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[GALLERY] BYD Denza N8 rục rịch trình làng, động cơ mạnh hơn cả Ferrari F80

Số hóa - Xe

[GALLERY] BYD Denza N8 rục rịch trình làng, động cơ mạnh hơn cả Ferrari F80

BYD Denza N8 rục rịch trình làng với nội thất 5 chỗ và động cơ mạnh hơn cả Ferrari F80. Hiện giá bán và thời điểm ra mắt vẫn chưa được công bố chính thức.

Nguyễn Chung
Trước đây, Denza được thành lập dưới hình thức thương hiệu liên doanh giữa BYD và Mercedes-Benz. Một trong những mẫu xe đầu tiên của hãng là Denza X - mẫu SUV 7 chỗ được đổi tên thành N8 vào năm 2023 cùng thiết kế được làm mới. Sau khi Mercedes-Benz rút khỏi liên doanh, BYD vẫn duy trì dòng N8 và vừa giới thiệu phiên bản hoàn toàn mới.
Trước đây, Denza được thành lập dưới hình thức thương hiệu liên doanh giữa BYD và Mercedes-Benz. Một trong những mẫu xe đầu tiên của hãng là Denza X - mẫu SUV 7 chỗ được đổi tên thành N8 vào năm 2023 cùng thiết kế được làm mới. Sau khi Mercedes-Benz rút khỏi liên doanh, BYD vẫn duy trì dòng N8 và vừa giới thiệu phiên bản hoàn toàn mới.
Khác với 2 thế hệ trước, BYD Denza N8 mới không còn theo đuổi kiểu dáng SUV lai Coupe với phần mui vuốt thấp. Thay vào đó, thế hệ mới được áp dụng thiết kế SUV truyền thống hơn. Đây không hẳn là điểm bất lợi bởi nóc cao hơn giúp cải thiện đáng kể không gian phía trên hành khách ngồi trong xe.
Khác với 2 thế hệ trước, BYD Denza N8 mới không còn theo đuổi kiểu dáng SUV lai Coupe với phần mui vuốt thấp. Thay vào đó, thế hệ mới được áp dụng thiết kế SUV truyền thống hơn. Đây không hẳn là điểm bất lợi bởi nóc cao hơn giúp cải thiện đáng kể không gian phía trên hành khách ngồi trong xe.
Hàng ghế thứ 3 cũng đã bị loại bỏ, biến BYD Denza N8 mới thành mẫu SUV 5 chỗ. Khách hàng cần cấu hình 3 hàng ghế, 6 chỗ sẽ phải lựa chọn BYD Denza N8L mới ra mắt. Theo thông tin được công bố trên hồ sơ của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), BYD Denza N8 2027 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.150 x 1.999 x 1.820 mm và chiều dài cơ sở 3.075 mm.
Hàng ghế thứ 3 cũng đã bị loại bỏ, biến BYD Denza N8 mới thành mẫu SUV 5 chỗ. Khách hàng cần cấu hình 3 hàng ghế, 6 chỗ sẽ phải lựa chọn BYD Denza N8L mới ra mắt. Theo thông tin được công bố trên hồ sơ của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), BYD Denza N8 2027 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.150 x 1.999 x 1.820 mm và chiều dài cơ sở 3.075 mm.
Trong khi đó, N8L dài hơn 50 mm, đạt 5.200 mm, nhưng vẫn giữ nguyên chiều dài cơ sở, chiều rộng và chiều cao như bản tiêu chuẩn. Thiết kế của hai mẫu xe mang nhiều nét tương đồng với dải sản phẩm của BYD Denza. N8 mới sử dụng dải đèn LED định vị ban ngày có tạo hình tương tự Z9 trong khi cụm đèn pha chính được bố trí theo phương dọc ở hai bên đầu xe. Thêm vào đó là lưới tản nhiệt màu đen cỡ nhỏ nằm ở phần dưới của cản trước.
Trong khi đó, N8L dài hơn 50 mm, đạt 5.200 mm, nhưng vẫn giữ nguyên chiều dài cơ sở, chiều rộng và chiều cao như bản tiêu chuẩn. Thiết kế của hai mẫu xe mang nhiều nét tương đồng với dải sản phẩm của BYD Denza. N8 mới sử dụng dải đèn LED định vị ban ngày có tạo hình tương tự Z9 trong khi cụm đèn pha chính được bố trí theo phương dọc ở hai bên đầu xe. Thêm vào đó là lưới tản nhiệt màu đen cỡ nhỏ nằm ở phần dưới của cản trước.
