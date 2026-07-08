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[GALLERY] Quên mật khẩu Zalo? Làm ngay cách này để lấy lại tài khoản

Số hóa - Xe

[GALLERY] Quên mật khẩu Zalo? Làm ngay cách này để lấy lại tài khoản

Quên mật khẩu Zalo không còn là nỗi lo nếu bạn vẫn giữ số điện thoại đăng ký. Chỉ với vài bước đơn giản, người dùng có thể nhanh chóng lấy lại tài khoản an toàn

Thiên Trang (TH)
Quên mật khẩu Zalo là tình huống khá phổ biến khi đổi điện thoại, cài đặt lại ứng dụng hoặc lâu ngày không đăng nhập, tuy nhiên người dùng không nên vội xóa ứng dụng hay tạo tài khoản mới vì điều này có thể khiến việc khôi phục dữ liệu và liên hệ trở nên phức tạp hơn.
Quên mật khẩu Zalo là tình huống khá phổ biến khi đổi điện thoại, cài đặt lại ứng dụng hoặc lâu ngày không đăng nhập, tuy nhiên người dùng không nên vội xóa ứng dụng hay tạo tài khoản mới vì điều này có thể khiến việc khôi phục dữ liệu và liên hệ trở nên phức tạp hơn.
Điều đầu tiên cần kiểm tra là số điện thoại đã đăng ký tài khoản Zalo còn hoạt động hay không, bởi đây là phương thức xác minh quan trọng để nhận mã OTP và lấy lại quyền truy cập, đồng thời nếu vẫn còn đăng nhập trên thiết bị cũ, người dùng nên cập nhật số điện thoại mới nếu đã thay đổi.
Điều đầu tiên cần kiểm tra là số điện thoại đã đăng ký tài khoản Zalo còn hoạt động hay không, bởi đây là phương thức xác minh quan trọng để nhận mã OTP và lấy lại quyền truy cập, đồng thời nếu vẫn còn đăng nhập trên thiết bị cũ, người dùng nên cập nhật số điện thoại mới nếu đã thay đổi.
Bên cạnh đó, người dùng cần phân biệt rõ mật khẩu đăng nhập Zalo với mật khẩu của bản sao lưu tin nhắn, bởi việc lấy lại được tài khoản không đồng nghĩa có thể khôi phục toàn bộ lịch sử trò chuyện nếu quên mật khẩu bảo vệ bản sao lưu dữ liệu.
Bên cạnh đó, người dùng cần phân biệt rõ mật khẩu đăng nhập Zalo với mật khẩu của bản sao lưu tin nhắn, bởi việc lấy lại được tài khoản không đồng nghĩa có thể khôi phục toàn bộ lịch sử trò chuyện nếu quên mật khẩu bảo vệ bản sao lưu dữ liệu.
Trong quá trình lấy lại tài khoản, tuyệt đối không chia sẻ mã xác thực OTP, mật khẩu hoặc quét mã QR đăng nhập từ các đường link, tin nhắn và website không rõ nguồn gốc, bởi đây là thủ đoạn phổ biến mà kẻ gian lợi dụng để chiếm đoạt tài khoản Zalo.
Trong quá trình lấy lại tài khoản, tuyệt đối không chia sẻ mã xác thực OTP, mật khẩu hoặc quét mã QR đăng nhập từ các đường link, tin nhắn và website không rõ nguồn gốc, bởi đây là thủ đoạn phổ biến mà kẻ gian lợi dụng để chiếm đoạt tài khoản Zalo.
Để lấy lại mật khẩu Zalo trên điện thoại, người dùng chỉ cần mở ứng dụng, chọn Đăng nhập rồi nhấn Lấy lại mật khẩu, nhập số điện thoại đã đăng ký, xác nhận mã OTP được gửi qua tin nhắn hoặc cuộc gọi và tiến hành thiết lập mật khẩu mới trước khi đăng nhập lại.
Để lấy lại mật khẩu Zalo trên điện thoại, người dùng chỉ cần mở ứng dụng, chọn Đăng nhập rồi nhấn Lấy lại mật khẩu, nhập số điện thoại đã đăng ký, xác nhận mã OTP được gửi qua tin nhắn hoặc cuộc gọi và tiến hành thiết lập mật khẩu mới trước khi đăng nhập lại.
Nếu sử dụng máy tính, bạn có thể truy cập Zalo PC hoặc phiên bản web, chọn Quên mật khẩu, nhập số điện thoại, xác minh mã OTP, tạo mật khẩu mới rồi đăng nhập lại như bình thường mà không cần tạo tài khoản khác.
Nếu sử dụng máy tính, bạn có thể truy cập Zalo PC hoặc phiên bản web, chọn Quên mật khẩu, nhập số điện thoại, xác minh mã OTP, tạo mật khẩu mới rồi đăng nhập lại như bình thường mà không cần tạo tài khoản khác.
Trong trường hợp bị mất SIM đăng ký tài khoản, giải pháp nhanh và an toàn nhất là đến điểm giao dịch của nhà mạng để làm lại SIM chính chủ, sau đó sử dụng số điện thoại này nhận mã xác thực và thực hiện các bước khôi phục mật khẩu theo hướng dẫn của Zalo.
Trong trường hợp bị mất SIM đăng ký tài khoản, giải pháp nhanh và an toàn nhất là đến điểm giao dịch của nhà mạng để làm lại SIM chính chủ, sau đó sử dụng số điện thoại này nhận mã xác thực và thực hiện các bước khôi phục mật khẩu theo hướng dẫn của Zalo.
Để tránh gặp rắc rối trong tương lai, người dùng nên lưu trữ mật khẩu Zalo ở nơi an toàn hoặc sử dụng trình quản lý mật khẩu uy tín, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin bảo mật để bảo vệ tài khoản chứa nhiều dữ liệu cá nhân và công việc quan trọng.
Để tránh gặp rắc rối trong tương lai, người dùng nên lưu trữ mật khẩu Zalo ở nơi an toàn hoặc sử dụng trình quản lý mật khẩu uy tín, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin bảo mật để bảo vệ tài khoản chứa nhiều dữ liệu cá nhân và công việc quan trọng.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
Thiên Trang (TH)
#Zalo #khôi phục tài khoản #quên mật khẩu #OTP #bảo mật

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