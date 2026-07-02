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[GALLERY] Ford Việt Nam ra mắt loạt Ranger 2026 mới, từ 707 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Ford Việt Nam ra mắt loạt Ranger 2026 mới, từ 707 triệu đồng

Ford Ranger mới bao gồm XLS 2.0L 4x2 và 4x4, Wildtrak 2.0L 4x4, Wildtrak 3.0L V6 và Ranger Raptor 3.0L Ecoboost phục vụ đa dạng các nhu cầu của khách hàng Việt.

Nguyễn Anh
Ford Việt Nam công bố nâng cấp dải sản phẩm Ranger mới – chiếc bán tải dẫn đầu phân khúc trong hơn 13 năm. Theo đó, dải sản phẩm gồm các phiên bản bắt đầu từ XLS 2.0L 4x2 và 4x4, Wildtrak 2.0L, Wildtrak 3.0L V6 và Raptor 3.0L EcoBoost. Xe được nâng cấp cả về công nghệ, tiện nghi và khả năng vận hành để tiếp tục giữ vững vị trí tiên phong là dòng xe mạnh mẽ, bền bỉ và đáp ứng nhu cầu đa dạng nhất của người tiêu dùng Việt.
Ford Việt Nam công bố nâng cấp dải sản phẩm Ranger mới – chiếc bán tải dẫn đầu phân khúc trong hơn 13 năm. Theo đó, dải sản phẩm gồm các phiên bản bắt đầu từ XLS 2.0L 4x2 và 4x4, Wildtrak 2.0L, Wildtrak 3.0L V6 và Raptor 3.0L EcoBoost. Xe được nâng cấp cả về công nghệ, tiện nghi và khả năng vận hành để tiếp tục giữ vững vị trí tiên phong là dòng xe mạnh mẽ, bền bỉ và đáp ứng nhu cầu đa dạng nhất của người tiêu dùng Việt.
Với việc nâng cấp lần này, tất cả các phiên bản Ranger đều được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Động cơ dầu 2.0L turbo cũng được cải tiến với xích cam bền bỉ và hệ thống phun nhiên liệu Bosch mới mang lại khả năng vận hành tối ưu, giảm chi phí bảo dưỡng,đồng thời cân bằng giữa tiết kiệm nhiên liệu, sức kéo và độ êm ái trên mọi hành trình.
Với việc nâng cấp lần này, tất cả các phiên bản Ranger đều được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Động cơ dầu 2.0L turbo cũng được cải tiến với xích cam bền bỉ và hệ thống phun nhiên liệu Bosch mới mang lại khả năng vận hành tối ưu, giảm chi phí bảo dưỡng,đồng thời cân bằng giữa tiết kiệm nhiên liệu, sức kéo và độ êm ái trên mọi hành trình.
Trên phiên bản Ranger XLS, màn hình SYNC 4A được nâng cấp lên 12-inch với Apple CarPlay và Android Auto không dây giúp khoang lái hiện đại và trực quan hơn. Điều hòa hai vùng độc lập có cửa gió hàng ghế sau vốn chỉ có trên các phiên bản cao cấp hơn, lần đầu được trang bị tiêu chuẩn trên XLS.
Trên phiên bản Ranger XLS, màn hình SYNC 4A được nâng cấp lên 12-inch với Apple CarPlay và Android Auto không dây giúp khoang lái hiện đại và trực quan hơn. Điều hòa hai vùng độc lập có cửa gió hàng ghế sau vốn chỉ có trên các phiên bản cao cấp hơn, lần đầu được trang bị tiêu chuẩn trên XLS.
Ranger Wildtrak được phát triển như một giải pháp di chuyển toàn diện, cân bằng giữa nhu cầu công việc và phong cách sống, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng hiện đại. Với thiết kế mạnh mẽ, Ranger sở hữu cabin rộng rãi và thoải mái, đồng thời vẫn duy trì khả năng chở tải ấn tượng.
Ranger Wildtrak được phát triển như một giải pháp di chuyển toàn diện, cân bằng giữa nhu cầu công việc và phong cách sống, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng hiện đại. Với thiết kế mạnh mẽ, Ranger sở hữu cabin rộng rãi và thoải mái, đồng thời vẫn duy trì khả năng chở tải ấn tượng.
Ranger Wildtrak 2.0L turbo với hệ dẫn động 4x4 gài cầu điện và khóa vi sai sau tự động, hệ thống quản lý địa hìnhgiúp chiếc xe vận hành linh hoạt và tiết kiệm dù đi trong phố hay các hành trình dài. Phanh đĩa 4 bánh, mâm xe 18-inch thiết kế mới, cảm biến áp suất lốp,...
Ranger Wildtrak 2.0L turbo với hệ dẫn động 4x4 gài cầu điện và khóa vi sai sau tự động, hệ thống quản lý địa hìnhgiúp chiếc xe vận hành linh hoạt và tiết kiệm dù đi trong phố hay các hành trình dài. Phanh đĩa 4 bánh, mâm xe 18-inch thiết kế mới, cảm biến áp suất lốp,...
Xe được trang bị ghế chỉnh điện 8 hướng chất liệu da và da lộn với đường khâu chỉ đỏ thể thao, trang bị an toàn 7 túi khí, ổ điện thùng xe 220V, gói Ford Co-Pilot 360 bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù và cảnh báo xe cắt ngang khi lùi &amp; tự động phanh… là những tính năng an toàn và tiện nghi luôn vượt trội của Ranger.
Xe được trang bị ghế chỉnh điện 8 hướng chất liệu da và da lộn với đường khâu chỉ đỏ thể thao, trang bị an toàn 7 túi khí, ổ điện thùng xe 220V, gói Ford Co-Pilot 360 bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù và cảnh báo xe cắt ngang khi lùi & tự động phanh… là những tính năng an toàn và tiện nghi luôn vượt trội của Ranger.
Wildtrak 3.0L V6 mang đến lựa chọn mạnh mẽ hơn cho những khách hàng tìm kiếm khả năng vận hành vượt trội. Sản sinh công suất 250 PS tại 3.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 600 Nm trong dải tua 1.750 – 2.250 vòng/phút, hệ truyền động này nâng cao đáng kể khả năng kéo tải và hiệu suất vận hành trong điều kiện khắc nghiệt, phù hợp với các tác vụ nặng, hành trình dài và địa hình phức tạp.
Wildtrak 3.0L V6 mang đến lựa chọn mạnh mẽ hơn cho những khách hàng tìm kiếm khả năng vận hành vượt trội. Sản sinh công suất 250 PS tại 3.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 600 Nm trong dải tua 1.750 – 2.250 vòng/phút, hệ truyền động này nâng cao đáng kể khả năng kéo tải và hiệu suất vận hành trong điều kiện khắc nghiệt, phù hợp với các tác vụ nặng, hành trình dài và địa hình phức tạp.
Gây hứng khởi nhất luôn là Ranger Raptor 3.0L – đến từ gia đình Ford Hiệu Năng Cao với trải nghiệm lái đầy phấn khích. Động cơ xăng EcoBoost 3.0L mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng và phản hồi nhạy bén, kết hợp với hệ thống treo trứ danh Fox Sport 2.5 inch nổi tiếng trên các đường đua địa hình tốc độ cao
Gây hứng khởi nhất luôn là Ranger Raptor 3.0L – đến từ gia đình Ford Hiệu Năng Cao với trải nghiệm lái đầy phấn khích. Động cơ xăng EcoBoost 3.0L mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng và phản hồi nhạy bén, kết hợp với hệ thống treo trứ danh Fox Sport 2.5 inch nổi tiếng trên các đường đua địa hình tốc độ cao
Bên trong nội thất của Ranger Raptor 3.0L được thiết kế giống khoang lái của máy bay chiến đấu để đảm bảo an toàn tối ưu, hệ thống loa B&amp;O và một loạt tiện nghi cao cấp khác đã mang đến vị trí hoàn toàn khác biệt và đại diện phong cách sống đầy cảm hứng của Raptor.
Bên trong nội thất của Ranger Raptor 3.0L được thiết kế giống khoang lái của máy bay chiến đấu để đảm bảo an toàn tối ưu, hệ thống loa B&O và một loạt tiện nghi cao cấp khác đã mang đến vị trí hoàn toàn khác biệt và đại diện phong cách sống đầy cảm hứng của Raptor.
