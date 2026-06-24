[GALLERY] Bí ẩn quả chuối có nhịp tim khi đeo đồng hồ thông minh

Trào lưu quấn đồng hồ thông minh lên trái cây gây sốt mạng xã hội khi chuối, kiwi hay bơ đều hiển thị nhịp tim, hé lộ sự thật bất ngờ về công nghệ PPG.
Bên cạnh đoanh số giảm tới 90%, mẫu xe MPV Honda Odyssey còn bị ngừng bán nhằm mục đích tối ưu hóa hoạt động của các nhà máy tại Trung Quốc.
Chỉ với từ khóa “V...” trên Facebook, nhiều người dùng bất ngờ nhận về hàng loạt video nhạy cảm, làm dấy lên tranh cãi về khả năng kiểm duyệt của Meta.
Mazda CX-5 2026 mới đang tạo nên sức hút lớn tại Nhật Bản khi ghi nhận hơn 10.000 đơn đặt hàng chỉ sau một tháng mở bán, cao gấp 5 lần so với mục tiêu ban đầu.
Skoda vừa ra mắt SUV điện Skoda Peaq 2027. Đây là mẫu SUV điện đầu bảng mới của Skoda, sở hữu cấu hình 3 hàng ghế và kích thước lớn hơn cả Skoda Kodiaq,
Gemini và NotebookLM của Google đang thu hút hàng triệu người dùng nhờ loạt tính năng AI miễn phí mạnh mẽ.
Từng bị smartphone lấn át, máy ảnh compact đời cũ bất ngờ hồi sinh mạnh mẽ khi Gen Z săn lùng để theo đuổi phong cách ảnh vintage và Y2K.
Mẫu xe BYD Denza N8L 2027 mới mở bán tại thị trường Trung Quốc được trang bị bộ pin LFP có dung lượng 75,26 kWh và phạm vi di chuyển thuần điện tăng lên 430 km.
Hãng xe Nissan mới đây tiếp tục hé lộ những hình ảnh mới của mẫu SUV cỡ trung Tekton 2027 trước thềm màn ra mắt toàn cầu dự kiến diễn ra vào ngày 9/7/2026.
Sau một năm được Meta chi 15 tỷ USD để chiêu mộ, thiên tài AI Alexandr Wang đang dần chứng minh canh bạc táo bạo của Mark Zuckerberg là đúng đắn.
Mẫu xe Audi A3 2027 đã được áp dụng những tinh chỉnh nhỏ ở cả ngoại thất lẫn nội thất, bao gồm màn hình cong toàn cảnh cùng hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến hơn.
Hàng triệu người dùng Office 2019 for Mac sắp mất khả năng chỉnh sửa tài liệu dù từng bỏ gần 4 triệu đồng mua bản quyền trọn đời, gây tranh cãi lớn.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ thay đổi tư duy làm việc và có tố chất kinh doanh, thu nhập tăng nhanh.
VinFast VF3 vừa được lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, xe còn hỗ trợ hoạt động tuần tra cho Cảnh sát giao thông Indonesia.
Dù không nổi tiếng trong lĩnh vực chơi xe nhưng bộ sưu tập xế hộp của siêu sao bóng đá Lionel Messi lại khiến nhiều người phải ngưỡng mộ vì mức độ chịu chơi.
Thay vì tăng lương hay thưởng nóng, CEO một startup công nghệ chi 78 triệu đồng mỗi người cho thiết bị hỗ trợ ngủ, tạo nên câu chuyện gây chú ý.
Giá giảm mạnh nhưng hiệu năng vẫn vượt trội, nhiều mẫu iPhone cũ đang trở thành lựa chọn hấp dẫn, trong đó có một cái tên được đánh giá đáng mua nhất hiện nay.
SpaceX đang ấp ủ kế hoạch táo bạo xây dựng mạng lưới 1 triệu vệ tinh AI, biến quỹ đạo Trái Đất thành siêu máy tính khổng lồ chưa từng có.
Mẫu xe SUV điện cỡ nhỏ Toyota Urban Cruiser Ebella mới đây đã được công bố giá bán sau hơn 1 năm ra mắt tại thị trường Ấn Độ, xe chỉ có duy nhất phiên bản E3.
Sức hút của mẫu xe SUV Toyota RAV4 2026 mới đang khiến nhiều đại lý tại Mỹ rơi vào tình trạng “cháy hàng”, khi lượng xe về đến đâu gần như được bán hết đến đó.
Hệ thống Thundart (sấm sét) do liên danh MBDA và Safran đã được lựa chọn để Pháp thay thế hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS vốn quá phụ thuộc vào Mỹ.
Ít ai biết Ajinomoto không chỉ nổi tiếng với bột ngọt mà còn nắm giữ hơn 95% thị phần vật liệu ABF, mắt xích chiến lược của ngành chip AI toàn cầu.