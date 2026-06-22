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[GALLERY] Kho báu mới của AI, thế giới sắp có sàn dầu mỏ số

Số hóa - Xe

[GALLERY] Kho báu mới của AI, thế giới sắp có sàn dầu mỏ số

Thị trường phái sinh AI đầu tiên trên thế giới sắp ra đời, mở ra cuộc đua mới quanh năng lực tính toán và thu hút dòng vốn đầu cơ khổng lồ.

Thiên Trang (TH)
Năng lực tính toán phục vụ trí tuệ nhân tạo đang được ví như “dầu mỏ mới” của nền kinh tế số khi một hệ thống hợp đồng tương lai đầu tiên trên thế giới chuẩn bị ra mắt, hứa hẹn tạo nên cuộc cách mạng trong cách doanh nghiệp quản trị chi phí AI và mở ra một thị trường tài chính hoàn toàn mới xoay quanh sức mạnh xử lý dữ liệu.
Năng lực tính toán phục vụ trí tuệ nhân tạo đang được ví như “dầu mỏ mới” của nền kinh tế số khi một hệ thống hợp đồng tương lai đầu tiên trên thế giới chuẩn bị ra mắt, hứa hẹn tạo nên cuộc cách mạng trong cách doanh nghiệp quản trị chi phí AI và mở ra một thị trường tài chính hoàn toàn mới xoay quanh sức mạnh xử lý dữ liệu.
Startup Silicon Data vừa hợp tác với CME Group, đơn vị vận hành sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới, để phát triển các hợp đồng tương lai neo theo năng lực tính toán AI, cho phép doanh nghiệp phòng hộ trước những biến động khó lường của chi phí huấn luyện và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh nhu cầu hạ tầng ngày càng tăng mạnh.
Startup Silicon Data vừa hợp tác với CME Group, đơn vị vận hành sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới, để phát triển các hợp đồng tương lai neo theo năng lực tính toán AI, cho phép doanh nghiệp phòng hộ trước những biến động khó lường của chi phí huấn luyện và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh nhu cầu hạ tầng ngày càng tăng mạnh.
Dù vẫn đang chờ cơ quan quản lý phê duyệt, dự án đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi nhiều quỹ quản lý tài sản lớn như ProShares và Rex Shares đồng loạt nộp hồ sơ xin thành lập các quỹ ETF dựa trên loại hợp đồng tương lai mới này, bao gồm cả các sản phẩm đòn bẩy và đảo nghịch nhằm tận dụng biến động giá.
Dù vẫn đang chờ cơ quan quản lý phê duyệt, dự án đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi nhiều quỹ quản lý tài sản lớn như ProShares và Rex Shares đồng loạt nộp hồ sơ xin thành lập các quỹ ETF dựa trên loại hợp đồng tương lai mới này, bao gồm cả các sản phẩm đòn bẩy và đảo nghịch nhằm tận dụng biến động giá.
Theo bà Carmen Li, nhà sáng lập kiêm CEO của Silicon Data, thị trường năng lực tính toán trong tương lai hoàn toàn có thể đạt quy mô ngang bằng hoặc thậm chí vượt qua thị trường dầu mỏ tương lai khi AI ngày càng trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi của nền kinh tế toàn cầu và kéo theo nhu cầu tiêu thụ năng lượng khổng lồ.
Theo bà Carmen Li, nhà sáng lập kiêm CEO của Silicon Data, thị trường năng lực tính toán trong tương lai hoàn toàn có thể đạt quy mô ngang bằng hoặc thậm chí vượt qua thị trường dầu mỏ tương lai khi AI ngày càng trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi của nền kinh tế toàn cầu và kéo theo nhu cầu tiêu thụ năng lượng khổng lồ.
Ý tưởng hình thành thị trường phái sinh AI xuất phát từ thực tế rằng phần lớn doanh nghiệp công nghệ hiện không sở hữu trực tiếp các chip GPU cao cấp mà phải thuê thông qua các nền tảng điện toán đám mây, khiến chi phí sử dụng năng lực tính toán thường xuyên biến động và gây khó khăn cho việc lập kế hoạch ngân sách dài hạn.
Ý tưởng hình thành thị trường phái sinh AI xuất phát từ thực tế rằng phần lớn doanh nghiệp công nghệ hiện không sở hữu trực tiếp các chip GPU cao cấp mà phải thuê thông qua các nền tảng điện toán đám mây, khiến chi phí sử dụng năng lực tính toán thường xuyên biến động và gây khó khăn cho việc lập kế hoạch ngân sách dài hạn.
Để giải quyết bài toán này, Silicon Data đã xây dựng hệ thống chỉ số theo dõi giá thuê GPU theo thời gian thực, đóng vai trò tương tự như giá dầu WTI trên thị trường năng lượng, từ đó tạo nền tảng cho các giao dịch phòng hộ rủi ro cũng như hoạt động định giá trong lĩnh vực AI.
Để giải quyết bài toán này, Silicon Data đã xây dựng hệ thống chỉ số theo dõi giá thuê GPU theo thời gian thực, đóng vai trò tương tự như giá dầu WTI trên thị trường năng lượng, từ đó tạo nền tảng cho các giao dịch phòng hộ rủi ro cũng như hoạt động định giá trong lĩnh vực AI.
Sự xuất hiện của hợp đồng tương lai năng lực tính toán không chỉ phục vụ nhu cầu bảo hiểm rủi ro của doanh nghiệp mà còn được kỳ vọng trở thành tâm điểm thu hút giới đầu cơ tài chính, những người muốn kiếm lợi nhuận từ các biến động giá của tài nguyên AI mà không cần trực tiếp sở hữu hay sử dụng hạ tầng công nghệ.
Sự xuất hiện của hợp đồng tương lai năng lực tính toán không chỉ phục vụ nhu cầu bảo hiểm rủi ro của doanh nghiệp mà còn được kỳ vọng trở thành tâm điểm thu hút giới đầu cơ tài chính, những người muốn kiếm lợi nhuận từ các biến động giá của tài nguyên AI mà không cần trực tiếp sở hữu hay sử dụng hạ tầng công nghệ.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất nằm ở việc chuẩn hóa một loại “hàng hóa số” vốn có vô số cấu hình khác nhau, bởi chỉ riêng dòng chip H100 của Nvidia đã tồn tại hàng chục biến thể về bộ nhớ, băng thông và hiệu năng, khiến việc xây dựng một chỉ số đại diện đủ tin cậy trở thành yếu tố quyết định thành bại của thị trường phái sinh AI đầu tiên trong lịch sử nhân loại.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất nằm ở việc chuẩn hóa một loại “hàng hóa số” vốn có vô số cấu hình khác nhau, bởi chỉ riêng dòng chip H100 của Nvidia đã tồn tại hàng chục biến thể về bộ nhớ, băng thông và hiệu năng, khiến việc xây dựng một chỉ số đại diện đủ tin cậy trở thành yếu tố quyết định thành bại của thị trường phái sinh AI đầu tiên trong lịch sử nhân loại.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#AI #phái sinh #năng lực tính toán #đầu tư #thị trường tài chính #hợp đồng tương lai

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