Giá trị của Ranger mới không chỉ nằm ở những nâng cấp vận hành và tiện nghi, mà còn ở trải nghiệm sở hữu toàn diện mà Ford cam kết đặt khách hàng làm trung tâm. Fors Việt Nam đã nâng chính sách bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào tới trước) trên toàn bộ dải Ranger và Everest mới
Giá trị của Ranger mới không chỉ nằm ở những nâng cấp vận hành và tiện nghi, mà còn ở trải nghiệm sở hữu toàn diện mà Ford cam kết đặt khách hàng làm trung tâm. Fors Việt Nam đã nâng chính sách bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào tới trước) trên toàn bộ dải Ranger và Everest mới
Trong suốt quá trình sở hữu xe, khách hàng luôn được đồng hành bởi đội ngũ Chuyên gia Ford sẵn sàng tư vấn trực tuyến, Ford App cập nhật tình trạng xe, các giải pháp linh hoạt như Dịch vụ lưu động 4 giờ hoặc miễn phí, dịch vụ Nhận và giao xe tận nơi, Bảo dưỡng nhanh chuẩn xác giúp khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian…
Trong suốt quá trình sở hữu xe, khách hàng luôn được đồng hành bởi đội ngũ Chuyên gia Ford sẵn sàng tư vấn trực tuyến, Ford App cập nhật tình trạng xe, các giải pháp linh hoạt như Dịch vụ lưu động 4 giờ hoặc miễn phí, dịch vụ Nhận và giao xe tận nơi, Bảo dưỡng nhanh chuẩn xác giúp khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian…
Đặc biệt, trong tình huống khẩn cấp, dịch vụ cứu hộ RSA 24/7 luôn túc trực hỗ trợ kịp thời, đi kèm chính sách cung cấp Xe thay thế giúp hành trình của người sử dụng không bị gián đoạn. Mọi yêu cầu hỗ trợ của khách hàng đều được tiếp nhận, lắng nghe thấu đáo qua Trung tâm quan hệ khách hàng, khẳng định cam kết đồng hành tin cậy của Ford trên mọi chặng đường.
Đặc biệt, trong tình huống khẩn cấp, dịch vụ cứu hộ RSA 24/7 luôn túc trực hỗ trợ kịp thời, đi kèm chính sách cung cấp Xe thay thế giúp hành trình của người sử dụng không bị gián đoạn. Mọi yêu cầu hỗ trợ của khách hàng đều được tiếp nhận, lắng nghe thấu đáo qua Trung tâm quan hệ khách hàng, khẳng định cam kết đồng hành tin cậy của Ford trên mọi chặng đường.
Các phiên bản Ranger mới sẽ sẵn sàng đến tay khách hàng từ tháng 7/2026. Giá bán lẻ khuyến nghị (đã bao gồm VAT) áp dụng đến ngày 30/9/2026 cho các phiên bản như sau: Ranger XLS2.0 AT 4x2 giá 707 triệu; Ranger XLS2.0 AT 4x4 giá 776 triệu; Ranger Wildtrak 2.0 4x4 giá 949 triệu đồng; Ranger Wildtrak 3.0 V6 diesel giá 1,093 tỷ đồng; Ranger Raptor 3.0 EcoBoost giá 1,448 tỷ đồng.
Các phiên bản Ranger mới sẽ sẵn sàng đến tay khách hàng từ tháng 7/2026. Giá bán lẻ khuyến nghị (đã bao gồm VAT) áp dụng đến ngày 30/9/2026 cho các phiên bản như sau: Ranger XLS2.0 AT 4x2 giá 707 triệu; Ranger XLS2.0 AT 4x4 giá 776 triệu; Ranger Wildtrak 2.0 4x4 giá 949 triệu đồng; Ranger Wildtrak 3.0 V6 diesel giá 1,093 tỷ đồng; Ranger Raptor 3.0 EcoBoost giá 1,448 tỷ đồng.
Theo ông Ruchik Shah, TGĐ Ford Việt Nam, "Với dải sản phẩm Ranger được nâng cấp, chúng tôi mang đến cho khách hàng Việt Nam nhiều lựa chọn hơn, nhiều công nghệ và tiện nghi hơn,tối ưu khả năng vận hành và các chi phí sở hữu. Ranger không chỉ tiếp tục thiết lập những chuẩn mực mới trong phân khúc, mà còn giúp khách hàng tự tin bứt phá giới hạn và sẵn sàng cho mọi thử thách".
Theo ông Ruchik Shah, TGĐ Ford Việt Nam, "Với dải sản phẩm Ranger được nâng cấp, chúng tôi mang đến cho khách hàng Việt Nam nhiều lựa chọn hơn, nhiều công nghệ và tiện nghi hơn,tối ưu khả năng vận hành và các chi phí sở hữu. Ranger không chỉ tiếp tục thiết lập những chuẩn mực mới trong phân khúc, mà còn giúp khách hàng tự tin bứt phá giới hạn và sẵn sàng cho mọi thử thách".
Video: Giới thiệu mẫu xe bán tải Ford Ranger Wildtrak 3.0L mới.
Nguyễn Anh
#Ford Việt Nam ra mắt loạt Ranger 2026 #Ford Việt Nam #Ranger 2026 #bán tải #công nghệ #giá xe

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