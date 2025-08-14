Khách mua xe Haval Jolion 2025 trong tháng 8 này sẽ được giảm 44 triệu đồng, đưa giá thực tế của mẫu xe SUV Trung Quốc xuống còn 625-675 triệu đồng.

Video: Trải nghiệm xe SUV Haval Jolion Hybrid tại Việt Nam.

Haval Jolion đang được chào bán kèm ưu đãi hấp dẫn từ đại lý. Tất cả khách hàng mua xe Haval Jolion Hybrid trong thời gian từ 07/08 đến 31/08/2025 sẽ được tặng lệ phí trước bạ trị giá 44 triệu đồng. Chương trình này được GWM Thành An Việt Nam - nhà phân phối chính thức xe Haval Jolion Hybrid áp dụng rộng rãi cho cả hai phiên bản Ultra và Pro có VIN 2025.

Điều này đồng nghĩa, giá xe Haval Jolion Hybrid 2025 giảm khá mạnh như sau; Haval Jolion Pro giá niêm yết 669 triệu đồng, giảm còn 625 triệu đồng. Haval Jolion Ultra giá niêm yết 719 triệu đồng, giảm còn 675 triệu đồng.

Giá xe Haval Jolion 2025 tại Việt Nam giảm còn 625 triệu đồng

Theo nguồn tin nội bộ, những chiếc xe Haval Jolion VIN 2024 đang được đại lý xả kho với mức giảm sâu hơn, đưa giá thực tế xuống còn 609 triệu đồng đối với bản Jolion Pro và 659 triệu đồng đối với bản Jolion Ultra. Số lượng xe sản xuất 2024 tại đại lý không còn nhiều.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 3/2025, trở thành "tân binh" phân khúc SUV cỡ B+, nơi đang có Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta, Mazda CX-30,... tham gia phân chia thị phần.

Dù giảm giá sâu nhưng Haval Jolion khó tạo được lợi thế cạnh tranh bởi các mẫu xe gầm cao cỡ B+ cũng đang tham gia cuộc đua giảm giá sôi nổi.

Dù giảm giá sâu nhưng Haval Jolion khó tạo được lợi thế cạnh tranh bởi các mẫu xe gầm cao cỡ B+ cũng đang tham gia cuộc đua giảm giá sôi nổi. Tuy nhiên, Haval Jolion là xe hybrid nên đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Việt Nam sẽ là Toyota Corolla Cross và Subaru Crosstrek. Xét về giá bán và chương trình ưu đãi tháng 8, Haval Jolion có nhiều lợi thế khi đặt cạnh Toyota Corolla Cross và Subaru Crosstrek.

Haval Jolion có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.472 x 1.841 x 1.619 (mm) và trục cơ sở 2.700 mm. Thông số này tương đương với Corolla Cross và nhỉnh hơn so với các mẫu xe cùng phân khúc như Xforce, Yaris Cross, Creta,...

Khoang nội thất nổi bật với đồng hồ kỹ thuật số tích hợp màn hình 7 inch, màn hình giải trí cảm ứng 10,25-12,25 inch tùy phiên bản.

Haval Jolion 2025 sở hữu hệ thống chiếu sáng LED phía trước, đèn định vị LED và đèn hậu LED. Đây đều là các trang bị tiêu chuẩn cho cả 2 phiên bản. Riêng bản Ultra tích hợp thêm đèn chào mừng. Điểm khác biệt ở ngoại thất giữa hai bản Pro và Ultra là bộ mâm 17 inch và 18 inch.

Khoang nội thất nổi bật với đồng hồ kỹ thuật số tích hợp màn hình 7 inch, màn hình giải trí cảm ứng 10,25-12,25 inch tùy phiên bản. Xe sử dụng vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp phím chức năng. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Cần số điện tử dạng núm xoay. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Bản Ultra có thêm cửa sổ trời toàn cảnh panorama, sạc không dây, các kính có chế độ tự động lên khi khoá cửa, kính hàng ghế sau điều chỉnh 1 chạm và đèn vách trần,...

Haval Jolion 2025 được trang bị hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 1.5L, sản sinh công suất khoảng 94 mã lực, mô tơ điện 154 mã lực.

Xe được trang bị hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 1.5L, sản sinh công suất khoảng 94 mã lực, mô tơ điện 154 mã lực, cùng sự hỗ trợ của hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động DHT. Xe có các chế độ lái gồm: Thông thường/ Thể thao/ Tiết kiệm/ Đường trơn trượt. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe theo công bố là 5 lít/ 100km.