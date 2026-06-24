Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Bí ẩn quả chuối có nhịp tim khi đeo đồng hồ thông minh

Số hóa - Xe

[GALLERY] Bí ẩn quả chuối có nhịp tim khi đeo đồng hồ thông minh

Trào lưu quấn đồng hồ thông minh lên trái cây gây sốt mạng xã hội khi chuối, kiwi hay bơ đều hiển thị nhịp tim, hé lộ sự thật bất ngờ về công nghệ PPG.

Thiên Trang (TH)
Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước trào lưu quấn đồng hồ thông minh hoặc vòng đeo tay theo dõi sức khỏe quanh các loại trái cây như chuối, kiwi hay bơ và nhận được kết quả đo nhịp tim giống hệt con người, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ trước hiện tượng tưởng chừng phi lý này.
Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước trào lưu quấn đồng hồ thông minh hoặc vòng đeo tay theo dõi sức khỏe quanh các loại trái cây như chuối, kiwi hay bơ và nhận được kết quả đo nhịp tim giống hệt con người, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ trước hiện tượng tưởng chừng phi lý này.
Trên màn hình thiết bị, các chỉ số nhịp tim liên tục thay đổi với những con số cụ thể, thậm chí một số loại quả còn xuất hiện biểu đồ dao động tương tự trạng thái sức khỏe của con người, tạo nên hàng loạt cuộc tranh luận thú vị trên các diễn đàn công nghệ.
Trên màn hình thiết bị, các chỉ số nhịp tim liên tục thay đổi với những con số cụ thể, thậm chí một số loại quả còn xuất hiện biểu đồ dao động tương tự trạng thái sức khỏe của con người, tạo nên hàng loạt cuộc tranh luận thú vị trên các diễn đàn công nghệ.
Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định hiện tượng này hoàn toàn không liên quan đến khả năng tri giác hay sự tồn tại của hệ tuần hoàn trong trái cây mà thực chất xuất phát từ nguyên lý hoạt động của công nghệ quang thể tích đồ, còn được gọi là PPG, đang được sử dụng phổ biến trên thiết bị đeo thông minh hiện nay.
Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định hiện tượng này hoàn toàn không liên quan đến khả năng tri giác hay sự tồn tại của hệ tuần hoàn trong trái cây mà thực chất xuất phát từ nguyên lý hoạt động của công nghệ quang thể tích đồ, còn được gọi là PPG, đang được sử dụng phổ biến trên thiết bị đeo thông minh hiện nay.
Công nghệ PPG hoạt động bằng cách phát ánh sáng từ các đèn LED ở mặt dưới đồng hồ vào da người, sau đó cảm biến sẽ ghi nhận lượng ánh sáng phản xạ trở lại để phân tích sự thay đổi thể tích máu dưới da theo từng nhịp tim.
Công nghệ PPG hoạt động bằng cách phát ánh sáng từ các đèn LED ở mặt dưới đồng hồ vào da người, sau đó cảm biến sẽ ghi nhận lượng ánh sáng phản xạ trở lại để phân tích sự thay đổi thể tích máu dưới da theo từng nhịp tim.
Thông qua các thuật toán được lập trình sẵn, thiết bị sẽ xử lý dữ liệu ánh sáng thu được để tính toán và hiển thị nhịp tim của người đeo, mang lại khả năng theo dõi sức khỏe liên tục mà không cần sử dụng các phương pháp đo xâm lấn.
Thông qua các thuật toán được lập trình sẵn, thiết bị sẽ xử lý dữ liệu ánh sáng thu được để tính toán và hiển thị nhịp tim của người đeo, mang lại khả năng theo dõi sức khỏe liên tục mà không cần sử dụng các phương pháp đo xâm lấn.
Khi đồng hồ được đặt lên bề mặt của quả chuối, quả kiwi hoặc bất kỳ vật thể nào có đặc tính phản chiếu ánh sáng, cảm biến PPG vẫn tiếp tục thu nhận tín hiệu và cố gắng diễn giải chúng theo cách mà hệ thống đã được lập trình từ trước.
Khi đồng hồ được đặt lên bề mặt của quả chuối, quả kiwi hoặc bất kỳ vật thể nào có đặc tính phản chiếu ánh sáng, cảm biến PPG vẫn tiếp tục thu nhận tín hiệu và cố gắng diễn giải chúng theo cách mà hệ thống đã được lập trình từ trước.
Trong điều kiện thực tế, những rung động nhỏ từ môi trường xung quanh, sự thay đổi ánh sáng, chuyển động không khí hoặc cấu trúc phản quang tự nhiên của vỏ trái cây đều có thể tạo ra các tín hiệu nhiễu khiến thuật toán hiểu nhầm đó là biến động của dòng máu trong cơ thể người.
Trong điều kiện thực tế, những rung động nhỏ từ môi trường xung quanh, sự thay đổi ánh sáng, chuyển động không khí hoặc cấu trúc phản quang tự nhiên của vỏ trái cây đều có thể tạo ra các tín hiệu nhiễu khiến thuật toán hiểu nhầm đó là biến động của dòng máu trong cơ thể người.
Khám phá thú vị này không chỉ mang đến tiếng cười cho cộng đồng yêu công nghệ mà còn giúp người dùng hiểu rõ hơn về giới hạn của đồng hồ thông minh, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhìn nhận các chỉ số sức khỏe dưới góc độ khoa học thay vì tin tưởng tuyệt đối vào dữ liệu do thiết bị cung cấp.
Khám phá thú vị này không chỉ mang đến tiếng cười cho cộng đồng yêu công nghệ mà còn giúp người dùng hiểu rõ hơn về giới hạn của đồng hồ thông minh, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhìn nhận các chỉ số sức khỏe dưới góc độ khoa học thay vì tin tưởng tuyệt đối vào dữ liệu do thiết bị cung cấp.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#đồng hồ thông minh #công nghệ PPG #trái cây #nhịp tim #công nghệ số #đo nhịp tim

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT