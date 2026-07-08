Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Honda WN7 chính thức mở bán - môtô điện giá từ 444 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Honda WN7 chính thức mở bán - môtô điện giá từ 444 triệu đồng

Honda WN7 được phát triển dành cho thị trường châu Âu và có giá bán khởi điểm thấp hơn LiveWire One, mẫu môtô điện đến từ thương hiệu thuộc Harley-Davidson.

Tâm Võ
Mẫu xe môtô điện Honda WN7 lần đầu được giới thiệu vào tháng 9/2025 dưới dạng phiên bản thương mại của mẫu concept EV Fun từng ra mắt trước đó một năm. Theo Honda, mẫu xe đã bắt đầu có mặt tại các đại lý ở châu Âu từ tháng 6/2026.
Mẫu xe môtô điện Honda WN7 lần đầu được giới thiệu vào tháng 9/2025 dưới dạng phiên bản thương mại của mẫu concept EV Fun từng ra mắt trước đó một năm. Theo Honda, mẫu xe đã bắt đầu có mặt tại các đại lý ở châu Âu từ tháng 6/2026.
Đáng chú ý, Honda cho biết WN7 không được phát triển nhằm thay thế bất kỳ mẫu môtô chạy xăng nào trong danh mục sản phẩm hiện tại. Thay vào đó, đây được xem là bước đi đầu tiên của hãng trong phân khúc môtô điện.
Đáng chú ý, Honda cho biết WN7 không được phát triển nhằm thay thế bất kỳ mẫu môtô chạy xăng nào trong danh mục sản phẩm hiện tại. Thay vào đó, đây được xem là bước đi đầu tiên của hãng trong phân khúc môtô điện.
Về thiết kế, mẫu xe môtô Honda WN7 2026 chạy điện mang phong cách hoài cổ kết hợp hiện đại với cụm đèn pha vuông xếp tầng. Là một mẫu naked-bike, xe không được trang bị kính chắn gió. Bộ pin cỡ lớn đặt trong khung xe Honda WN7 tạo nên điểm nhận diện khác biệt so với các mẫu môtô động cơ đốt trong.
Về thiết kế, mẫu xe môtô Honda WN7 2026 chạy điện mang phong cách hoài cổ kết hợp hiện đại với cụm đèn pha vuông xếp tầng. Là một mẫu naked-bike, xe không được trang bị kính chắn gió. Bộ pin cỡ lớn đặt trong khung xe Honda WN7 tạo nên điểm nhận diện khác biệt so với các mẫu môtô động cơ đốt trong.
Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất là gắp sau đơn lấy cảm hứng từ thiết kế của Ducati. Cung cấp sức mạnh cho WN7 là bộ pin lithium-ion dung lượng 9,3 kWh kết hợp với một mô-tơ điện, cho công suất 67 mã lực và mô-men xoắn cực đại 100 Nm.
Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất là gắp sau đơn lấy cảm hứng từ thiết kế của Ducati. Cung cấp sức mạnh cho WN7 là bộ pin lithium-ion dung lượng 9,3 kWh kết hợp với một mô-tơ điện, cho công suất 67 mã lực và mô-men xoắn cực đại 100 Nm.
Dù sở hữu thông số vận hành khá ấn tượng, mẫu xe có trọng lượng 217 kg, tương đối lớn đối với một chiếc mô tô cùng kích cỡ. Tuy nhiên, Honda kỳ vọng mô-men xoắn tức thời đặc trưng của động cơ điện sẽ mang lại trải nghiệm lái thú vị.
Dù sở hữu thông số vận hành khá ấn tượng, mẫu xe có trọng lượng 217 kg, tương đối lớn đối với một chiếc mô tô cùng kích cỡ. Tuy nhiên, Honda kỳ vọng mô-men xoắn tức thời đặc trưng của động cơ điện sẽ mang lại trải nghiệm lái thú vị.
Bên cạnh hệ truyền động điện, Honda WN7 2026 mới còn được trang bị hệ thống phanh tái tạo năng lượng có thể điều chỉnh nhằm thu hồi điện năng và giảm tải cho hệ thống phanh cơ khí.
Bên cạnh hệ truyền động điện, Honda WN7 2026 mới còn được trang bị hệ thống phanh tái tạo năng lượng có thể điều chỉnh nhằm thu hồi điện năng và giảm tải cho hệ thống phanh cơ khí.
Ngoài ra, xe còn có chế độ Walking Speed Mode, cho phép người lái điều khiển xe ở tốc độ rất thấp khi dắt xe hoặc di chuyển trong không gian hẹp, hạn chế tình trạng tăng ga ngoài ý muốn.
Ngoài ra, xe còn có chế độ Walking Speed Mode, cho phép người lái điều khiển xe ở tốc độ rất thấp khi dắt xe hoặc di chuyển trong không gian hẹp, hạn chế tình trạng tăng ga ngoài ý muốn.
Giá bán của Honda WN7 được điều chỉnh theo từng thị trường. Tại Anh, mẫu xe có giá khởi điểm 12.999 bảng Anh (tương đương khoảng 17.300 USD).
Giá bán của Honda WN7 được điều chỉnh theo từng thị trường. Tại Anh, mẫu xe có giá khởi điểm 12.999 bảng Anh (tương đương khoảng 17.300 USD).
Trong khi đó, tại nhiều quốc gia châu Âu, xe được niêm yết từ 14.780 euro (khoảng 16.879 USD), thấp hơn đúng 10 euro so với LiveWire One, mẫu môtô điện hiện có giá 14.790 euro sau nhiều lần điều chỉnh.
Trong khi đó, tại nhiều quốc gia châu Âu, xe được niêm yết từ 14.780 euro (khoảng 16.879 USD), thấp hơn đúng 10 euro so với LiveWire One, mẫu môtô điện hiện có giá 14.790 euro sau nhiều lần điều chỉnh.
Honda WN7 sẽ được phân phối song song với hai mẫu xe tay ga điện Honda EM1 e: và Honda CUV e:, qua đó hoàn thiện dải sản phẩm xe điện mới của hãng tại thị trường châu Âu.
Honda WN7 sẽ được phân phối song song với hai mẫu xe tay ga điện Honda EM1 e: và Honda CUV e:, qua đó hoàn thiện dải sản phẩm xe điện mới của hãng tại thị trường châu Âu.
VIdeo: Giới thiệu mẫu xe môtô điện Honda WN7 hoàn toàn mới.
Tâm Võ
#Honda WN7 chính thức mở bán #đối thủ LiveWire One #Honda WN7 #môtô điện #xe điện #châu Âu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT