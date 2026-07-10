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[Gallery] Robot rãi mìn SKORPION2 cản bước mọi đội hình tăng thiết giáp

Quân sự - Thế giới

[Gallery] Robot rãi mìn SKORPION2 cản bước mọi đội hình tăng thiết giáp

Hệ thống SKORPION2 do Dynamit Nobel Defence của Đức sản xuất có thể phóng ra 400 quả mìn chống tăng lấp đầy 200 mét vuông trong 10 phút.

Tuệ Minh
Ra mắt năm 2024, SKORPION2 là hệ thống rải mìn từ xa dạng mô-đun, có thể lắp đặt trên các phương tiện bánh lốp, bánh xích, không người lái hoặc kéo theo dưới dạng rơ-moóc.
Ra mắt năm 2024, SKORPION2 là hệ thống rải mìn từ xa dạng mô-đun, có thể lắp đặt trên các phương tiện bánh lốp, bánh xích, không người lái hoặc kéo theo dưới dạng rơ-moóc.
Theo nhu cầu chiến trường hiện đại, SKORPION2 cũng được tích hợp lên các hệ thống robot tự hành bọc thép nhằm giảm thiểu các nguy cho đối với con người. Các hệ thống này có thể vận hành theo lệnh hoặc lập trình trước.
Theo nhu cầu chiến trường hiện đại, SKORPION2 cũng được tích hợp lên các hệ thống robot tự hành bọc thép nhằm giảm thiểu các nguy cho đối với con người. Các hệ thống này có thể vận hành theo lệnh hoặc lập trình trước.
Theo nhà sản xuất, hệ thống này có thể rải tới 400 quả mìn trên một bãi mìn rộng tới 2.000 mét chỉ trong chưa đầy 10 phút, với mật độ do người vận hành lựa chọn, giúp làm chậm và điều hướng lực lượng cơ giới đối phương.
Theo nhà sản xuất, hệ thống này có thể rải tới 400 quả mìn trên một bãi mìn rộng tới 2.000 mét chỉ trong chưa đầy 10 phút, với mật độ do người vận hành lựa chọn, giúp làm chậm và điều hướng lực lượng cơ giới đối phương.
Thùng chứa dài ba mét của hệ thống tích hợp bốn bệ phóng, mỗi bệ trang bị năm băng đạn dùng một lần, mỗi băng chứa 20 quả mìn chống tăng AT2+.
Thùng chứa dài ba mét của hệ thống tích hợp bốn bệ phóng, mỗi bệ trang bị năm băng đạn dùng một lần, mỗi băng chứa 20 quả mìn chống tăng AT2+.
Mìn chống tăng AT2+ thế hệ mới (NG AT2+) là phiên bản nâng cấp của mìn AT2 do Dynamit sản xuất, được trang bị điều khiển kỹ thuật số, khả năng lập trình khi triển khai và ngòi nổ đa cảm biến, cho phép tấn công mục tiêu trên toàn bộ chiều rộng của xe tăng chiến đấu chủ lực.
Mìn chống tăng AT2+ thế hệ mới (NG AT2+) là phiên bản nâng cấp của mìn AT2 do Dynamit sản xuất, được trang bị điều khiển kỹ thuật số, khả năng lập trình khi triển khai và ngòi nổ đa cảm biến, cho phép tấn công mục tiêu trên toàn bộ chiều rộng của xe tăng chiến đấu chủ lực.
Đầu nổ của mìn được cho là có thể xuyên thủng hơn 140 mm thép cán đồng nhất và có khả năng chống lại các hệ thống rà phá mìn. Sau khi kích nổ, mìn tự động trở lại vị trí sẵn sàng nhờ sáu chân đỡ.
Đầu nổ của mìn được cho là có thể xuyên thủng hơn 140 mm thép cán đồng nhất và có khả năng chống lại các hệ thống rà phá mìn. Sau khi kích nổ, mìn tự động trở lại vị trí sẵn sàng nhờ sáu chân đỡ.
Nhờ thiết kế module linh hoạt, hệ thống này có thể triển khai lên bất cứ phương tiện nào bao gồm xe bánh lốp, bánh xích, thậm chí là trực thăng.
Nhờ thiết kế module linh hoạt, hệ thống này có thể triển khai lên bất cứ phương tiện nào bao gồm xe bánh lốp, bánh xích, thậm chí là trực thăng.
Khi được triển khai, hệ thống vận tải sẽ di chuyển theo lịch trình của người điều khiển hoặc được thiết lập từ trước thông qua hệ thống AI tích hợp. Bãi mìn sau đó được số hóa và hiển thị thông tin chiến trường thông qua các hệ thống giám sát, chỉ huy tích hợp.
Khi được triển khai, hệ thống vận tải sẽ di chuyển theo lịch trình của người điều khiển hoặc được thiết lập từ trước thông qua hệ thống AI tích hợp. Bãi mìn sau đó được số hóa và hiển thị thông tin chiến trường thông qua các hệ thống giám sát, chỉ huy tích hợp.
Mìn NG AT2+ được thiết kế để triển khai bằng hệ thống SKORPION2, hệ thống rải mìn cầm tay Bobcat, tên lửa rải mìn (mỗi quả mang từ hai đến năm quả mìn) và các hệ thống rải mìn tích hợp trên trực thăng.
Mìn NG AT2+ được thiết kế để triển khai bằng hệ thống SKORPION2, hệ thống rải mìn cầm tay Bobcat, tên lửa rải mìn (mỗi quả mang từ hai đến năm quả mìn) và các hệ thống rải mìn tích hợp trên trực thăng.
Ở một số phiên bản hiện đang được Dynamic tiếp thị đến các nước đồng minh, SKORPION2 được gắn trên khung gầm bánh xích Type-X, cũng là một phương tiện không người lái có thiết kế bọc thép dày 18mm.
Ở một số phiên bản hiện đang được Dynamic tiếp thị đến các nước đồng minh, SKORPION2 được gắn trên khung gầm bánh xích Type-X, cũng là một phương tiện không người lái có thiết kế bọc thép dày 18mm.
SKORPION2 được các nước tin dùng với mục tiêu triển khai các hành lang lá chắn mạnh mẽ đủ sức ngăn chặn bước tiến công của bất cứ đội hình tăng - thiết giáp nào dù là hiện đại bậc nhất.
SKORPION2 được các nước tin dùng với mục tiêu triển khai các hành lang lá chắn mạnh mẽ đủ sức ngăn chặn bước tiến công của bất cứ đội hình tăng - thiết giáp nào dù là hiện đại bậc nhất.
SKORPION2 tích hợp lên robot tự hành MV-8 Komodo của Croatia.
Tuệ Minh
Dynamic ND/TWZ
#Hệ thống rải mìn chống tăng SKORPION2 #Mìn chống tăng thế hệ mới NG AT2+ #Triển khai hệ thống rải mìn đa phương tiện #Ứng dụng công nghệ số trong chiến tranh mìn #Bảo vệ chiến trường bằng hệ thống tự động hóa

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