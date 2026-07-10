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[GALLERY] Robot Trung Quốc lập kỳ tích y học, mở ra tương lai phẫu thuật

Số hóa - Xe

[GALLERY] Robot Trung Quốc lập kỳ tích y học, mở ra tương lai phẫu thuật

Robot vi phẫu của Trung Quốc vừa giúp bác sĩ thực hiện những ca mổ đầu tiên trên thế giới, mở ra bước ngoặt mới.

Thiên Trang (th)
Robot phẫu thuật từ lâu đã được xem là biểu tượng của nền y học hiện đại, nhưng phần lớn chỉ phát huy hiệu quả trong các ca mổ nội soi hoặc phẫu thuật tim mạch, tiết niệu và ổ bụng, trong khi lĩnh vực vi phẫu - nơi bác sĩ phải khâu nối những mạch máu và dây thần kinh chỉ dày khoảng 0,1 mm - vẫn là thách thức rất lớn vì mọi sai số nhỏ đều có thể quyết định thành bại của cả ca phẫu thuật.
Robot phẫu thuật từ lâu đã được xem là biểu tượng của nền y học hiện đại, nhưng phần lớn chỉ phát huy hiệu quả trong các ca mổ nội soi hoặc phẫu thuật tim mạch, tiết niệu và ổ bụng, trong khi lĩnh vực vi phẫu - nơi bác sĩ phải khâu nối những mạch máu và dây thần kinh chỉ dày khoảng 0,1 mm - vẫn là thách thức rất lớn vì mọi sai số nhỏ đều có thể quyết định thành bại của cả ca phẫu thuật.
Một bước tiến đáng chú ý vừa được Đại học Hong Kong (HKUMed) và Bệnh viện Queen Mary công bố khi hệ thống robot vi phẫu đã hỗ trợ thành công 48 ca mổ kể từ tháng 6/2025 mà không ghi nhận biến chứng liên quan đến robot, đồng thời lập hai kỷ lục thế giới gồm ca ghép gan từ người hiến sống có hỗ trợ robot trong giai đoạn vi phẫu và kỹ thuật nối vi mạch qua đường rạch sau chân tóc cho bệnh nhân ung thư vùng đầu cổ.
Một bước tiến đáng chú ý vừa được Đại học Hong Kong (HKUMed) và Bệnh viện Queen Mary công bố khi hệ thống robot vi phẫu đã hỗ trợ thành công 48 ca mổ kể từ tháng 6/2025 mà không ghi nhận biến chứng liên quan đến robot, đồng thời lập hai kỷ lục thế giới gồm ca ghép gan từ người hiến sống có hỗ trợ robot trong giai đoạn vi phẫu và kỹ thuật nối vi mạch qua đường rạch sau chân tóc cho bệnh nhân ung thư vùng đầu cổ.
Dù quy mô thử nghiệm chưa lớn, kết quả này vẫn được giới chuyên môn đánh giá rất cao bởi công nghệ y tế luôn cần nhiều năm kiểm chứng trước khi được áp dụng rộng rãi, và việc toàn bộ các ca phẫu thuật đầu tiên đều đảm bảo lưu thông mạch máu ổn định đã chứng minh nền tảng robot đủ độ tin cậy để xử lý những thao tác đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối.
Dù quy mô thử nghiệm chưa lớn, kết quả này vẫn được giới chuyên môn đánh giá rất cao bởi công nghệ y tế luôn cần nhiều năm kiểm chứng trước khi được áp dụng rộng rãi, và việc toàn bộ các ca phẫu thuật đầu tiên đều đảm bảo lưu thông mạch máu ổn định đã chứng minh nền tảng robot đủ độ tin cậy để xử lý những thao tác đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối.
Điểm nổi bật nhất của hệ thống không nằm ở việc thay thế bác sĩ mà ở khả năng khắc phục các giới hạn sinh học của con người khi robot có thể loại bỏ rung tay sinh lý, thu nhỏ biên độ chuyển động, cung cấp hình ảnh 3D độ phóng đại cao và cho phép bác sĩ điều khiển cánh tay máy từ bàn điều khiển công thái học, giúp duy trì sự chính xác ngay cả trong những ca mổ kéo dài nhiều giờ.
