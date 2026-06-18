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[GALLERY] Robot bạn đời gây bão, 3.800 người đặt cọc chỉ 10 ngày

Số hóa - Xe

[GALLERY] Robot bạn đời gây bão, 3.800 người đặt cọc chỉ 10 ngày

Robot đồng hành cảm xúc đang tạo cơn sốt tại Trung Quốc khi thu hút 3.800 đơn đặt cọc chỉ sau 10 ngày, mở ra cuộc tranh luận về tương lai tình yêu và công nghệ.

Thiên Trang (TH)
Thị trường robot đồng hành cảm xúc tại Trung Quốc đang chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có khi mẫu robot U1 của UBTech thu hút tới 3.800 lượt đặt cọc chỉ sau 10 ngày mở bán, vượt xa tổng doanh số robot của công ty trong cả năm trước và khiến giới công nghệ đặc biệt chú ý đến xu hướng mới mang tên “robot bạn đời”.
Thị trường robot đồng hành cảm xúc tại Trung Quốc đang chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có khi mẫu robot U1 của UBTech thu hút tới 3.800 lượt đặt cọc chỉ sau 10 ngày mở bán, vượt xa tổng doanh số robot của công ty trong cả năm trước và khiến giới công nghệ đặc biệt chú ý đến xu hướng mới mang tên “robot bạn đời”.
Được giới thiệu là robot đồng hành cảm xúc đầu tiên của hãng, U1 sở hữu trí tuệ nhân tạo có khả năng ghi nhớ cuộc trò chuyện, học hỏi thói quen người dùng và điều chỉnh cách tương tác theo thời gian, đồng thời được trang bị hàng chục khớp chuyển động cùng khả năng tùy chỉnh ngoại hình nhằm mang đến trải nghiệm gần gũi như một người bạn thực sự.
Được giới thiệu là robot đồng hành cảm xúc đầu tiên của hãng, U1 sở hữu trí tuệ nhân tạo có khả năng ghi nhớ cuộc trò chuyện, học hỏi thói quen người dùng và điều chỉnh cách tương tác theo thời gian, đồng thời được trang bị hàng chục khớp chuyển động cùng khả năng tùy chỉnh ngoại hình nhằm mang đến trải nghiệm gần gũi như một người bạn thực sự.
Theo UBTech, sản phẩm được thiết kế để trở thành người bạn luôn sẵn sàng lắng nghe, chơi game, xem phim và đồng hành với chủ nhân bất kể thời điểm nào, trong khi CEO Zhou Jian còn dự đoán rằng trong vòng 10 đến 20 năm tới, việc con người nảy sinh tình cảm với robot hình người có thể trở thành điều bình thường.
Theo UBTech, sản phẩm được thiết kế để trở thành người bạn luôn sẵn sàng lắng nghe, chơi game, xem phim và đồng hành với chủ nhân bất kể thời điểm nào, trong khi CEO Zhou Jian còn dự đoán rằng trong vòng 10 đến 20 năm tới, việc con người nảy sinh tình cảm với robot hình người có thể trở thành điều bình thường.
Tuy nhiên, không phải ai cũng bị thuyết phục bởi những lời quảng cáo hấp dẫn này khi nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng robot U1 hiện tại chưa thể hiện được các khả năng vận động phức tạp, thậm chí bị ví như một “bức tượng công nghệ cao” hơn là một robot thực thụ có thể thay thế sự hiện diện của con người.
Tuy nhiên, không phải ai cũng bị thuyết phục bởi những lời quảng cáo hấp dẫn này khi nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng robot U1 hiện tại chưa thể hiện được các khả năng vận động phức tạp, thậm chí bị ví như một “bức tượng công nghệ cao” hơn là một robot thực thụ có thể thay thế sự hiện diện của con người.
Bên cạnh UBTech, hàng loạt doanh nghiệp công nghệ khác tại Trung Quốc cũng đang đổ vốn vào lĩnh vực robot đồng hành, từ những mẫu robot sở hữu làn da sinh học giống người thật cho đến các thiết bị có khả năng mô phỏng nhiệt độ cơ thể, ghi nhớ sở thích cá nhân và tự do di chuyển trong không gian sống.
Bên cạnh UBTech, hàng loạt doanh nghiệp công nghệ khác tại Trung Quốc cũng đang đổ vốn vào lĩnh vực robot đồng hành, từ những mẫu robot sở hữu làn da sinh học giống người thật cho đến các thiết bị có khả năng mô phỏng nhiệt độ cơ thể, ghi nhớ sở thích cá nhân và tự do di chuyển trong không gian sống.
Sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp robot hình người còn được thúc đẩy bởi việc giá thành liên tục giảm mạnh, từ mức vài triệu nhân dân tệ xuống chỉ còn vài chục nghìn nhân dân tệ, giúp công nghệ vốn chỉ xuất hiện trong phòng thí nghiệm bắt đầu tiếp cận người dùng phổ thông.
Sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp robot hình người còn được thúc đẩy bởi việc giá thành liên tục giảm mạnh, từ mức vài triệu nhân dân tệ xuống chỉ còn vài chục nghìn nhân dân tệ, giúp công nghệ vốn chỉ xuất hiện trong phòng thí nghiệm bắt đầu tiếp cận người dùng phổ thông.
Dẫu vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng việc phụ thuộc quá nhiều vào robot cảm xúc có thể gây ra những hệ lụy xã hội đáng lo ngại khi nghiên cứu cho thấy người sử dụng robot trong thời gian dài có nguy cơ suy giảm kỹ năng giao tiếp thực tế và giảm khả năng xử lý xung đột trong các mối quan hệ ngoài đời.
Dẫu vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng việc phụ thuộc quá nhiều vào robot cảm xúc có thể gây ra những hệ lụy xã hội đáng lo ngại khi nghiên cứu cho thấy người sử dụng robot trong thời gian dài có nguy cơ suy giảm kỹ năng giao tiếp thực tế và giảm khả năng xử lý xung đột trong các mối quan hệ ngoài đời.
Ngoài vấn đề tâm lý, bài toán bảo mật dữ liệu cá nhân cũng đang trở thành mối quan tâm lớn bởi để thấu hiểu người dùng, robot phải liên tục thu thập thông tin về cảm xúc, thói quen sinh hoạt và phản ứng cá nhân, đặt ra câu hỏi liệu công nghệ có thực sự thay thế được tình yêu thật hay chỉ mở ra một cuộc cạnh tranh mới giữa cảm xúc con người và trí tuệ nhân tạo.
Ngoài vấn đề tâm lý, bài toán bảo mật dữ liệu cá nhân cũng đang trở thành mối quan tâm lớn bởi để thấu hiểu người dùng, robot phải liên tục thu thập thông tin về cảm xúc, thói quen sinh hoạt và phản ứng cá nhân, đặt ra câu hỏi liệu công nghệ có thực sự thay thế được tình yêu thật hay chỉ mở ra một cuộc cạnh tranh mới giữa cảm xúc con người và trí tuệ nhân tạo.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#robot đồng hành #cảm xúc nhân tạo #UBTech #robot bạn đời #tương lai công nghệ

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