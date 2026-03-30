Nano S05 - ôtô điện từ 148 triệu, rẻ ngang xe máy sắp ra mắt Việt Nam.

Thị trường ôtô điện mini Việt Nam chuẩn bị đón nhận một "tân binh" đến từ TMT Motors mang tên Nano S05. Theo kế hoạch, xe sẽ ra mắt Việt Nam vào quý II/2026.

Video: Xem chi tiết xe mini điện Nano S05 chỉ 2 chỗ ngồi.

Nano S05 2026 chạy điện được phát triển dựa trên nền tảng mẫu Silence S04 từ châu Âu nhưng đã được tinh chỉnh để thích nghi với đặc thù khí hậu và giao thông Việt Nam. Với chiều dài chỉ 2,28 mét và chiều rộng 1,29 mét, xe có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với các dòng xe hạng A hay thậm chí là xe điện mini hiện có. Cấu hình hai chỗ ngồi cùng thiết kế hai cửa bên giúp xe đạt được sự linh hoạt tối đa khi luồn lách trong các con ngõ nhỏ hoặc di chuyển tại những khu vực dân cư đông đúc ở Hà Nội và TP.HCM.

Phần đầu xe được thiết kế ngắn nhằm cải thiện tầm nhìn, kết hợp kính chắn gió lớn và cần gạt mưa. Xe được trang bị hệ thống đèn LED, dải định vị ban ngày và bộ mâm 13 inch đi kèm lốp 155/65. Dù sở hữu thân hình khiêm tốn, Nano S05 vẫn đảm bảo các nhu cầu cơ bản của một chiếc ôtô đô thị. Không gian nội thất đi theo triết lý tối giản với màn hình hiển thị 5 inch, hệ thống điều hòa nhiệt độ, kính chỉnh điện và cổng sạc USB. Việc lược bỏ các trang bị xa xỉ giúp tối ưu hóa giá thành, tập trung hoàn toàn vào tính thực dụng của một phương tiện di chuyển cá nhân hằng ngày.

Dù sở hữu thân hình khiêm tốn, Nano S05 vẫn đảm bảo các nhu cầu cơ bản của một chiếc ôtô đô thị.

Nano S05 có tùy chọn cấu hình pin tháo rời bên cạnh bản pin cố định. Với phiên bản pin tháo rời, người dùng có thể tách rời khối pin chỉ trong khoảng 15 giây để mang vào nhà hoặc lên căn hộ chung cư sạc trực tiếp từ nguồn điện dân dụng 220V. Đây được đánh giá là lời giải thông minh cho bài toán thiếu hụt hạ tầng trạm sạc công cộng tại Việt Nam hiện nay.

Về khả năng vận hành, phiên bản pin cố định cung cấp tầm hoạt động khoảng 120 km, trong khi bản tháo rời có thể đạt từ 75 đến 150 km tùy theo cấu hình cụ thể.

Về khả năng vận hành, phiên bản pin cố định cung cấp tầm hoạt động khoảng 120 km, trong khi bản tháo rời có thể đạt từ 75 đến 150 km tùy theo cấu hình cụ thể. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 85 km/giờ và khả năng tăng tốc từ 0 - 50 km/giờ dưới 7 giây.

Xe có thể đạt tốc độ tối đa 85 km/giờ và khả năng tăng tốc từ 0 - 50 km/giờ.

Sự xuất hiện của Nano S05 cũng đặt ra những cân nhắc về tính đa dụng. Việc giới hạn ở hai chỗ ngồi và trang bị ở mức sơ sài đồng nghĩa với việc xe chỉ phù hợp làm phương tiện thứ hai trong gia đình hoặc dành cho những người độc thân di chuyển quãng ngắn. Dẫu vậy, sự góp mặt của những mẫu xe điện siêu nhỏ giá rẻ như Nano S05 đang góp phần định hình lại diện mạo giao thông đô thị Việt Nam theo hướng hiện đại và bền vững hơn.