Điểm nổi bật nhất của hệ thống không nằm ở việc thay thế bác sĩ mà ở khả năng khắc phục các giới hạn sinh học của con người khi robot có thể loại bỏ rung tay sinh lý, thu nhỏ biên độ chuyển động, cung cấp hình ảnh 3D độ phóng đại cao và cho phép bác sĩ điều khiển cánh tay máy từ bàn điều khiển công thái học, giúp duy trì sự chính xác ngay cả trong những ca mổ kéo dài nhiều giờ.
Lợi ích này đặc biệt rõ rệt trong ghép gan từ người hiến sống, bởi công đoạn nối động mạch gan có đường kính chỉ khoảng 1-2 mm nằm sâu trong ổ bụng luôn chịu ảnh hưởng từ nhịp tim và chuyển động hô hấp của bệnh nhân, trong khi chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể khiến mạch máu bị tắc và làm tăng nguy cơ suy gan hoặc phải ghép lại.
Lợi ích này đặc biệt rõ rệt trong ghép gan từ người hiến sống, bởi công đoạn nối động mạch gan có đường kính chỉ khoảng 1-2 mm nằm sâu trong ổ bụng luôn chịu ảnh hưởng từ nhịp tim và chuyển động hô hấp của bệnh nhân, trong khi chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể khiến mạch máu bị tắc và làm tăng nguy cơ suy gan hoặc phải ghép lại.
Không dừng ở đó, robot còn mở ra phương pháp phẫu thuật tái tạo hoàn toàn mới khi giúp bác sĩ nối vi mạch qua đường rạch giấu phía sau chân tóc thay vì tạo vết mổ lớn ở cổ, nhờ đó cải thiện tính thẩm mỹ, giảm tổn thương hệ bạch huyết, hạn chế phù nề và hỗ trợ bệnh nhân phục hồi khả năng nói, nuốt sau điều trị ung thư hiệu quả hơn.
Không dừng ở đó, robot còn mở ra phương pháp phẫu thuật tái tạo hoàn toàn mới khi giúp bác sĩ nối vi mạch qua đường rạch giấu phía sau chân tóc thay vì tạo vết mổ lớn ở cổ, nhờ đó cải thiện tính thẩm mỹ, giảm tổn thương hệ bạch huyết, hạn chế phù nề và hỗ trợ bệnh nhân phục hồi khả năng nói, nuốt sau điều trị ung thư hiệu quả hơn.
Theo các chuyên gia, công nghệ robot vi phẫu còn hứa hẹn thay đổi cách đào tạo bác sĩ bởi việc chuẩn hóa chuyển động và lọc rung tay sẽ giúp người học tiếp cận kỹ thuật vi phẫu nhanh hơn, góp phần giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ chuyên sâu trong tương lai nếu các nghiên cứu quy mô lớn tiếp tục xác nhận hiệu quả của hệ thống.
Theo các chuyên gia, công nghệ robot vi phẫu còn hứa hẹn thay đổi cách đào tạo bác sĩ bởi việc chuẩn hóa chuyển động và lọc rung tay sẽ giúp người học tiếp cận kỹ thuật vi phẫu nhanh hơn, góp phần giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ chuyên sâu trong tương lai nếu các nghiên cứu quy mô lớn tiếp tục xác nhận hiệu quả của hệ thống.
Dù vẫn cần thêm nhiều thử nghiệm để đánh giá chi phí, tỷ lệ biến chứng và hiệu quả lâu dài, thành tựu mới của Trung Quốc cho thấy tương lai của y học không phải là robot thay thế con người mà là sự kết hợp giữa trí tuệ của bác sĩ với "đôi tay siêu chính xác" của máy móc, giúp ngày càng nhiều bệnh nhân được tiếp cận các ca phẫu thuật an toàn, chính xác và ít rủi ro hơn.
Dù vẫn cần thêm nhiều thử nghiệm để đánh giá chi phí, tỷ lệ biến chứng và hiệu quả lâu dài, thành tựu mới của Trung Quốc cho thấy tương lai của y học không phải là robot thay thế con người mà là sự kết hợp giữa trí tuệ của bác sĩ với "đôi tay siêu chính xác" của máy móc, giúp ngày càng nhiều bệnh nhân được tiếp cận các ca phẫu thuật an toàn, chính xác và ít rủi ro hơn.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (th)
#robot y học #vi phẫu #phẫu thuật chính xác #công nghệ y tế #Trung Quốc #đổi mới y học

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