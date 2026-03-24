Xiaomi Watch 5, smartwatch pin 6 ngày, giá 7.99 triệu

Xiaomi Watch 5 chạy Wear OS 6, pin thực tế 6 ngày, điều khiển bằng cử chỉ tay EMG và giá ưu đãi chỉ 7.99 triệu đồng, cạnh tranh Galaxy Watch 8.

Xiaomi Watch 5 nâng cấp màn hình AMOLED lên 1.54 inch, độ sáng tối đa 1.500 nits, hiển thị rõ ràng ngay cả dưới nắng gắt. Thiết kế thép không gỉ và kính sapphire mang lại cảm giác cao cấp. (Ảnh: Genk)
Đồng hồ nặng 56g, chắc tay hơn so với thế hệ trước. Dây đeo cao su fluor mềm mại, nhưng vỏ và dây dễ bám bụi nên cần vệ sinh thường xuyên.(Ảnh: Genk)
Điểm nhấn lớn nhất là cảm biến EMG cho phép điều khiển bằng cử chỉ tay. Người dùng có thể véo, chà tay hoặc tùy chỉnh thêm các cử chỉ như búng ngón tay để thao tác nhanh.(Ảnh: Genk)
Các cử chỉ hỗ trợ tắt cuộc gọi, tắt báo thức, điều khiển camera hay mở Google Wallet. Dù chưa chính xác tuyệt đối, tính năng này vẫn tiện lợi hơn nhiều so với chạm màn hình.(Ảnh: Genk)
Pin 930mAh giúp Watch 5 đạt 4–6 ngày sử dụng thực tế, gấp đôi Pixel Watch 4. Chế độ tiết kiệm pin có thể kéo dài tới 18 ngày, rất phù hợp cho du lịch dài ngày.(Ảnh: Genk)
Kiến trúc chip kép Snapdragon W5 và BES2800 tối ưu hiệu năng và tiết kiệm điện. Wear OS 6 chạy mượt mà, hỗ trợ đầy đủ Google Play, Maps, Calendar và Gemini.(Ảnh: Genk)
Đồng hồ tích hợp đo ECG, nhịp tim, SpO2, stress, giấc ngủ và hơn 150 chế độ thể thao. Bản eSIM cho phép nghe gọi, nhắn tin mà không cần mang điện thoại.(Ảnh: Genk)
Với giá ưu đãi 7.99 triệu đồng, Xiaomi Watch 5 nổi bật nhờ pin bền, màn hình sáng và tính năng EMG độc đáo. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng Android.(Ảnh: Genk)
