Anh biến xe chiến đấu bộ binh Warrior thành robot dò mìn

Dự án ATILLA của Lục quân Anh nhằm chuyển đổi các xe chiến đấu bộ binh Warrior thành phương tiện dò mìn không người lái đã vượt qua ý tưởng ban đầu.

Chính phủ Anh đã xác nhận Dự án ATILLA hiện đã vượt qua giai đoạn ý tưởng ban đầu và bước vào những giai đoạn đầu của quá trình đấu thầu thương mại.

ATILLA được thiết kế như một chương trình của Lục quân Anh nhằm chuyển đổi các xe chiến đấu bộ binh Warrior đã nghỉ hưu thành các phương tiện phá mìn có thể vận hành có hoặc không có người lái.

Xe chiến đấu bọc thép bánh xích (IVF) Warrior FV510 ra mắt vào năm 1987 và bị loại biên vào đầu năm 2025.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Luke Pollard cho biết ATILLA “đã tiến triển từ việc xem xét các yếu tố ý tưởng như đánh giá tính khả thi của dự án” và hiện đang chuẩn bị chuyển sang giai đoạn mời thầu.

Ông không đưa ra thời điểm kết thúc chính thức của giai đoạn ý tưởng, nhưng câu trả lời cho thấy chương trình này đã vượt qua cột mốc đó. Thông tin làm rõ này được đưa ra sau những tiết lộ trước đó về cấu trúc và tham vọng của ATILLA.

Chương trình này nhằm mục tiêu chuyển đổi các thân xe Warrior dư thừa thành các phương tiện mặt đất không người lái hạng nặng, có khả năng phá mìn cho Binh chủng Công binh thuộc Lục quân Anh.

Được gắn thêm module WEEVIL, Warior biến thành thiết bị phá mìn.

Tháng 8, Bộ Quốc phòng Anh dự định sử dụng 6 xe Warrior đã chuyển đổi như một Năng lực Triển khai Tối thiểu, được trang bị thiết bị phá mìn phía trước và có thể vận hành có người lái hoặc từ xa.

Ngay từ đầu, ATILLA đã được thiết kế theo hướng phát triển xoắn ốc. Giai đoạn 1 sẽ bàn giao sáu phương tiện đầu tiên để sử dụng thực tế và thử nghiệm. Giai đoạn 2 sẽ tập trung phát triển khả năng tự động hóa và hoàn thiện các yêu cầu cho một đội xe mặt đất không người lái hạng nặng được thiết kế riêng trong tương lai.

Các nhà thầu tham gia phải vượt qua bài kiểm tra đầu vào nghiêm ngặt, chỉ những nhà cung cấp có khả năng bàn giao sáu phương tiện phá mìn vận hành tùy chọn trong thời gian quy định mới được tiếp tục tham gia.

Hệ thống điều khiển không người lái được tùy chọn thêm.

Lý do của dự án khá rõ ràng, việc Warrior rút khỏi biên chế tuyến đầu để lại cho Lục quân những thân xe bánh xích bền bỉ, đáp ứng được yêu cầu về khả năng cơ động, bảo vệ và tải trọng cho các nhiệm vụ công binh nguy hiểm.

Chuyển đổi này giúp tránh được thời gian dài và chi phí lớn khi phải thiết kế một nền tảng mới từ đầu, đồng thời mang lại cho Binh chủng Công binh một lựa chọn an toàn để phá mìn mà không đặt kíp lái vào vùng nguy hiểm trực tiếp.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, bằng cách mở đường qua bãi mìn, thiết bị này sẽ dọn sạch và đẩy các vật liệu nổ sang một bên, tạo ra lối đi an toàn cho binh sĩ di chuyển nhanh hơn và an toàn hơn tới các vị trí trọng yếu của đối phương hoặc mục tiêu then chốt, vượt trội về tốc độ và mức độ an toàn so với các phương pháp hiện tại.

Thiết bị có tên WEEVIL được phát triển hợp tác giữa Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng (Dstl) và Pearson Engineering Ltd sử dụng công nghệ tiên tiến nhất.

Lính công binh điều khiển nguyên mẫu biến thể thiết giáp Warior phá mìn từ xa.

WEEVIL có thể phá mìn nhanh hơn và an toàn hơn so với các năng lực hiện tại, giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ ở tuyến đầu. Các phương pháp phá mìn hiện nay bao gồm xe bọc thép TROJAN, đòi hỏi kíp ba người vận hành trực tiếp trong khu vực nguy hiểm.

Nguyên mẫu hệ thống hiện sử dụng xe chiến đấu bộ binh Warrior, được trang bị lưỡi cày phá mìn toàn chiều rộng, hệ thống điều khiển từ xa tiên tiến và camera gắn trên xe.

Điều này cho phép vận hành bởi một người từ khoảng cách hàng dặm ngoài vùng nguy hiểm và dự kiến có thể thích ứng với bất kỳ nền tảng xe phù hợp nào.

Các thử nghiệm đột phá sẽ tiếp tục với Lục quân Anh, lực lượng sẽ đẩy hệ thống robot này tới giới hạn, cung cấp những thông tin quan trọng để định hướng năng lực phá mìn trong tương lai.

Sự phổ biến của mìn chống tăng và mìn chống bộ binh trong chiến tranh hiện đại nhằm làm chậm bước tiến của quân đội đã được nhấn mạnh qua xung đột tại Ukraine.

Hợp đồng trị giá 12 triệu bảng Anh của chương trình dự kiến kéo dài từ tháng 1/2026 đến tháng 3/2028, với tùy chọn gia hạn thêm một năm.