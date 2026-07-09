Mỹ thử nghiệm hệ thống rải mìn tự động hạng khủng

Hệ thống rải mìn Volcano của Lục quân Mỹ có khả năng phủ kín gần 1,3 với tối đa 960 quả mìn được nâng cấp phiên bản không người lái tự động.

Khi được lắp đặt trên phương tiện, hệ thống rải mìn Volcano của Lục quân Hoa Kỳ có thể phủ kín khoảng 32 mẫu Anh (gần 13 hecta). Hiện nay, lực lượng này đang thử nghiệm một hệ thống có khả năng thực hiện nhiệm vụ tương tự mà không cần tài xế điều khiển.

Trong các buổi trình diễn diễn ra vào tháng 5 tại căn cứ Camp Grayling, bang Michigan, các binh sĩ đã lần đầu tiên khai hỏa hệ thống Autonomous Volcano từ xa, trước khi để hệ thống này tự động rải hai bãi mìn riêng biệt mà không cần sự can thiệp của con người, theo thông báo từ Picatinny Arsenal hôm thứ Ba.

Quân nhân sắp xếp các module chứa mìn M139 lên hệ thống Volcano.

Cuộc thử nghiệm này đánh dấu bước tiến mới nhất của Lục quân Mỹ trong nỗ lực hiện đại hóa các trang thiết bị, chiến thuật và đạn dược truyền thống bằng công nghệ tiên tiến.

Trong lĩnh vực công binh chiến đấu, lực lượng này đang thử nghiệm việc sử dụng hệ thống bay không người lái để thả móc kéo, đồng thời tìm cách đưa thiết bị bay không người lái - thay vì con người - vào các khu vực nguy hiểm.

Lục quân cũng đã thử nghiệm các phương tiện tự hành để tiếp tế đạn cối và tàu thuyền tự động phục vụ thu thập thông tin.

Biến thể Volcano tự động kết hợp bộ rải mìn M139 đã có từ nhiều thập kỷ với xe tải Palletized Load System không người lái - một nâng cấp nhằm bảo vệ an toàn cho các kỹ sư công binh.

Hệ thống này cũng tự động ghi lại vị trí và tải dữ liệu lên bản đồ chiến trường chung của Lục quân, hay còn gọi là hình ảnh tác chiến chung.

Phương tiện không người lái rãi kín gần 13 hecta chỉ với một lần triển khai.

Các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Công binh số 4 đã điều khiển từ xa để khai hỏa các ống chứa mìn giả từ hệ thống rải mìn trong kịch bản bắn đạn thật đầu tiên của buổi trình diễn. Sau đó, hệ thống đã tự động và đồng thời rải hai bãi mìn.

“Autonomous Volcano tận dụng hiện đại hóa chi phí thấp để biến nền tảng truyền thống thành tài sản tự động hiệu quả cao - đảm bảo ưu thế bất đối xứng và khắc phục khoảng trống quan trọng trong năng lực ngăn chặn đối phương,” Đại tá Vinson Morris, người phụ trách dự án quản lý hệ thống chiến đấu gần của Lục quân, cho biết trong một tuyên bố.

Dự án này được phát triển chung giữa Mỹ và ANh, theo thông cáo, với sự tham gia tích hợp của nhà thầu quốc phòng Forterra, lắp đặt hệ thống rải mìn Volcano lên phương tiện tự động.

Lục quân dự kiến sẽ tiếp tục thử nghiệm hệ thống này trong một loạt các kịch bản chiến trường thực tế vào cuối tháng này.