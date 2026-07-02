[GALLERY] Ford Việt Nam ra mắt loạt Ranger 2026 mới, từ 707 triệu đồng

Ford Ranger mới bao gồm XLS 2.0L 4x2 và 4x4, Wildtrak 2.0L 4x4, Wildtrak 3.0L V6 và Ranger Raptor 3.0L Ecoboost phục vụ đa dạng các nhu cầu của khách hàng Việt.
Chương trình đánh giá an toàn xe mới khu vực Australia và New Zealand (ANCAP) vừa công bố loạt kết quả thử nghiệm an toàn mới nhất, trong đó Mazda CX-5 2026.
Phiên bản tiêu chuẩn "giá mềm" của mẫu xe điện Hyundai Ioniq 3 2026 mới sở hữu cản trước/sau khác biệt, mâm hợp kim nhỏ hơn và khoang nội thất sáng màu.
Từng bị xem là biểu tượng sa sút của Thung lũng Silicon, Intel đang trở lại đầy ấn tượng khi vốn hóa tăng gấp ba, liên tiếp ký kết hợp tác với Nvidia và Apple.
Từng được kỳ vọng khuấy đảo làng game, giờ gây sốc khi lượng người chơi trực tuyến giảm xuống chỉ còn vài chục người.
Ít ai biết rằng mỗi lần sử dụng AI tạo sinh đều tiêu tốn điện và nước để vận hành trung tâm dữ liệu, tạo thêm áp lực lên tài nguyên và môi trường toàn cầu.
Lễ kỷ niệm 80 năm Vespa quy tụ cộng đồng Vespis toàn cầu với chuỗi hoạt động trải nghiệm, giao lưu và cuộc đại diễu hành chưa từng có tại thủ đô Rome, Ý.
Từ những chiếc Galaxy Z Fold đời đầu hỏng màn hình, một sinh viên Việt Nam đã tạo nên smartphone mini độc nhất với pin 5.000mAh và nhiều tính năng đặc biệt.
Mitsubishi Motors vừa chính thức ra mắt Mitsubishi Attrage 2026 tại thị trường Thái Lan với giá bán từ 564.000 - 619.000 baht (khoảng 445 - 490 triệu đồng).
Một công ty luật vận hành bằng AI tại Anh vừa giúp khách hàng thắng kiện đòi hơn 220 triệu đồng, mở ra bước ngoặt mới cho ngành pháp lý thời đại số.
Sau khi ra mắt hồi đầu năm 2026, bản độ Mansory Pearl dành cho mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Phantom mới đây đã tiếp tục xuất hiện với diện mạo khác lạ hơn.
Mẫu xe SUV Hyundai Palisade 2026 thế hệ mới đã bị bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội, báo hiệu ngày ra mắt thị trường Việt Nam đang tới gần.
GPT-5.6 vừa được OpenAI ra mắt với khả năng bảo mật vượt trội, nhưng người dùng phổ thông vẫn chưa thể trải nghiệm do phải chờ chính phủ Mỹ phê duyệt.
Mẫu SUV BMW X5 thế hệ thứ năm hoàn toàn mới (mã G65) vừa chính thức được giới thiệu, đánh dấu bước chuyển mình toàn diện nhất của dòng xe này
Từ một bức ảnh AI tưởng như vô hại, cuộc điều tra của nhà báo Thụy Điển đã phơi bày mạng lưới tin giả xuyên biên giới.
Điện thoại bàn phím vẫn được nhiều người lựa chọn nhờ pin lâu, độ bền cao và giá rẻ. Dưới đây là những mẫu nổi bật đáng cân nhắc trong năm 2026.
AI không phải lúc nào cũng trả lời đúng nếu prompt thiếu bối cảnh. Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách đặt câu lệnh cũng có thể cải thiện chất lượng phản hồi.
Sau Jeep Wrangler, mẫu SUV Cherokee sẽ tiếp tục được nhà phân phối Thaco phân phối tại thị trường Việt, giúp thương hiệu Jeep mở rộng danh mục sản phẩm.
Thị trường laptop Nga đang chứng kiến nghịch lý khi máy cũ áp đảo doanh số, trong lúc thương hiệu Trung Quốc ít tên tuổi Mechrevo bất ngờ tăng trưởng tới 350%.
Mẫu xe tay ga Honda SH150i Special Edition HRC giới hạn chỉ 500 chiếc trên toàn cầu chuẩn bị có mặt tại Việt Nam thông qua một đơn vị nhập khẩu tư nhân.
Không chỉ bán thiết bị, Xiaomi đang xây dựng hệ sinh thái gia dụng thông minh toàn diện với tham vọng trở thành lựa chọn lâu dài của mọi gia đình.
Từ đêm 29 đến sáng 30/6, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều khu vực bị ngập úng cục bộ.