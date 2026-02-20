Hà Nội

Xe

Mercedes-AMG C53 mới sẽ sở hữu động cơ 6 xy-lanh thuần xăng?

Mẫu C 53 mới của Mercedes-AMG sẽ sử dụng động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng, không hybrid, dự kiến ra mắt vào cuối 2026, thay thế C 63 S E-Performance.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu Mercedes-AMG GLC 53 2026 mới.

Mercedes-AMG đã chính thức xác nhận sẽ dừng sản xuất C 63 S E-Performance trang bị động cơ 4 xy-lanh tăng áp, thay thế bằng một mẫu C 53 mới sử dụng động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng 3.0L tăng áp. Thông tin này được Giám đốc Điều hành Mercedes-AMG, ông Michael Schiebe, công bố trong một cuộc phỏng vấn mới đây.

AMG C 53 dùng động cơ thuần xăng, không hybrid

Theo ông Schiebe, hãng sẽ "thay thế động cơ 4 xy-lanh bằng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng" và khẳng định rằng "động cơ này cũng sẽ được đưa lên dòng C-Class". Điều đó đồng nghĩa danh mục sản phẩm của Mercedes-AMG trong tương lai sẽ có thêm C 53, lấy trực tiếp khối động cơ đốt trong từ CLE 53.

1-1660.jpg
Mercedes-AMG C53 mới sẽ sở hữu động cơ 6 xy-lanh thuần xăng?

Đáng chú ý, Mercedes-AMG C 53 sẽ không sử dụng hệ truyền động hybrid. Ông Schiebe nhấn mạnh: "Không phải động cơ hybrid, mà là động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng thuần túy". Đây là điểm khác biệt lớn so với AMG E 53 sedan và wagon, vốn dùng công nghệ PHEV kết hợp động cơ 3.0L với tổng công suất lên tới 612 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm.

Trên các phiên bản CLE 53, động cơ 3.0L tăng áp cho công suất 449 mã lực và mô-men xoắn 600 Nm. Con số này thấp hơn đáng kể so với 680 mã lực và mô-men xoắn 1.020 Nm mà hệ truyền động PHEV 2.0L của C 63 hiện tại tạo ra.

Động cơ V8 có thể quay trở lại với Mercedes-AMG C 63

Tuy nhiên, thông số không phải là tất cả. Trong một cuộc đua drag do Edmunds tổ chức, Mercedes-AMG C 63 S E-Performance từng bị BMW M3 CS công suất 550 mã lực vượt mặt, cho thấy sức mạnh trên giấy tờ không phải lúc nào cũng phản ánh đúng khả năng thực tế, đặc biệt với một chiếc xe PHEV có khối lượng gần 2,2 tấn.

3-5145.jpg
Mercedes-AMG được cho là sẽ sớm đưa thế hệ động cơ V8 mới của hãng trở lại trên các dòng C-Class và CLE-Class trong tương lai.

Đối với những khách hàng vẫn mong muốn trải nghiệm "chất AMG" mạnh mẽ đúng nghĩa, Mercedes-AMG được cho là sẽ sớm đưa thế hệ động cơ V8 mới của hãng trở lại trên các dòng C-Class và CLE-Class trong tương lai.

Việc khai tử động cơ 4 xy-lanh M139 không phải là "sự thừa nhận sai lầm", mà xuất phát từ các quy định khí thải ngày càng nghiêm ngặt. Ông Schiebe cho biết: "Dưới các quy định của tiêu chuẩn EU7, việc duy trì động cơ 4 xy-lanh này trong tương lai là rất khó. Vì vậy, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp M139 và trong phân khúc cỡ trung sẽ thay thế bằng động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng".

2-6783.jpg
Mercedes-Benz dự kiến sẽ ra mắt thế hệ C-Class mới trong vài tháng tới, và biến thể AMG C 53 nhiều khả năng sẽ được giới thiệu vào nửa cuối năm 2026.

Mercedes-Benz dự kiến sẽ ra mắt thế hệ C-Class mới trong vài tháng tới, và biến thể AMG C 53 nhiều khả năng sẽ được giới thiệu vào nửa cuối năm 2026. Do C-Class dùng chung nền tảng với GLC mới, giới quan sát cho rằng hệ truyền động AMG 53 cũng có thể xuất hiện trên phiên bản hiệu suất cao của GLC, mở ra thêm một hướng đi mới cho dải sản phẩm AMG trong giai đoạn sắp tới.