Danh sách trang bị tùy chọn của BYD Denza N8 2027 gồm bộ mâm 20 inch hoặc 21 inch, nóc sơn cùng màu thân xe, cùm phanh tùy chỉnh và bệ bước chân chỉnh điện tích hợp. Ở phía sau, N8 mới cũng sử dụng cụm đèn hậu dạng thanh kép tương tự các mẫu xe hybrid sạc điện mới nhất của Denza.
Danh sách trang bị tùy chọn của BYD Denza N8 2027 gồm bộ mâm 20 inch hoặc 21 inch, nóc sơn cùng màu thân xe, cùm phanh tùy chỉnh và bệ bước chân chỉnh điện tích hợp. Ở phía sau, N8 mới cũng sử dụng cụm đèn hậu dạng thanh kép tương tự các mẫu xe hybrid sạc điện mới nhất của Denza.
Thông tin ban đầu cho biết BYD Denza N8 2027 sẽ được bán ra với 3 cấu hình hệ truyền động, ít nhất là trong giai đoạn đầu. Hai phiên bản dẫn động cầu sau sử dụng 1 mô-tơ điện có công suất lần lượt 429 mã lực và 496 mã lực. Dù đây đều là những con số rất ấn tượng đối với một mẫu SUV, Denza vẫn phát triển thêm phiên bản đầu bảng sử dụng 3 mô-tơ điện.
Thông tin ban đầu cho biết BYD Denza N8 2027 sẽ được bán ra với 3 cấu hình hệ truyền động, ít nhất là trong giai đoạn đầu. Hai phiên bản dẫn động cầu sau sử dụng 1 mô-tơ điện có công suất lần lượt 429 mã lực và 496 mã lực. Dù đây đều là những con số rất ấn tượng đối với một mẫu SUV, Denza vẫn phát triển thêm phiên bản đầu bảng sử dụng 3 mô-tơ điện.
Phiên bản cao cấp nhất được trang bị 2 mô-tơ điện có công suất tối đa 416 mã lực đặt trên cầu sau và 1 mô-tơ mạnh 362 mã lực ở cầu trước. Tổng công suất kết hợp đạt 1.193 mã lực, cao hơn mức 1.184 mã lực của Ferrari F80. Cung cấp năng lượng cho hệ truyền động là pin Blade thế hệ thứ hai của hãng BYD, hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging với công suất 1.500 kW.
Phiên bản cao cấp nhất được trang bị 2 mô-tơ điện có công suất tối đa 416 mã lực đặt trên cầu sau và 1 mô-tơ mạnh 362 mã lực ở cầu trước. Tổng công suất kết hợp đạt 1.193 mã lực, cao hơn mức 1.184 mã lực của Ferrari F80. Cung cấp năng lượng cho hệ truyền động là pin Blade thế hệ thứ hai của hãng BYD, hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging với công suất 1.500 kW.
Hiện chưa có thông tin về thời gian sạc chính thức, nhưng dự kiến sẽ gần tương đương thời gian đổ nhiên liệu cho một mẫu SUV sử dụng động cơ đốt trong. Danh sách công nghệ của BYD Denza N8 2027 tiếp tục được bổ sung với hệ thống hỗ trợ lái bán tự động God’s Eye 5.0 của hãng, được phát triển cho cả điều kiện vận hành trên đường cao tốc và trong đô thị.
Hiện chưa có thông tin về thời gian sạc chính thức, nhưng dự kiến sẽ gần tương đương thời gian đổ nhiên liệu cho một mẫu SUV sử dụng động cơ đốt trong. Danh sách công nghệ của BYD Denza N8 2027 tiếp tục được bổ sung với hệ thống hỗ trợ lái bán tự động God’s Eye 5.0 của hãng, được phát triển cho cả điều kiện vận hành trên đường cao tốc và trong đô thị.
Hệ thống sử dụng mô hình AI đầu-cuối được huấn luyện từ dữ liệu lái xe thực tế, kết hợp phần cứng gồm cảm biến LiDAR trên nóc xe và các radar sóng milimet tích hợp ở cản trước. Hiện giá bán và thời điểm ra mắt của BYD Denza N8 thế hệ mới tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa được công bố.
Hệ thống sử dụng mô hình AI đầu-cuối được huấn luyện từ dữ liệu lái xe thực tế, kết hợp phần cứng gồm cảm biến LiDAR trên nóc xe và các radar sóng milimet tích hợp ở cản trước. Hiện giá bán và thời điểm ra mắt của BYD Denza N8 thế hệ mới tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa được công bố.
Video: Xem chi tiết BYD Denza N8L bản PHEV tại Trung Quốc.
Nguyễn Chung
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