Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mỹ tăng cường mua loạt robot siêu hiện đại để xử lý bom mìn

Quân sự

Mỹ tăng cường mua loạt robot siêu hiện đại để xử lý bom mìn

Hàng chục robot hiện đại có thể xử lý bom mìn từ xa và thậm chí là tác chiến điện tử chống UAV sẽ bắt đầu được giao cho quân đội Mỹ ngay từ đầu năm 2026.

Tuệ Minh
Thủy quân lục chiến và Hải quân Mỹ đã ký kết thỏa thuận với L3Harris Technologies để mua hàng chục robot T7 cỡ lớn nhằm hỗ trợ các lực lượng này trong các nhiệm vụ xử lý vật liệu nổ.
Thủy quân lục chiến và Hải quân Mỹ đã ký kết thỏa thuận với L3Harris Technologies để mua hàng chục robot T7 cỡ lớn nhằm hỗ trợ các lực lượng này trong các nhiệm vụ xử lý vật liệu nổ.
Hợp đồng sẽ kéo dài nhiều năm vừa được công bố sẽ cho phép cung cấp robot cho các lực lượng vũ trang trong năm nay. Người phát ngôn của L3Harris cho hay rằng chi tiết về giá trị hợp đồng hiện chưa được tiết lộ.
Hợp đồng sẽ kéo dài nhiều năm vừa được công bố sẽ cho phép cung cấp robot cho các lực lượng vũ trang trong năm nay. Người phát ngôn của L3Harris cho hay rằng chi tiết về giá trị hợp đồng hiện chưa được tiết lộ.
T7 là một hệ thống robot mạnh mẽ với cánh tay có khả năng điều khiển cao, có thể nâng vật nặng lên đến gần 300 pound và được trang bị nhiều bộ phận có thể thay thế, cho phép nó vô hiệu hóa bom trong nhiều môi trường khác nhau.
T7 là một hệ thống robot mạnh mẽ với cánh tay có khả năng điều khiển cao, có thể nâng vật nặng lên đến gần 300 pound và được trang bị nhiều bộ phận có thể thay thế, cho phép nó vô hiệu hóa bom trong nhiều môi trường khác nhau.
Với hệ thống quan sát đa camera, nó có thể hoạt động trong nhiều không gian chật hẹp và thậm chí leo cầu thang.
Với hệ thống quan sát đa camera, nó có thể hoạt động trong nhiều không gian chật hẹp và thậm chí leo cầu thang.
Hệ thống này cung cấp phản hồi xúc giác, hay các rung động được điều khiển, để mang lại cho người vận hành cảm giác chạm khi họ điều khiển cánh tay robot, cho phép họ xử lý các vật liệu nguy hiểm từ xa một cách chính xác.
Hệ thống này cung cấp phản hồi xúc giác, hay các rung động được điều khiển, để mang lại cho người vận hành cảm giác chạm khi họ điều khiển cánh tay robot, cho phép họ xử lý các vật liệu nguy hiểm từ xa một cách chính xác.
Giải thưởng này được trao vài năm sau khi Không quân Hoa Kỳ mua 170 robot T7 vào năm 2021 cho chương trình xử lý vật liệu nổ của mình.
Giải thưởng này được trao vài năm sau khi Không quân Hoa Kỳ mua 170 robot T7 vào năm 2021 cho chương trình xử lý vật liệu nổ của mình.
Những robot đầu tiên trong số đó đã được giao đến Căn cứ Không quân Eglin ở Florida vào năm 2022.
Những robot đầu tiên trong số đó đã được giao đến Căn cứ Không quân Eglin ở Florida vào năm 2022.
Các quân nhân được giao nhiệm vụ xử lý vật liệu nổ, những người đã được huấn luyện trên robot T7, cho biết vào thời điểm đó họ thích nó hơn vì thời lượng pin dài, tốc độ và tính linh hoạt.
Các quân nhân được giao nhiệm vụ xử lý vật liệu nổ, những người đã được huấn luyện trên robot T7, cho biết vào thời điểm đó họ thích nó hơn vì thời lượng pin dài, tốc độ và tính linh hoạt.
Được cả Hải quân và Thủy quân lục chiến công nhận về sự khéo léo và hiệu suất vượt trội, hệ thống robot L3Harris T7 sẽ mang lại cho họ lợi thế đáng kể trong các nhiệm vụ xử lý vật liệu nổ khó khăn nhất,” Dave Kornick, chủ tịch bộ phận tình báo và an ninh mạng, hệ thống không gian và nhiệm vụ của L3Harris, cho biết trong một tuyên bố với Defense News.
Được cả Hải quân và Thủy quân lục chiến công nhận về sự khéo léo và hiệu suất vượt trội, hệ thống robot L3Harris T7 sẽ mang lại cho họ lợi thế đáng kể trong các nhiệm vụ xử lý vật liệu nổ khó khăn nhất,” Dave Kornick, chủ tịch bộ phận tình báo và an ninh mạng, hệ thống không gian và nhiệm vụ của L3Harris, cho biết trong một tuyên bố với Defense News.
Hợp đồng với Bộ Quốc phòng cũng quy định L3Harris sẽ cung cấp chương trình đào tạo toàn diện cho tất cả quân nhân về mọi khía cạnh vận hành robot.
Hợp đồng với Bộ Quốc phòng cũng quy định L3Harris sẽ cung cấp chương trình đào tạo toàn diện cho tất cả quân nhân về mọi khía cạnh vận hành robot.
Được thiết kế để hỗ trợ các nhiệm vụ khó khăn nhất, T7 cung cấp khả năng xử lý vật liệu nổ (EOD), dọn dẹp vật liệu nguy hiểm, thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) cũng như các hoạt động đặc biệt (SWAT).
Được thiết kế để hỗ trợ các nhiệm vụ khó khăn nhất, T7 cung cấp khả năng xử lý vật liệu nổ (EOD), dọn dẹp vật liệu nguy hiểm, thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) cũng như các hoạt động đặc biệt (SWAT).
Ngoài EOD, T7 hiện đang được thử nghiệm tích hợp các khả năng tác chiến điện tử (EW) để phát hiện và vô hiệu hóa drone (C-UAS), mở rộng phạm vi nhiệm vụ từ hỗ trợ kỹ thuật sang tác chiến trực tiếp.
Ngoài EOD, T7 hiện đang được thử nghiệm tích hợp các khả năng tác chiến điện tử (EW) để phát hiện và vô hiệu hóa drone (C-UAS), mở rộng phạm vi nhiệm vụ từ hỗ trợ kỹ thuật sang tác chiến trực tiếp.
Binh sĩ Mỹ điều khiển siêu robot khéo léo xử lý bom trong nhiều tình huống nguy hiểm.
Tuệ Minh
#Robot xử lý bom mìn hiện đại #Hợp đồng mua robot T7 Mỹ #Hệ thống robot đa chức năng #Ứng dụng robot trong nhiệm vụ quân sự #Công nghệ robot hỗ trợ quân đội #Chương trình đào tạo vận hành robot

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT