FSB bắt nghi phạm âm mưu ám sát sĩ quan quân đội cấp cao Nga

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ một nghi phạm đang lên kế hoạch ám sát một sĩ quan quân đội cấp cao của Nga ở St. Petersburg.

>>> Mời độc giả xem video: FSB bắt giữ một nghi phạm đang lên kế hoạch ám sát một sĩ quan quân đội cấp cao Nga

Nguồn video: RT/FSB Nga.

RT đưa tin, trong một tuyên bố hôm 30/1, FSB cho biết nghi phạm đã liên lạc với kẻ tuyển mộ người Ukraine thông qua ứng dụng nhắn tin Telegram và tình nguyện thực hiện một "cuộc tấn công khủng bố nhằm ủng hộ chế độ Kiev".

Theo chỉ thị từ một đối tượng, nghi phạm, được giao một khẩu súng, đã theo dõi địa chỉ nhà của sĩ quan Nga và chuẩn bị cho vụ ám sát, FSB cho biết. Nghi phạm nói rằng sĩ quan Nga mà hắn định ám sát mang cấp bậc trung tá.

An ninh Nga bắt giữ một nghi phạm âm mưu ám sát sĩ quan cấp cao Nga. Ảnh chụp màn hình: RT.

Trong quá trình bắt giữ nghi phạm, FSB đã thu giữ một khẩu súng lục Makarov đã nạp đạn, được trang bị thiết bị bắn giảm thanh. Cơ quan này đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh một số nhân viên an ninh khống chế nghi phạm xuống đất trên một con phố phủ đầy tuyết.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga cũng cảnh báo công dân Nga rằng các cơ quan an ninh Ukraine đang tích cực tìm kiếm trực tuyến – bao gồm cả trên Telegram và WhatsApp – những người có thể được tuyển mộ để thực hiện các cuộc tấn công và hành vi phá hoại (nhằm vào Nga). FSB lưu ý rằng bất kỳ ai bị bắt quả tang hợp tác với Kiev đều có thể phải đối mặt với án tù chung thân.