Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Giá xe Haval Jolion 2025 tại Việt Nam giảm còn 625 triệu đồng

Khách mua xe Haval Jolion 2025 trong tháng 8 này sẽ được giảm 44 triệu đồng, đưa giá thực tế của mẫu xe SUV Trung Quốc xuống còn 625-675 triệu đồng.

Thảo Nguyễn
Video: Trải nghiệm xe SUV Haval Jolion Hybrid tại Việt Nam.

Haval Jolion đang được chào bán kèm ưu đãi hấp dẫn từ đại lý. Tất cả khách hàng mua xe Haval Jolion Hybrid trong thời gian từ 07/08 đến 31/08/2025 sẽ được tặng lệ phí trước bạ trị giá 44 triệu đồng. Chương trình này được GWM Thành An Việt Nam - nhà phân phối chính thức xe Haval Jolion Hybrid áp dụng rộng rãi cho cả hai phiên bản Ultra và Pro có VIN 2025.

Điều này đồng nghĩa, giá xe Haval Jolion Hybrid 2025 giảm khá mạnh như sau; Haval Jolion Pro giá niêm yết 669 triệu đồng, giảm còn 625 triệu đồng. Haval Jolion Ultra giá niêm yết 719 triệu đồng, giảm còn 675 triệu đồng.

4-6615.jpg
Giá xe Haval Jolion 2025 tại Việt Nam giảm còn 625 triệu đồng

Theo nguồn tin nội bộ, những chiếc xe Haval Jolion VIN 2024 đang được đại lý xả kho với mức giảm sâu hơn, đưa giá thực tế xuống còn 609 triệu đồng đối với bản Jolion Pro và 659 triệu đồng đối với bản Jolion Ultra. Số lượng xe sản xuất 2024 tại đại lý không còn nhiều.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 3/2025, trở thành "tân binh" phân khúc SUV cỡ B+, nơi đang có Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta, Mazda CX-30,... tham gia phân chia thị phần.

3-5460.jpg
Dù giảm giá sâu nhưng Haval Jolion khó tạo được lợi thế cạnh tranh bởi các mẫu xe gầm cao cỡ B+ cũng đang tham gia cuộc đua giảm giá sôi nổi.

Dù giảm giá sâu nhưng Haval Jolion khó tạo được lợi thế cạnh tranh bởi các mẫu xe gầm cao cỡ B+ cũng đang tham gia cuộc đua giảm giá sôi nổi. Tuy nhiên, Haval Jolion là xe hybrid nên đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Việt Nam sẽ là Toyota Corolla Cross và Subaru Crosstrek. Xét về giá bán và chương trình ưu đãi tháng 8, Haval Jolion có nhiều lợi thế khi đặt cạnh Toyota Corolla Cross và Subaru Crosstrek.

Haval Jolion có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.472 x 1.841 x 1.619 (mm) và trục cơ sở 2.700 mm. Thông số này tương đương với Corolla Cross và nhỉnh hơn so với các mẫu xe cùng phân khúc như Xforce, Yaris Cross, Creta,...

2-8908.jpg
Khoang nội thất nổi bật với đồng hồ kỹ thuật số tích hợp màn hình 7 inch, màn hình giải trí cảm ứng 10,25-12,25 inch tùy phiên bản.

Haval Jolion 2025 sở hữu hệ thống chiếu sáng LED phía trước, đèn định vị LED và đèn hậu LED. Đây đều là các trang bị tiêu chuẩn cho cả 2 phiên bản. Riêng bản Ultra tích hợp thêm đèn chào mừng. Điểm khác biệt ở ngoại thất giữa hai bản Pro và Ultra là bộ mâm 17 inch và 18 inch.

Khoang nội thất nổi bật với đồng hồ kỹ thuật số tích hợp màn hình 7 inch, màn hình giải trí cảm ứng 10,25-12,25 inch tùy phiên bản. Xe sử dụng vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp phím chức năng. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Cần số điện tử dạng núm xoay. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Bản Ultra có thêm cửa sổ trời toàn cảnh panorama, sạc không dây, các kính có chế độ tự động lên khi khoá cửa, kính hàng ghế sau điều chỉnh 1 chạm và đèn vách trần,...

