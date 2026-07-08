[GALLERY] Quên mật khẩu Zalo? Làm ngay cách này để lấy lại tài khoản

Quên mật khẩu Zalo không còn là nỗi lo nếu bạn vẫn giữ số điện thoại đăng ký. Chỉ với vài bước đơn giản, người dùng có thể nhanh chóng lấy lại tài khoản an toàn
Phiên bản giá rẻ này gia nhập danh mục sản phẩm của BYD Seal 6 cùng Dynamic và Premium với mức giá thấp hơn nhưng đánh đổi bằng phạm vi hoạt động ngắn hơn.
Phiên bản giá rẻ này gia nhập danh mục sản phẩm của BYD Seal 6 cùng Dynamic và Premium với mức giá thấp hơn nhưng đánh đổi bằng phạm vi hoạt động ngắn hơn.
Võ Lâm Hắc Đạo mở đăng ký trước với loạt quà giá trị như iPhone 17 Pro Max, chuyến du lịch Trung Quốc và nhiều Giftcode, thu hút cộng đồng game thủ.
Smartphone không còn chỉ để liên lạc mà đã trở thành "chìa khóa" của cuộc sống số. Chỉ 24 giờ không dùng điện thoại cũng đủ làm đảo lộn thói quen hằng ngày.
Video ngắn, livestream và podcast phát triển mạnh khiến micro thu âm không dây trở thành thiết bị quan trọng, với AI xử lý âm thanh là xu hướng nổi bật năm 2026
Dù không biết làm việc nhà, robot hình người U1 của UBTECH vẫn thu hơn 13.000 đơn đặt trước, phản ánh sự bùng nổ của "nền kinh tế cô đơn".
Meta và Shopee triển khai Instagram Affiliate tại Việt Nam, mở ra mô hình mua sắm ngay trên mạng xã hội.
Mẫu xe SUV Volkswagen Tayron vừa hé lộ tại Malaysia vốn được phát triển để thay thế Tiguan Allspace từng được bán ở nhiều thị trường, bao gồm cả Việt Nam.
Khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông và cổng Công viên Thống Nhất sẽ cải tạo đồng bộ với quảng trường mới, đài phun nước, đá granite, cây xanh.
Không phải bàn phím hay chuột, vị trí màn hình laptop quá thấp mới là nguyên nhân khiến nhiều người đau cổ, mỏi vai sau nhiều năm làm việc.
Mặc dù được quảng cáo là một mẫu xe "mới", nhưng thực chất mẫu SUV hạng sang Genesis GV70 facelift 2027 chỉ có những thay đổi nhỏ về mâm xe và các gói trang bị.
Đợt nắng nóng lịch sử tại châu Âu đang khiến nhu cầu điều hòa di động tăng vọt, mở ra cơ hội bứt phá doanh thu cho nhiều hãng điện gia dụng Trung Quốc.
Nằm giữa khu phố thương mại trên đảo São Vicente, Casa Celestina vừa là căn hộ, vừa là không gian thương mại với mặt tiền phủ kín những ô cửa vuông đầy màu sắc.
Hyundai Tucson thế hệ mới tiếp tục được bắt gặp trên đường chạy thử. Ở lần lộ diện này, nguyên mẫu thử nghiệm còn được đỗ cạnh phiên bản hiện hành.
AI vừa giúp các nhà khoa học giải mã 11 "từ vựng" của chim sẻ vằn, mở ra hy vọng con người có thể giao tiếp với động vật trong tương lai không xa.
Apple vừa phát hành iOS 26.5.2 với gần 25 bản vá bảo mật quan trọng, khuyến nghị người dùng iPhone cập nhật ngay để ngăn nguy cơ tấn công mạng và rò rỉ dữ liệu.
Yamaha Cygnus XR 70th Anniversary Edition vừa ra mắt tại Đài Loan, đây là phiên bản đặc biệt kỷ niệm 70 năm thành lập thương hiệu, giới hạn chỉ 1.200 xe..
Mẫu xe SUV Jeep Compass 4xe vừa chính thức ra mắt biến thể thuần điện, dẫn động 4 bánh, công suất tối đa 375 mã lực và phạm vi chạy điện mở rộng hơn 600 km.
Z.ai với mô hình AI GLM-5.2 đang tạo nên cơn sốt mới nhờ hiệu năng mạnh, chi phí thấp và mã nguồn mở, làm dấy lên cuộc cạnh tranh gay gắt với các ông lớn Mỹ.
Thay pin điều khiển TV tưởng đơn giản nhưng một sai lầm phổ biến có thể làm tăng nguy cơ cháy nổ và mất an toàn nếu người dùng xử lý pin cũ không đúng cách.
Dù thiết kế tổng thể của mẫu Tank 300 2027 tại Trung Quốc gần như được giữ nguyên, mẫu xe SUV này sở hữu nền tảng khung gầm đã được tinh chỉnh đáng kể.