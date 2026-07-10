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[VIDEO] Chủ tịch PNJ phủ nhận liên quan 28.000 viên kim cương nhập lậu

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[VIDEO] Chủ tịch PNJ phủ nhận liên quan 28.000 viên kim cương nhập lậu

Chủ tịch PNJ khẳng định 28.000 viên kim cương nhập lậu không vào hệ thống PNJ, SSI hạ dự báo lợi nhuận năm 2026 của PNJ còn 3.333 tỉ đồng.

Minh Quân - Hà Anh
#Kim cương nhập lậu #Phản bác chủ tịch PNJ #Dự báo lợi nhuận PNJ #Ảnh hưởng đến thị trường vàng bạc #Quản lý và kiểm soát hàng nhập khẩu

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