảo Nguyễn
Video: Xem chi tiết xe mini điện Nano S05 chỉ 2 chỗ ngồi.

Nano S05 2026 chạy điện được phát triển dựa trên nền tảng mẫu Silence S04 từ châu Âu nhưng đã được tinh chỉnh để thích nghi với đặc thù khí hậu và giao thông Việt Nam. Với chiều dài chỉ 2,28 mét và chiều rộng 1,29 mét, xe có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với các dòng xe hạng A hay thậm chí là xe điện mini hiện có. Cấu hình hai chỗ ngồi cùng thiết kế hai cửa bên giúp xe đạt được sự linh hoạt tối đa khi luồn lách trong các con ngõ nhỏ hoặc di chuyển tại những khu vực dân cư đông đúc ở Hà Nội và TP.HCM.

1-7914.jpg
Phần đầu xe được thiết kế ngắn nhằm cải thiện tầm nhìn, kết hợp kính chắn gió lớn và cần gạt mưa. Xe được trang bị hệ thống đèn LED, dải định vị ban ngày và bộ mâm 13 inch đi kèm lốp 155/65. Dù sở hữu thân hình khiêm tốn, Nano S05 vẫn đảm bảo các nhu cầu cơ bản của một chiếc ôtô đô thị. Không gian nội thất đi theo triết lý tối giản với màn hình hiển thị 5 inch, hệ thống điều hòa nhiệt độ, kính chỉnh điện và cổng sạc USB. Việc lược bỏ các trang bị xa xỉ giúp tối ưu hóa giá thành, tập trung hoàn toàn vào tính thực dụng của một phương tiện di chuyển cá nhân hằng ngày.

3-415.jpg
Dù sở hữu thân hình khiêm tốn, Nano S05 vẫn đảm bảo các nhu cầu cơ bản của một chiếc ôtô đô thị.

Nano S05 có tùy chọn cấu hình pin tháo rời bên cạnh bản pin cố định. Với phiên bản pin tháo rời, người dùng có thể tách rời khối pin chỉ trong khoảng 15 giây để mang vào nhà hoặc lên căn hộ chung cư sạc trực tiếp từ nguồn điện dân dụng 220V. Đây được đánh giá là lời giải thông minh cho bài toán thiếu hụt hạ tầng trạm sạc công cộng tại Việt Nam hiện nay.

2-7095.jpg
Về khả năng vận hành, phiên bản pin cố định cung cấp tầm hoạt động khoảng 120 km, trong khi bản tháo rời có thể đạt từ 75 đến 150 km tùy theo cấu hình cụ thể. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 85 km/giờ và khả năng tăng tốc từ 0 - 50 km/giờ dưới 7 giây.

4-4339.jpg
Sự xuất hiện của Nano S05 cũng đặt ra những cân nhắc về tính đa dụng. Việc giới hạn ở hai chỗ ngồi và trang bị ở mức sơ sài đồng nghĩa với việc xe chỉ phù hợp làm phương tiện thứ hai trong gia đình hoặc dành cho những người độc thân di chuyển quãng ngắn. Dẫu vậy, sự góp mặt của những mẫu xe điện siêu nhỏ giá rẻ như Nano S05 đang góp phần định hình lại diện mạo giao thông đô thị Việt Nam theo hướng hiện đại và bền vững hơn.

Số hóa - Xe

TMT Motors lên kế hoạch xây trạm đổi pin xe điện tại Việt Nam

TMT Motors lên kế hoạch phát triển hệ thống trạm đổi pin dành cho xe máy và ôtô điện, với kỳ vọng giải quyết bài toán hạ tầng cho phương tiện giao thông xanh.

Video: Đề xuất mô hình đổi pin, tận dụng cây xăng làm trạm sạc xe điện.

TMT Motors mới đây đã công bố chiến lược phát triển hệ sinh thái giao thông điện toàn diện tại Việt Nam. Hệ sinh thái này bao gồm các dòng xe điện, trạm sạc, và đặc biệt là hệ thống trạm cấp đổi pin dành cho cả xe máy điện và ô tô điện, với kỳ vọng giải quyết bài toán hạ tầng cho phương tiện giao thông xanh.

Số hóa - Xe

TMT Motors hé lộ ôtô mini điện siêu nhỏ, siêu rẻ

Một mẫu ôtô điện hai chỗ nhỏ gọn bất ngờ xuất hiện trong đăng ký kiểu dáng công nghiệp của TMT Motors gần đây làm dấy lên nhiều đồn đoán sắp ra mắt Việt Nam.

Video: Giới thiệu xe điện mini Baojun E100 của Trung Quốc.

Hình ảnh về kiểu dáng công nghiệp của mẫu ôtô điện mini siêu nhỏ này hiện đang lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng. Theo hình ảnh được chia sẻ, mẫu xe mới của TMT Motors có hai cửa bên, thiết kế nhỏ gọn, dành cho hai người, khác biệt rõ rệt so với Baojun E100 từng được TMT Motors đề cập trước đó. Đặc biệt, chi tiết thiết kế ở cụm đèn trước và sau cho thấy đây không phải là phiên bản E100 như dự kiến.

Số hóa - Xe

TMT dự kiến triển khai 30.000 trạm sạc ôtô điện trên toàn quốc

Wuling – TMT Motors vừa công bố kế hoạch triển khai 30.000 trạm sạc trên toàn quốc trong vòng 5 năm với tham vọng xây dựng hạ tầng hỗ trợ phương tiện điện quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Video: Ép Wuling Mini EV làm taxi & cái kết khó tưởng tượng
Tại Đại hội cổ đông thường niên 2025, TMT Motors Việt Nam chính thức công bố kế hoạch xây dựng hệ thống trạm sạc chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung vào các thành phố lớn và các trục giao thông trọng điểm.
Laptop cũ chứa bao nhiêu vàng?

Mỗi chiếc laptop chỉ có khoảng 0,1 gram vàng trong linh kiện, đủ gây tò mò nhưng không mang lại giá trị kinh tế nếu tự thu hồi thủ công.

