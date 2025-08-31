Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thung lũng Silicon lo tụt hậu AI hơn cả thuế quan

Số hóa

Thung lũng Silicon lo tụt hậu AI hơn cả thuế quan

Thuế quan mới có thể tăng chi phí cho trung tâm dữ liệu, nhưng với Thung lũng Silicon, nguy cơ tụt hậu trong cuộc đua AI còn “đáng sợ” hơn nhiều.

Thiên Trang (TH)
AI hiện được Nhà Trắng, Phố Wall và Thung lũng Silicon xem là ưu tiên hàng đầu.
AI hiện được Nhà Trắng, Phố Wall và Thung lũng Silicon xem là ưu tiên hàng đầu.
Các tập đoàn công nghệ chi hàng chục tỷ USD xây dựng trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI.
Các tập đoàn công nghệ chi hàng chục tỷ USD xây dựng trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI.
Chính sách thuế mới của Tổng thống Trump gây lo ngại chi phí sản xuất chip sẽ tăng cao.
Chính sách thuế mới của Tổng thống Trump gây lo ngại chi phí sản xuất chip sẽ tăng cao.
Dù vậy, các chuyên gia nhận định chi phí này không đủ để kìm hãm làn sóng đầu tư AI.
Dù vậy, các chuyên gia nhận định chi phí này không đủ để kìm hãm làn sóng đầu tư AI.
Meta, Microsoft và Google đều ghi nhận lợi nhuận lớn nhờ mạnh tay chi cho hạ tầng AI.
Meta, Microsoft và Google đều ghi nhận lợi nhuận lớn nhờ mạnh tay chi cho hạ tầng AI.
Goldman Sachs dự báo nhu cầu điện từ trung tâm dữ liệu tăng 165% vào năm 2030.
Goldman Sachs dự báo nhu cầu điện từ trung tâm dữ liệu tăng 165% vào năm 2030.
Tuy nhiên, thuế quan khiến doanh nghiệp nhỏ khó tham gia vì thiếu vốn đầu tư dài hạn.
Tuy nhiên, thuế quan khiến doanh nghiệp nhỏ khó tham gia vì thiếu vốn đầu tư dài hạn.
Giới phân tích cho rằng Mỹ sẽ tiếp tục ưu tiên AI để giữ vững vị thế dẫn đầu toàn cầu.
Giới phân tích cho rằng Mỹ sẽ tiếp tục ưu tiên AI để giữ vững vị thế dẫn đầu toàn cầu.
ời quý độc giả xem thêm video: Rác A.I - Vấn nạn mới trên mạng xã hội VTV24
Thiên Trang (TH)
#Thung lũng Silicon #AI #thuế quan #đầu tư công nghệ #chi phí dữ liệu #đổi mới sáng tạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT