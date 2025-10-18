Hà Nội

Tai nghe ANC vivo, nghe Hi-Fi, pin ngày rưỡi, giá hơn 1 triệu

Số hóa

Mẫu tai nghe ANC mới của vivo có thiết kế giống hệt AirPods với chất âm khá và thời lượng pin ấn tượng.

Tuệ Minh
Vivo vừa giới thiệu mẫu tai nghe true wireless mới mang tên TWS 5, thuộc dòng sản phẩm cao cấp nhất của hãng.
Thiết bị được thiết kế hướng đến trải nghiệm âm thanh Hi-Fi, khả năng chống ồn chủ động mạnh mẽ và thời lượng pin vượt trội, hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc tai nghe không dây tầm trung - cao cấp.
Vivo TWS 5 sử dụng driver động 11 mm và kết nối Bluetooth 5.4, mang lại đường truyền ổn định cùng chất lượng âm thanh chi tiết.
Sản phẩm có hai phiên bản gồm bản tiêu chuẩn và bản Hi-Fi cao cấp. Phiên bản thường hỗ trợ các codec AAC, SBC và LDAC, trong khi bản Hi-Fi bổ sung thêm chuẩn LHDC cùng công nghệ âm thanh vòm DeepX 4.0 Stereo, mang lại dải âm rộng và độ trung thực cao hơn.
Tai nghe hỗ trợ công nghệ chống ồn chủ động (ANC) lên đến 60 dB, giúp loại bỏ tiếng ồn hiệu quả trong môi trường đô thị hoặc khi di chuyển.
Với chế độ ANC tắt, tổng thời lượng pin của TWS 5 có thể đạt tới 48 giờ (bao gồm cả hộp sạc), trong khi bật ANC thời lượng giảm còn khoảng 24 giờ.
Ngoài ra, TWS 5 đạt chuẩn kháng nước và bụi IP54, có thể kết nối đồng thời với ba thiết bị và đặc biệt hỗ trợ tính năng dịch ngôn ngữ trực tiếp trên tai nghe cho các ngôn ngữ Anh, Trung, Hàn, Nhật và Pháp.
Giá bán của vivo TWS 5 tại Trung Quốc bắt đầu từ 399 tệ (khoảng 1,47 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn và 499 tệ (khoảng 1,84 triệu đồng) cho bản Hi-Fi.
Đây là sản phẩm nằm trong hệ sinh thái thiết bị mới của vivo, ra mắt cùng máy tính bảng vivo Pad 5e và đồng hồ thông minh Watch GT 2, tuy nhiện chưa có thông tin liệu vivo có bán chính hãng mẫu tai nghe này tại thị trường Việt Nam trong tháng 11 tới hay không.
Tai nghe chống ồn với pin lên tận ngày rưỡi mới ra mắt của Vivo.
Tuệ Minh