1-9418.jpg
Haval Jolion 2025 được trang bị hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 1.5L, sản sinh công suất khoảng 94 mã lực, mô tơ điện 154 mã lực.

Xe được trang bị hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 1.5L, sản sinh công suất khoảng 94 mã lực, mô tơ điện 154 mã lực, cùng sự hỗ trợ của hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động DHT. Xe có các chế độ lái gồm: Thông thường/ Thể thao/ Tiết kiệm/ Đường trơn trượt. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe theo công bố là 5 lít/ 100km.

#Haval Jolion Hybrid tại Việt Nam #giá xe Haval Jolion Hybrid 2025 #giảm giá xe Haval Jolion Hybrid #Haval Jolion Hybrid 2025 giảm giá #Haval Jolion Pro giá niêm yết 669 triệu #Haval Jolion Ultra giá niêm yết 719 triệu

Bài liên quan

Xe

“Tóm gọn” Haval Jolion – crossover B+ từ 669 triệu trên phố Việt

Vào đầu tháng 3 vừa qua, Haval đã chính thức cho ra mắt mẫu Jolion HEV tại Việt Nam. Theo đó, Haval Jolion sẽ có 2 phiên bản là Pro và Ultra với giá bán lần lượt 669 triệu và 719 triệu đồng.  

“Tom gon” Haval Jolion – crossover B+ tu 669 trieu tren pho Viet

Chiếc xe Haval Jolion 2025 chạy thử tại Việt Nam mang phong cách trẻ trung với các đường nét bo tròn. Cả hai phiên bản đều được trang bị lưới tản nhiệt kiểu "bầu trời sao" nối liền cụm đèn pha LED thấu kính. Dải đèn định vị LED được đặt thấp hơn so với đèn chiếu sáng chính, tạo điểm nhấn độc đáo cho phần đầu xe.
Xem chi tiết

Xe

Cận cảnh Haval Jolion 669 từ triệu tại Việt Nam, đấu Mazda CX5

Sau một thời gian “nhá hàng”, Haval đã chính thức ra mắt mẫu xe Jolion HEV 2025 tại Việt Nam với giá từ 669 triệu đồng, cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam.

Can canh Haval Jolion 669 tu trieu tai Viet Nam, dau Mazda CX5

Theo đó, Haval Jolion tại Việt Nam sẽ có 2 phiên bản là Pro và Ultra với giá bán lần lượt 669 triệu và 719 triệu đồng, xe được định vị ở phân khúc SUV/crossover cỡ B+, cạnh tranmh với hàng loạt đối thủ "cực mạnh" tại Việt Nam gồm; Mitsubishi XForce, Toyota Yaris Cross hoặc Mazda CX5.

Can canh Haval Jolion 669 tu trieu tai Viet Nam, dau Mazda CX5-Hinh-2

Phần đầu xe SUV Haval Jolion gây ấn tượng với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn đi cùng cụm đèn pha LED có 3 bóng chiếu sáng hình vuông liền kề nhau và dải đèn định vị ban ngày thanh mảnh được thiết kế giống hình số 7 khá bắt mắt. Bản Ultra có thêm đèn chào mừng.

Xem chi tiết

Xe

Haval Jolion chưa ra mắt, đại lý Việt mở bán từ 695 triệu đồng?

Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng, hiện nhiều đại lý đã mở bán mẫu xe SUV Haval Jolion dù xe chưa chính thức ra mắt.

Haval Jolion chua ra mat, dai ly Viet mo ban tu 695 trieu dong?

Tư vấn bán hàng cho biết, Haval Jolion tại Việt Nam sẽ bán ra với 2 phiên bản là Pro và Ultra, đi cùng mức giá lần lượt là 695 triệu và 759 triệu đồng. Xe được bảo hành 5 năm, còn pin hybrid được bảo hành 8 năm. 

Haval Jolion chua ra mat, dai ly Viet mo ban tu 695 trieu dong?-Hinh-2

Hiện thông tin này vẫn chưa được phía Haval xác nhận. Thông tin của xe cũng chưa xuất hiện trên website. Trên thực tế, lô xe SUV Haval Jolion đã về đại lý từ tháng 11/2024. Tuy nhiên, không rõ vì lí do gì thời điểm ra mắt xe vẫn luôn bị trì hoãn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới