Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Người dùng Facebook, Instagram cần lưu ý điều này

Số hóa - Xe

[GALLERY] Người dùng Facebook, Instagram cần lưu ý điều này

Chỉ một vài thay đổi nhỏ khi đăng bài trên Facebook và Instagram cũng có thể giúp tăng mạnh lượt tiếp cận và tương tác nội dung.

Thiên Trang (TH)
Trong bối cảnh nội dung trên mạng xã hội ngày càng cạnh tranh khốc liệt, nhiều chuyên gia cho rằng người dùng Facebook và Instagram không chỉ cần đầu tư hình ảnh đẹp mà còn phải tối ưu cách đăng bài nếu muốn tăng khả năng tiếp cận và giữ chân người xem hiệu quả hơn.
Trong bối cảnh nội dung trên mạng xã hội ngày càng cạnh tranh khốc liệt, nhiều chuyên gia cho rằng người dùng Facebook và Instagram không chỉ cần đầu tư hình ảnh đẹp mà còn phải tối ưu cách đăng bài nếu muốn tăng khả năng tiếp cận và giữ chân người xem hiệu quả hơn.
Một trong những yếu tố quan trọng nhất là phần caption, bởi đây là nội dung đầu tiên người dùng nhìn thấy khi lướt bảng tin, vì vậy chú thích nên được viết ngắn gọn, đúng trọng tâm và đưa thông tin quan trọng lên đầu để tránh khiến người xem bỏ qua bài viết quá nhanh.
Một trong những yếu tố quan trọng nhất là phần caption, bởi đây là nội dung đầu tiên người dùng nhìn thấy khi lướt bảng tin, vì vậy chú thích nên được viết ngắn gọn, đúng trọng tâm và đưa thông tin quan trọng lên đầu để tránh khiến người xem bỏ qua bài viết quá nhanh.
Ngoài ra, việc lạm dụng chữ in hoa, biểu tượng đặc biệt hoặc viết caption quá dài cũng có thể làm giảm trải nghiệm đọc, khiến bài đăng trông thiếu chuyên nghiệp và khó tạo thiện cảm với người xem trên Facebook lẫn Instagram.
Ngoài ra, việc lạm dụng chữ in hoa, biểu tượng đặc biệt hoặc viết caption quá dài cũng có thể làm giảm trải nghiệm đọc, khiến bài đăng trông thiếu chuyên nghiệp và khó tạo thiện cảm với người xem trên Facebook lẫn Instagram.
Hashtag cũng là công cụ hỗ trợ phân phối nội dung rất quan trọng, nhưng nhiều người hiện vẫn mắc sai lầm khi chèn quá nhiều hashtag không liên quan, làm giảm hiệu quả đề xuất và khiến thuật toán khó xác định đúng chủ đề bài viết.
Hashtag cũng là công cụ hỗ trợ phân phối nội dung rất quan trọng, nhưng nhiều người hiện vẫn mắc sai lầm khi chèn quá nhiều hashtag không liên quan, làm giảm hiệu quả đề xuất và khiến thuật toán khó xác định đúng chủ đề bài viết.
Theo các chuyên gia mạng xã hội, người dùng chỉ nên sử dụng một lượng hashtag vừa phải, ưu tiên những từ khóa liên quan trực tiếp tới nội dung đăng tải hoặc nhóm khán giả muốn tiếp cận để tăng khả năng xuất hiện trên trang khám phá.
Theo các chuyên gia mạng xã hội, người dùng chỉ nên sử dụng một lượng hashtag vừa phải, ưu tiên những từ khóa liên quan trực tiếp tới nội dung đăng tải hoặc nhóm khán giả muốn tiếp cận để tăng khả năng xuất hiện trên trang khám phá.
Với video Reels, chất lượng hiển thị cũng đóng vai trò rất lớn trong việc giữ chân người xem, do đó video nên được xuất ở định dạng MP4, độ phân giải 1080p cùng tốc độ khung hình từ 24 FPS đến 60 FPS để đảm bảo hình ảnh rõ nét và chuyển động mượt mà hơn.
Với video Reels, chất lượng hiển thị cũng đóng vai trò rất lớn trong việc giữ chân người xem, do đó video nên được xuất ở định dạng MP4, độ phân giải 1080p cùng tốc độ khung hình từ 24 FPS đến 60 FPS để đảm bảo hình ảnh rõ nét và chuyển động mượt mà hơn.
Bên cạnh đó, việc quay video theo tỷ lệ dọc phù hợp với điện thoại di động, đồng thời tận dụng các tính năng như chia sẻ Reels lên Stories, đăng chéo giữa Facebook và Instagram hoặc dùng Meta AI dịch tự động cũng có thể giúp nội dung tiếp cận thêm nhiều người dùng mới.
Bên cạnh đó, việc quay video theo tỷ lệ dọc phù hợp với điện thoại di động, đồng thời tận dụng các tính năng như chia sẻ Reels lên Stories, đăng chéo giữa Facebook và Instagram hoặc dùng Meta AI dịch tự động cũng có thể giúp nội dung tiếp cận thêm nhiều người dùng mới.
Trong thời điểm mạng xã hội ngày càng ưu tiên nội dung tối ưu trải nghiệm người xem, những thay đổi nhỏ trong cách viết caption, dùng hashtag hay thiết lập video có thể trở thành yếu tố quyết định giúp bài đăng trên Facebook và Instagram tăng tương tác rõ rệt.
Trong thời điểm mạng xã hội ngày càng ưu tiên nội dung tối ưu trải nghiệm người xem, những thay đổi nhỏ trong cách viết caption, dùng hashtag hay thiết lập video có thể trở thành yếu tố quyết định giúp bài đăng trên Facebook và Instagram tăng tương tác rõ rệt.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình
Thiên Trang (TH)
#Facebook #Instagram #tăng tương tác #đăng bài #hashtag #video

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT