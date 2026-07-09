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[GALLERY] Loạt nhà siêu mỏng xuất hiện như "nấm sau mưa" dọc Vành đai 2,5

Xã hội

[GALLERY] Loạt nhà siêu mỏng xuất hiện như "nấm sau mưa" dọc Vành đai 2,5

Quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Vành đai 2,5 để lại nhiều thửa đất nhỏ hẹp, kéo theo sự xuất hiện của các căn nhà siêu mỏng, siêu méo dọc tuyến.

Diễm Quỳnh
Hiện trạng tuyến Vành đai 2,5 đoạn qua khu vực Đầm Hồng (phường Khương Đình, Hà Nội) sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Dự án có chiều dài hơn 1,5 km, quy mô mặt cắt ngang 40 m.
Hiện trạng tuyến Vành đai 2,5 đoạn qua khu vực Đầm Hồng (phường Khương Đình, Hà Nội) sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Dự án có chiều dài hơn 1,5 km, quy mô mặt cắt ngang 40 m.
Quá trình thu hồi đất để mở rộng tuyến đường đã để lại nhiều thửa đất có diện tích nhỏ, hình dạng không vuông vắn dọc hai bên tuyến. Một số khu đất hẹp, méo hoặc bị vát theo ranh giới thu hồi, gây khó khăn cho việc sử dụng và chỉnh trang.
Quá trình thu hồi đất để mở rộng tuyến đường đã để lại nhiều thửa đất có diện tích nhỏ, hình dạng không vuông vắn dọc hai bên tuyến. Một số khu đất hẹp, méo hoặc bị vát theo ranh giới thu hồi, gây khó khăn cho việc sử dụng và chỉnh trang.
Trên những phần đất được giữ lại, nhiều hộ dân tiếp tục cải tạo hoặc xây dựng công trình theo hiện trạng mới. Diện tích bị thu hẹp khiến không ít căn nhà chỉ còn mặt tiền rất hẹp, chiều sâu lớn hoặc có hình dáng vát nhọn.
Trên những phần đất được giữ lại, nhiều hộ dân tiếp tục cải tạo hoặc xây dựng công trình theo hiện trạng mới. Diện tích bị thu hẹp khiến không ít căn nhà chỉ còn mặt tiền rất hẹp, chiều sâu lớn hoặc có hình dáng vát nhọn.
Hoạt động cải tạo diễn ra tại nhiều căn nhà trên tuyến Vành đai 2,5 sau khi các hộ dân bàn giao một phần diện tích phục vụ dự án. Việc sửa chữa chủ yếu tập trung vào phần công trình còn lại nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và kinh doanh của người dân.
Hoạt động cải tạo diễn ra tại nhiều căn nhà trên tuyến Vành đai 2,5 sau khi các hộ dân bàn giao một phần diện tích phục vụ dự án. Việc sửa chữa chủ yếu tập trung vào phần công trình còn lại nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và kinh doanh của người dân.
Không còn là nơi sinh sống của cả gia đình như trước, phần diện tích còn lại sau khi thu hồi đất nay được bà Nguyễn Thị Hồng tận dụng để mở quán bán nước ven đường. "Gia đình tôi đã chuyển sang nơi ở mới, còn chỗ này giữ lại để buôn bán, vừa đỡ lãng phí vừa có thêm thu nhập", bà Hồng chia sẻ.
Không còn là nơi sinh sống của cả gia đình như trước, phần diện tích còn lại sau khi thu hồi đất nay được bà Nguyễn Thị Hồng tận dụng để mở quán bán nước ven đường. "Gia đình tôi đã chuyển sang nơi ở mới, còn chỗ này giữ lại để buôn bán, vừa đỡ lãng phí vừa có thêm thu nhập", bà Hồng chia sẻ.
Phần cầu thang là hạng mục gần như còn nguyên vẹn của một căn nhà sau khi bị cắt xén. Diện tích còn lại chỉ chiếm phần nhỏ so với hiện trạng trước khi giải phóng mặt bằng.
Phần cầu thang là hạng mục gần như còn nguyên vẹn của một căn nhà sau khi bị cắt xén. Diện tích còn lại chỉ chiếm phần nhỏ so với hiện trạng trước khi giải phóng mặt bằng.
Tòa nhà 3 tầng nằm trên tuyến Vành đai 2,5 cũng được điều chỉnh theo chỉ giới giải phóng mặt bằng. Phần mặt tiền được cắt xén để bảo đảm quỹ đất phục vụ dự án, trong khi các hạng mục còn lại của công trình vẫn được giữ nguyên.
Tòa nhà 3 tầng nằm trên tuyến Vành đai 2,5 cũng được điều chỉnh theo chỉ giới giải phóng mặt bằng. Phần mặt tiền được cắt xén để bảo đảm quỹ đất phục vụ dự án, trong khi các hạng mục còn lại của công trình vẫn được giữ nguyên.
Nhìn từ mặt đường, phần diện tích còn lại của căn nhà chỉ khoảng 1 m² sau khi phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Hiện công trình vẫn được giữ nguyên hiện trạng.
Nhìn từ mặt đường, phần diện tích còn lại của căn nhà chỉ khoảng 1 m² sau khi phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Hiện công trình vẫn được giữ nguyên hiện trạng.
Nhiều công trình vẫn trong quá trình sửa chữa, hoàn thiện sau khi bị thu hồi một phần diện tích. Vật liệu xây dựng được tập kết phía trước các căn nhà, trong khi các hạng mục cải tạo vẫn đang được triển khai để sớm đưa công trình vào sử dụng.
Nhiều công trình vẫn trong quá trình sửa chữa, hoàn thiện sau khi bị thu hồi một phần diện tích. Vật liệu xây dựng được tập kết phía trước các căn nhà, trong khi các hạng mục cải tạo vẫn đang được triển khai để sớm đưa công trình vào sử dụng.
Để phục vụ dự án Vành đai 2,5, một phần mặt tiền của tòa nhà Phú Nghĩa Medical đã được tháo dỡ trong quá trình giải phóng mặt bằng. Sau khi phần diện tích phía trước được thu hồi, công trình được chỉnh sửa theo hiện trạng mới nhưng vẫn duy trì hoạt động.
Để phục vụ dự án Vành đai 2,5, một phần mặt tiền của tòa nhà Phú Nghĩa Medical đã được tháo dỡ trong quá trình giải phóng mặt bằng. Sau khi phần diện tích phía trước được thu hồi, công trình được chỉnh sửa theo hiện trạng mới nhưng vẫn duy trì hoạt động.
Toàn cảnh tuyến Vành đai 2,5 đoạn qua khu vực Đầm Hồng, nơi nhiều căn nhà méo mó xuất hiện sau quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.
Diễm Quỳnh
#giải phóng mặt bằng #Vành đai 2 #5 #nhà siêu mỏng #đầm Hồng #mỹ quan

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