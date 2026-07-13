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[GALLERY] Điện thoại Android kỳ dị nhất, ra mắt rồi nhanh chóng bị lãng quên

Số hóa - Xe

[GALLERY] Điện thoại Android kỳ dị nhất, ra mắt rồi nhanh chóng bị lãng quên

Motorola Backflip cùng nhiều mẫu smartphone Android từng gây sốc với thiết kế độc lạ nhưng doanh số thất bại, trở thành những cái tên bị lịch sử lãng quên.

Thiên Trang (TH)
Khi Android mới xuất hiện vào cuối thập niên 2000, các hãng sản xuất liên tục thử nghiệm những thiết kế smartphone khác thường để tạo dấu ấn, và Motorola Backflip chính là một trong những mẫu điện thoại kỳ dị nhất từng được giới thiệu trên thị trường.
Khi Android mới xuất hiện vào cuối thập niên 2000, các hãng sản xuất liên tục thử nghiệm những thiết kế smartphone khác thường để tạo dấu ấn, và Motorola Backflip chính là một trong những mẫu điện thoại kỳ dị nhất từng được giới thiệu trên thị trường.
Sản phẩm gây chú ý với cơ chế bản lề cho phép lật ngược màn hình ra phía sau, trong khi bàn phím vật lý nằm hoàn toàn ở mặt ngoài, khiến thiết bị trở nên độc đáo nhưng cũng bộc lộ nhiều bất tiện khi sử dụng và làm tăng nguy cơ hư hỏng sau thời gian dài.
Sản phẩm gây chú ý với cơ chế bản lề cho phép lật ngược màn hình ra phía sau, trong khi bàn phím vật lý nằm hoàn toàn ở mặt ngoài, khiến thiết bị trở nên độc đáo nhưng cũng bộc lộ nhiều bất tiện khi sử dụng và làm tăng nguy cơ hư hỏng sau thời gian dài.
Dù được trang bị cấu hình khá ổn ở thời điểm ra mắt với camera 5 MP và viên pin 1.380 mAh, Motorola Backflip chỉ nhận đúng một bản cập nhật phần mềm sau vài tháng và bị giới hạn bởi việc phân phối độc quyền qua nhà mạng, khiến sức hút nhanh chóng suy giảm.
Dù được trang bị cấu hình khá ổn ở thời điểm ra mắt với camera 5 MP và viên pin 1.380 mAh, Motorola Backflip chỉ nhận đúng một bản cập nhật phần mềm sau vài tháng và bị giới hạn bởi việc phân phối độc quyền qua nhà mạng, khiến sức hút nhanh chóng suy giảm.
Không chỉ Motorola, lịch sử Android còn ghi nhận nhiều mẫu smartphone có thiết kế "không giống ai" như LG Wing 5G với màn hình xoay chữ T, BlackBerry Passport hình vuông hay Amazon Fire Phone tích hợp tới bốn camera trước để tạo hiệu ứng 3D theo dõi ánh mắt.
Không chỉ Motorola, lịch sử Android còn ghi nhận nhiều mẫu smartphone có thiết kế "không giống ai" như LG Wing 5G với màn hình xoay chữ T, BlackBerry Passport hình vuông hay Amazon Fire Phone tích hợp tới bốn camera trước để tạo hiệu ứng 3D theo dõi ánh mắt.
Samsung cũng từng gây bất ngờ với Galaxy Beam i8530, chiếc điện thoại Android tích hợp máy chiếu mini ngay trong thân máy, nhưng công nghệ trình chiếu khi đó chưa đủ hoàn thiện khiến trải nghiệm không đáp ứng kỳ vọng của người dùng.
Samsung cũng từng gây bất ngờ với Galaxy Beam i8530, chiếc điện thoại Android tích hợp máy chiếu mini ngay trong thân máy, nhưng công nghệ trình chiếu khi đó chưa đủ hoàn thiện khiến trải nghiệm không đáp ứng kỳ vọng của người dùng.
Điểm chung của những mẫu điện thoại Android kỳ lạ này là đều mang tham vọng tạo ra xu hướng mới, song thị trường lại ưu tiên trải nghiệm thực tế, độ bền và tính tiện dụng hơn là các ý tưởng mang tính trình diễn.
Điểm chung của những mẫu điện thoại Android kỳ lạ này là đều mang tham vọng tạo ra xu hướng mới, song thị trường lại ưu tiên trải nghiệm thực tế, độ bền và tính tiện dụng hơn là các ý tưởng mang tính trình diễn.
Nhiều chuyên gia nhận định chính những thất bại này đã góp phần định hình ngành smartphone hiện đại, buộc các nhà sản xuất chuyển từ cuộc đua thiết kế dị biệt sang tập trung vào hiệu năng, camera, trí tuệ nhân tạo và tối ưu trải nghiệm người dùng.
Nhiều chuyên gia nhận định chính những thất bại này đã góp phần định hình ngành smartphone hiện đại, buộc các nhà sản xuất chuyển từ cuộc đua thiết kế dị biệt sang tập trung vào hiệu năng, camera, trí tuệ nhân tạo và tối ưu trải nghiệm người dùng.
Nhìn lại Motorola Backflip cùng những "cú thử nghiệm" táo bạo một thời có thể thấy rằng không phải mọi sáng tạo đều dẫn đến thành công, nhưng chính các mẫu điện thoại Android độc lạ này đã trở thành những dấu mốc thú vị trong lịch sử phát triển của thị trường smartphone.
Nhìn lại Motorola Backflip cùng những "cú thử nghiệm" táo bạo một thời có thể thấy rằng không phải mọi sáng tạo đều dẫn đến thành công, nhưng chính các mẫu điện thoại Android độc lạ này đã trở thành những dấu mốc thú vị trong lịch sử phát triển của thị trường smartphone.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#Android #smartphone #Motorola Backflip #thiết kế lạ #độc đáo #công nghệ

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